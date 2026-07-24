Consejos para lidiar con la gran ola de calor en California

Esta semana es la más calurosa del año hasta ahora, y los expertos de toda California están advirtiendo a la gente que limite las actividades al aire libre, busque la sombra y beba mucha agua para protegerse.

Se espera que las temperaturas en el desierto del sur de California alcancen valores de entre 115 y 120 grados.

El Dr. Stephen Sanko, profesor adjunto de medicina de emergencia en la Universidad del Sur de California, médico de urgencias en el Centro Médico General de Los Ángeles y miembro de la junta directiva de la Asociación Americana del Corazón en Los Ángeles, dijo que mantenerse fresco puede ser una cuestión de vida o muerte, especialmente para las personas mayores y los niños pequeños.

“El calor extremo es, de hecho, la principal causa de muerte relacionada con el clima”, explicó Sanko. “Más de 2,300 personas murieron por exposición al calor en los EE. UU. en 2023 y se prevé que las muertes cardiovasculares relacionadas con el calor podrían más que duplicarse en las próximas dos décadas”.

Cuando tienes un golpe de calor, el corazón se ve sometido a un esfuerzo adicional, y la deshidratación puede provocar problemas renales y un desequilibrio electrolítico. Los síntomas del agotamiento por calor incluyen dolores de cabeza, piel fría, pálida o húmeda, pulso acelerado o débil, mareos o incluso desmayos. La Asociación Americana del Corazón ofrece consejos para proteger tu corazón cuando hace calor.

La Dra. Catharina Giudice, médica de urgencias y profesora de investigación clínica en la Universidad de Boston y en el Centro Médico de Boston, investiga la relación entre la contaminación del aire y el calor en el sur de California.

“Ya es bastante malo estar expuesto al calor y a la contaminación por separado, pero el impacto de estar expuesto a ambos a la vez parece tener un efecto multiplicador en los resultados de salud”, señaló Giudice.

El golpe de calor es una afección que pone en riesgo la vida. Debes llamar al 911 o acudir a la sala de emergencias si tu temperatura corporal supera los 103 grados. Otros síntomas incluyen piel enrojecida, caliente, seca o incluso húmeda, ya que la piel pierde la capacidad de regularse por sí misma. También debes estar atento a síntomas como confusión, dolor de cabeza intenso, pérdida del conocimiento, náuseas y vómitos.