El día 26 de julio se celebra la devoción a Santa Ana y San Joaquín, quienes en vida fueron la madre y el padre de la Santísima Virgen María. Se les conoce como Santos muy milagrosos que conceden todo tipo de peticiones. Millares de personas han dado fe y testimonio de los cuantiosos milagros obrados por medio de la intercesión de los benditos abuelos de Jesucristo.

Santa Ana

Santa Ana, es la madre de la Virgen María y abuela de Jesucristo. Vivió en el siglo primero, perteneció a la tribu de Judá. Cuando se casó con su esposo Joaquín, prometió consagrar su primer hijo al servicio de Dios. Lamentablemente, después de muchos años, la pareja no pudo concebir. Joaquín decidió ir al desierto para orar y ayunar y así obtener un favor divino. Finalmente a los cinco de meses de constantes rezos, un Ángel se le apareció a Santa Ana, y le dijo que tendría un hijo como ningún otro en el mundo, y le indicó que saliera a esperar a su esposo, en el sitio de la ciudad conocido como la Puerta Dorada. Aunque Santa Ana, ya se encontraba en las primicias de la vejez, no dudó ni un momento en la promesa de Dios y fue así como nació la Sagrada Virgen María.

Peticiones: a Santa Ana, se le pide por aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas, también por las niñas enfermas y para que no falte la salud y el alimento en la mesa de los creyentes.

Oración a Santa Ana

Bendita y gloriosa Ana de Bersabé de Judea. Esposa fiel y amantísima de San Joaquín, y quien por tu humildad y estricto cumplimiento a la ley promulgada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, fuiste elegida en las primicias de tu vejez

para ser madre de la más pura y bendita de todas las mujeres. Quien habría de ser madre del Redentor del mundo.

Gloriosa santa, abuela de Jesucristo, a ti clamo y a ti ruego, para que así como tu súplica fue atendida por Dios, para satisfacción tuya y de tu santo esposo. Asimismo, intercede por mí, para que también al encontrarme en penas y tribulaciones, el Señor, me acoja en su divina gracia y me lleve al sendero de la vida eterna.

Amén.

San Joaquín

San Joaquín es el padre de la Virgen María, y por ende esposo de Santa Ana y abuelo de Jesucristo. Aunque es muy poco lo que se sabe de su vida, en las primicias de la vejez fue bendecido y escogido por Dios, para ser el padre de la más pura y bendita de todas las mujeres. Junto a su esposa Santa Ana, le dieron una formación más que ejemplar a la que sería posteriormente la madre del Hijo de Dios. San Joaquín es un Santo muy venerado, su fecha de celebración coincide con la de Santa Ana, ya que a ambos se les celebra el mismo día. San Joaquín fue un hombre modelo de las virtudes justas. Fue honesto, dadivoso, trabajador, responsable, respetó y ayudó a sus semejantes, fue protector de los animales y un esposo ejemplar.

Peticiones: Se le pide por la salud de hombre maduros y adultos mayores, por la unión familiar, cuando ande en busca de consejo y antes de tomar una decisión importante o trascendental. Pídale para tener una pareja honesta y fiel.

San Joaquín

Glorioso padre de María Santísima, felicísimo abuelo de Jesús, modelo perfecto de humildad, y dulce abogados mío. Yo me alegro contigo de aquel gozo y consuelo que tuvisteis cuando, después de una larga espera y de fervorosas oraciones, os avisó el Ángel que tendrías tan santa Hija. ¡Quién fuera como tú, frecuente en la oración, compasivo con los pobres, amante de la soledad, sufrido en los trabajos y callado en los improperios! Por las gracias con que os previno el cielo para tan eminente dignidad, Te ruego por mi familia, mis seres queridos y por el bienestar del mundo. Finalmente llévame en tu santa túnica a la presencia y gloria de Jesucristo.

Amén.