México elimina a “El Mencho”: Lo que la violencia podría significar para la frontera con EE. UU.

Wendy Fry

CalMatters

El asesinato de uno de los líderes de los cárteles más buscados de México desencadenó violentas represalias en todo el país y los expertos advierten que podría provocar una desestabilización prolongada que empuje a más personas a huir hacia la frontera entre Estados Unidos y México.

El domingo 22 de febrero, las fuerzas de seguridad mexicanas, respaldadas por la inteligencia estadounidense, eliminaron al famoso líder de uno de los cárteles más violentos del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El gobierno federal mexicano informó que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”, resultó herido durante un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco, y murió mientras era trasladado a la Ciudad de México.

Rápidamente se desató el pánico y el caos. Hombres fuertemente armados bloquearon carreteras en al menos una docena de estados mexicanos, incendiando vehículos y causando daños en las tiendas de conveniencia locales Oxxo. Se cancelaron varios vuelos desde Jalisco. La Embajada de Estados Unidos en México recomendó a los ciudadanos estadounidenses en nueve estados mexicanos que se refugiaran en sus hogares, incluyendo Baja California, en la frontera con California. Las autoridades locales de Tecate pidieron a los residentes que no salieran de sus casas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México ha demostrado en repetidas ocasiones que las regiones afectadas por los conflictos entre cárteles sufren algunas de las tasas de homicidios más altas del país. Según los expertos, se trata de un patrón que, históricamente, provoca desplazamientos internos y migraciones hacia el norte cuando aumenta la violencia.

Una encuesta realizada en 2022 por la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas reveló que una gran mayoría de los migrantes mexicanos citaban la violencia, la extorsión o el crimen organizado como motivos para abandonar sus comunidades, según el Consejo de Relaciones Exteriores.

En enero de 2022, Associated Press informó que la violencia de los cárteles en el oeste de México había desplazado a 35 000 personas, destacando los enfrentamientos entre el CJNG y sus rivales locales en Michoacán. En mayo de 2021, varias noticias describieron los planes para crear un refugio en Tijuana destinado a las personas desplazadas por la violencia en La Aguililla, Michoacán, un claro ejemplo de cómo la huida impulsada por la violencia afecta a la región fronteriza.

Cuando caen los líderes de los cárteles de alto valor, históricamente la violencia se dispara a corto plazo, afirmó Cecilia Farfán-Méndez, experta en crimen organizado mexicano y cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, y añadió que los efectos a menudo pueden prolongarse y sentirse incluso años después.

“Ahora, tras los acontecimientos de ayer en México, sin duda debemos ser cautelosos sobre lo que podría suceder y no podemos descartar la posibilidad de que la violencia se intensifique”, afirmó.

Farfán-Méndez, directora del Observatorio Norteamericano de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, se encontraba el lunes en Tijuana, donde describió la tensión que se respiraba en la ciudad fronteriza, preparada para posibles repercusiones.

“Una cosa que se nota mucho aquí, y creo que es similar a otras épocas, en las ciudades fronterizas es la incertidumbre de lo que podría suceder”, dijo.

Otro experto dijo que la situación podría provocar el desplazamiento de personas, pero no cree que eso se traduzca en que lleguen realmente a territorio estadounidense, debido a lo segura que es actualmente la frontera, tras las políticas aplicadas durante el primer y segundo mandato del presidente Trump.

La Patrulla Fronteriza documentó 237 538 encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México durante el año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024 y terminó en septiembre de 2025, según datos del gobierno. Esto supone una disminución de casi el 95 % con respecto a los más de 1,5 millones de encuentros del año fiscal 2024, los más de 2 millones del año fiscal 2023 y el récord de 2,2 millones del año fiscal 2022. Es el nivel más bajo en más de cinco décadas.

Tony Payan, director del Centro Claudio X. González para Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad Rice, dijo que las medidas enérgicas tomadas en el pasado contra los líderes de los cárteles a menudo no han logrado frenar la violencia. «Lo hemos hecho durante mucho tiempo, pensando que al cortar la cabeza, el cuerpo se marchitaría. Pero no es así», dijo Payan, comparándolo con sacudir una colmena y enfadar a las abejas.

“Una cosa que no ha sucedido es que el crimen haya desaparecido”, dijo.

Payan dijo que la violencia podría afectar fácilmente a los estados fronterizos, ya que las facciones rivales luchan por el control. “Podría haber un aumento de la violencia en los estados fronterizos y eso es peligroso porque, aunque la violencia nunca se ha extendido realmente a Estados Unidos”, está ocurriendo justo en la frontera, dijo. “Pone a todo el mundo en vilo”.

“Vamos a ver efectos en la frontera, pero sospecho que estos se producirán mucho antes de que haya una oleada de personas potencialmente desplazadas que se desplacen hacia la frontera”, añadió Payan.

Tanto Farfán-Méndez como Payan afirmaron que centrarse únicamente en acabar con los cárteles ignora las causas fundamentales de la delincuencia y puede alimentar más violencia. Ambos señalaron que la potencia de fuego que sustenta la violencia de los cárteles está relacionada con el flujo de armas que llegan a México desde Estados Unidos. Las armas procedentes de Estados Unidos son las que utilizan los cárteles para controlar y aterrorizar a los residentes en México, afirmó Farfán-Méndez.

“Si Estados Unidos se toma en serio la colaboración, no solo debe obligar a México a enfrentarse a los cárteles, sino que también debe comprender que hay que hacer algo con respecto a las armas, a la exportación ilegal de armas a México”, afirmó Payán.

Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que la agencia estaba monitoreando la violencia en México, pero que no esperaba que tuviera repercusiones en la migración.

“Tenemos la frontera más segura de la historia de Estados Unidos y seguirá cerrada a la entrada ilegal, tal y como ha estado durante el último año bajo la presidencia de Trump. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos es consciente de la violencia que se está produciendo en México y la está vigilando”, afirmó un portavoz de la CBP en un correo electrónico enviado a CalMatters. “Todos los puertos de entrada de la CBP a lo largo de la frontera suroeste están abiertos y plenamente operativos, y no hay cierres previstos. Los viajeros pueden consultar los tiempos de espera oficiales en la frontera en www.bwt.cbp.gov. Para obtener más información sobre los viajes a México, la CBP remite al Gobierno de México”.