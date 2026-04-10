Profesores obligados a abandonar sus comunidades debido al aumento de precios; ciudades con viviendas subvencionadas intentan traerlos de vuelta

Durante gran parte del siglo XX, la docencia fue un empleo estable y de clase media en Estados Unidos. Ahora, cada vez es más difícil sobrevivir con el sueldo de un maestro: según un estudio del Instituto de Política Económica, los salarios llevan décadas estancados, y los maestros ganan un 5 % menos que hace una década si se tiene en cuenta la inflación.

Esa es una de las razones por las que existe una escasez generalizada de docentes, con decenas de miles de puestos sin cubrir. Al mismo tiempo, según un informe de 2022 del Instituto Annenberg de la Universidad de Brown, hay más de 160 000 docentes sin la cualificación necesaria en las aulas, lo que significa que no cumplen con todos los requisitos de certificación o acreditación.

Este problema se ha agravado especialmente debido al fuerte aumento de los costos de la vivienda en todo el país durante la última década. ¿Por qué dedicarse a la docencia si eso implica tener que luchar para poder pagar un techo bajo el que vivir?

En respuesta a ello, muchos estados y ciudades, desde California hasta Cincinnati, están explorando formas de atraer y retener a los docentes mediante la construcción de viviendas para el personal educativo: viviendas asequibles diseñadas específicamente para los maestros y el personal de las escuelas públicas, con el fin de facilitarles la posibilidad de vivir cerca de su lugar de trabajo. Con esta medida, pretenden abordar tanto la escasez de docentes como la crisis de vivienda.

Terreno apto para la construcción de viviendas

Como profesores de arquitectura y educación, y como directores de un programa de formación docente en el ámbito urbano de la Universidad de Miami, en Ohio, trabajamos para facilitar a los estudiantes el acceso a la carrera docente, lo que incluye abordar los problemas de vivienda asequible en las comunidades donde trabajan.

Un aspecto fundamental de esta labor consiste en colaborar con las autoridades educativas locales para construir, subvencionar o buscar viviendas para los docentes.

Las agencias educativas locales se encargan de las funciones administrativas de un distrito escolar y, a menudo, son propietarias de grandes extensiones de terreno.

Este terreno puede utilizarse para construir nuevos edificios escolares o centros de salud comunitarios. Pero también puede destinarse a la construcción de viviendas, una opción especialmente atractiva en ciudades donde el terreno puede ser escaso y costoso.

California ha estado a la vanguardia de estas iniciativas. Los distritos escolares del estado poseen más de 75 000 acres de terrenos con potencial para su desarrollo. Por otra parte, más de un tercio de los empleados de las escuelas públicas del estado se ven afectados por la carga del alquiler, lo que significa que dedican más del 30 % de sus ingresos a los gastos de vivienda.

La Ley de Vivienda para Docentes de California de 2016 estableció un marco para que las agencias educativas locales construyeran y desarrollaran viviendas en sus terrenos. Desde entonces, se han construido complejos de viviendas para el personal educativo en todo el estado, desde el Shirley Chisolm Village de San Francisco hasta el 705 Serramonte en Daly City, California.

Los detalles prácticos de la vivienda para el personal educativo varían.

Puede financiarse mediante fuentes tradicionales, como la filantropía privada y los fondos gubernamentales. Pero también puede financiarse a través de instrumentos financieros como los certificados de participación, que permiten a los inversionistas externos aportar fondos por adelantado y recibir posteriormente un rendimiento de su inversión mediante los ingresos por alquiler.

En algunos casos, a los docentes se les ofrecen alquileres reducidos durante unos pocos años al inicio de su carrera. En otros, se les brinda la oportunidad de comprar su vivienda.

Las empresas de gestión externas suelen encargarse de supervisar los proyectos, ya que las autoridades educativas locales no suelen estar interesadas en la gestión inmobiliaria. Esto también reduce la posibilidad de que surjan conflictos directos entre el empleador y el empleado. Muchos programas solo exigen que los residentes sean empleados del distrito escolar en el momento de ingresar al programa, lo que significa que, si alguien deja su trabajo, no será desalojado.

En abril de 2025, el CITYLab de la UCLA y el Center for Cities and Schools publicaron un estudio en el que se destacaban algunos de los beneficios y retos de nueve proyectos de viviendas para el personal docente construidos en California.

Los complejos variaban en tamaño, desde 18 hasta 141 unidades de vivienda, con alturas que iban de dos a seis pisos. Los investigadores descubrieron que los inquilinos estaban en gran medida satisfechos con sus condiciones de vida: pagaban alquileres muy por debajo del precio de mercado y elogiaban el diseño de los apartamentos. También destacaron que sus desplazamientos al trabajo eran más cortos.

Desde casas diminutas hasta reconversiones de fábricas

Desde 2020, se han propuesto o desarrollado proyectos de viviendas para docentes en Arkansas, Colorado, Florida, Nevada y Carolina del Sur.

En Fort Stockton, una pequeña localidad rural del oeste de Texas, el distrito escolar compró un motel en 2022 y lo transformó en viviendas para docentes. En Arizona, el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley construyó minicasas para sus docentes en 2023, que alquila a 550 dólares al mes.

En Baltimore, más de 775 docentes han conseguido recientemente una vivienda gracias a iniciativas como el proyecto Union Mill, un edificio histórico de 86 000 pies cuadrados reconvertido en apartamentos para docentes con alquileres que oscilan entre los 700 y los 1200 dólares al mes.

Las viviendas para docentes no solo ofrecen a los educadores un lugar asequible donde vivir. También pueden forjar relaciones duraderas. Una evaluación reciente sobre las viviendas para docentes en Los Ángeles reveló que los espacios comunitarios y los programas que se ofrecen en el lugar fortalecieron los lazos entre los residentes, lo que dio lugar a amistades y relaciones laborales que perduraron durante años.

Fomentar el espíritu de comunidad dentro y fuera del aula

Aquí en Cincinnati, nuestros propios graduados que ahora trabajan en escuelas también se benefician de opciones de vivienda asequibles.

Gracias a una colaboración entre la Universidad de Miami y St. Francis Seraph, los docentes que se encuentran en los inicios de su carrera y que participan en nuestros programas TEACh y Urban Cohort tienen acceso a viviendas asequibles.

En 2024, la Arquidiócesis de Cincinnati transformó una antigua propiedad eclesiástica situada en el barrio Over-the-Rhine de Cincinnati en apartamentos para docentes, que los recién graduados pueden alquilar a un precio reducido. De no ser así, la mayoría de los docentes jóvenes no podrían permitirse vivir en esta zona.

“No habría podido pasar mis primeros años como docente en la comunidad sin tener acceso a una vivienda asequible”, nos comentó Nicholas Detzel, un profesor recién titulado que ahora vive en ese espacio reconvertido, en una entrevista.

“Vivir en la comunidad ha sido una experiencia increíble y te ayuda a conocer a tus alumnos desde una perspectiva totalmente diferente”, añadió. “También me ha ayudado a conectar con los alumnos al estar al tanto de lo que ocurre en nuestra comunidad”.

Los maestros como Detzel, que viven en Over-the-Rhine, pueden ir caminando o en transporte público a las escuelas locales donde trabajan.

Quizás lo más importante es que pueden comprender mejor el mundo de sus alumnos. Pueden conocer las calles que los alumnos evitan, los parques y los espacios comunitarios que se convierten en lugares de reunión populares después de la escuela, y qué organizaciones comunitarias ofrecen programas de verano. En definitiva, los docentes que están arraigados en la vida de la comunidad pueden establecer relaciones fuera de las paredes de la escuela que contribuyen a generar más confianza en el aula.

Ofrecer viviendas asequibles a los docentes y al personal también contribuye a mejorar las tasas de retención, sobre todo teniendo en cuenta que muchos docentes jóvenes abandonan la profesión debido a los bajos salarios y al agotamiento.

Los programas de vivienda para docentes aún se encuentran en una etapa incipiente. Hay aproximadamente 3,2 millones de docentes de escuelas públicas en todo el país, y probablemente haya menos de 100 de estos proyectos terminados o en curso.

Sin embargo, cada vez son más los distritos que muestran interés, ya que estas iniciativas contribuyen a aliviar dos de las principales preocupaciones que afectan a tantas comunidades estadounidenses: la vivienda asequible y una educación de calidad.

Si bien la necesidad de vivienda asequible afecta tanto a las familias de clase baja como a las de clase media, sean o no docentes, forjar alianzas entre las escuelas y los proveedores de vivienda asequible puede constituir una vía para avanzar, y tal vez servir de modelo para otros oficios y profesiones.

Jeff Kruth es profesor adjunto de Arquitectura en la Universidad de Miami. Tammy Schwartz es directora del programa Urban Cohort de la Universidad de Miami.