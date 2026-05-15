Desmantelando DACA pieza por pieza

Viridiana ha vivido una agonía en los últimos meses ante la posibilidad de en cualquier momento pueda perder su empleo, su seguro médico y quedar expuesta a una deportación.

Lleva un año y medio esperando que le renueven el DACA, el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que a cientos de miles de inmigrantes traídos al país siendo niños como ella, les ha permitido obtener un permiso de trabajo y permanecer protegidos de ser expulsados del país.

“Me siento desesperada, frustrada. Mi jefe ha sido muy paciente. Ya me da pena decirle que espere un poco más por mi permiso de trabajo del DACA, pero no llega y la espera se alarga, y no sé qué más hacer”.

Para esta historia, Viridiana ha pedido solo usar su segundo nombre, y no revelar su apellido.

“Yo presenté mi solicitud de renovación en octubre de 2024, se me vencía un mes después, y un trámite que usualmente se tomaba unas semanas, lleva un año y medio”, dijo angustiada.

Viridiana nació en Ciudad Obregón, México; sus padres la trajeron a Estados Unidos cuando tenía seis años; en 2012 le cambió la vida cuando el DACA fue aprobado, y pudo respirar tranquila al obtener un permiso de trabajo.

En la actualidad, tiene 40 años, es mamá soltera de cuatro hijos, de quien es su sostén económico. Trabaja como cajera en una tienda de comestibles en Los Ángeles; y además tiene bajo su cuidado a su madre.

“Ya perdí mi licencia de manejo; me autorizaron otra pero está marcada, no se puede usar para propósitos de identificación federal”. Viridiana obtuvo una licencia de manejo bajo la ley AB60 que la autoriza en California para los inmigrantes indocumentados.

No tiene antecedentes penales ni arrestos ni condenas de ningún tipo; y en seis ocasiones previas le renovaron su DACA en un periodo de un mes.

Se estima que hay alrededor de 500,000 beneficiarios de DACA en el país, y aunque no hay una cifra oficial de los retrasos se calcula que son miles los afectados por la demora en las renovaciones de los permisos con esperas de más de seis meses, y hay algunos casos extremos como el de Viridiana que llevan más de un año.

Al entrar a ver el estado de la solicitud de Viridiana en la página del Servicio de Ciudadanía y Migración USCIS, aparece que su caso está pendiente y debe seguir esperando; y en las notas se puede leer que generalmente se procesan en el orden que los reciben.

“El tiempo de procesamiento se basa en cuánto tiempo toma completar el 80% de los casos adjudicados de los últimos seis meses.

“Cada caso es único, y algunos pueden tomar más tiempo que otros. Los tiempos de procesamiento deben ser considerados como un punto de referencia, no como una medida absoluta de cuánto tiempo se llevará completarlos”, dicen las notas de su caso.

La mayoría están en California

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que hay una situación muy difícil en Los Ángeles y California porque aquí tenemos a la mayoría de los participantes en el programa DACA.

“Son maestros, científicos, abogados, doctores, enfermeras, y al retrasarse la renovación están perdiendo sus trabajos; y no solo pierde el trabajador, pierden las personas que dependen de su trabajo. Como los niños que dependen de sus maestros; los pacientes que ya no pueden ver a su doctor porque es DACA. Entonces todos sufrimos”.

Salas dijo que el retraso en las renovaciones es una acción a propósito impulsada por la Administración Federal.

“Nos quieren destruir y detenernos de todas las maneras posibles. Así que mi mensaje es que luchen con nosotros por la residencia permanente con un camino a la ciudadanía para que no tengan que estar a la espera de una renovación más”.

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes con sede en Los Ángeles, coincidió en que los largos retrasos son parte de la guerra frontal desatada por la Administración Trump contra los inmigrantes, y en este caso contra los dreamers.

“Son muchachos bilingües que aquí se han formado, y el gobierno los está asfixiando negándoles el derecho a un permiso de trabajo”.

Un beneficiario DACA publicó de manera anónima en la página DACA “Dreamers” Renewals & Updates en Facebook que su DACA termina en dos semanas, y que lo han dejado ir en su trabajo.

“Estoy tratando de mantener mi mente positiva, pensando que todo va a estar bien, pero al mismo tiempo estoy volviéndome loco”, dijo.

Piden ayuda a los congresistas

Muchos dreamers han recurrido a los congresistas para que ellos directamente pregunten de sus casos al USCIS, pero no ha sido de mucha ayuda.

En la respuesta oficial dada a un congresista de Nebraska, el USCIS expuso que “es importante señalar que el plazo estimado de procesamiento para estos casos podría extenderse más allá de los cinco meses”.

No obstante, el USCIS indicó que no pueden predecir la fecha exacta en la que un caso específico será asignado a un funcionario de adjudicación, ni cuándo se emitirá una decisión del USCIS u otro aviso de acción.

Asimismo pidió tener en cuenta que la consideración de solicitudes de procesamiento expedito en casos de este tipo es sumamente limitada.

También indican que la mayoría de las solicitudes de procesamiento expedito no son aprobadas.

Esa misma respuesta, la han recibido congresistas de otros estados.

“Aunque mi hijo fue aprobado, no le llega su tarjeta, y es muy estresante la situación porque perdió su trabajo y sufrió una crisis que lo llevó a un hospital por un mes” dijo una madre que relató la experiencia de su hijo de manera anónima en el sitio DACA Dreamers, Renewals & Updates.

Muchos beneficiarios de DACA expresan su frustración de manera anónima en las redes sociales; es evidente que tienen mucho miedo de hacer pública su información personal.

Piden ayuda en GoFundMe

Presa de la desesperación, no pocos dreamers han recurrido al sitio GoFundMe para recolectar fondos mientras esperan por su renovación o en anticipación a la larga espera.

“Soy madre de tres hijos, trabajo a tiempo completo y hago todo lo que está a mi alcance para mantener a mis niños. En este momento, me enfrento a una situación difícil: mi permiso DACA vencerá en agosto y necesito renovarlo lo antes posible”, escribió Lizbeth en la página Help Lizbeth Renew DACA and support her family en el sitio GoFundMe.

“Mi único otro apoyo, el padre de mis hijos, fue detenido hace dos meses y actualmente se encuentra bajo la custodia de ICE en Georgia, lo que me deja a mí como la única proveedora de nuestra familia”, dijo en una entrevista con ACoM, Lizbeth, quien se gana la vida como conserje en una escuela en un pueblo de Carolina del Norte donde vive.

“Mis hijos tiene 9, 4 y 2 años; y estoy muy preocupada porque no tengo dinero para pagar por la renovación de DACA, y como el proceso está tardando más de lo previsto, si no me apuro; y no me llega a tiempo el permiso de trabajo, no podré seguir trabajando”, dijo.

La necesidad – dijo – la llevó a vencer el temor a exponerse en público para abrir hace dos días, una cuenta en el sitio de GoFundMe.

“Necesito recolectar fondos para pagar por la renovación de DACA, y no demorar más mi solicitud”, dijo Lizbeth de 28 años, beneficiaria de DACA desde 2014.

“Yo vine a este país a los seis años; un día en 2005, me levantaron en la madrugada, y mi abuela me puso en mi mochila, una vianda con tortillas y frijoles. No sabía que me traían a Estados Unidos”, dijo.

No es la única dreamer angustiada por sus hijos mejores.

“El miedo a no poder mantener a mis hijos es aterrador”, escribió Marie Fagan en la cuenta de GoFundMe Support Alexa Nurse Facing DACA Delay and Pregnancy.

“Me dirijo a ustedes para compartir la historia de mi amiga Alexa, enfermera de urgencias en un hospital de Nivel II. Actualmente, ella enfrenta dificultades con la renovación de su estatus DACA, un trámite que ha tardado más de lo previsto”.

Lamentablemente, dijo que este retraso ha afectado su capacidad para seguir trabajando en el hospital.

“Por si fuera poco, Alexa también tiene siete meses de embarazo, lo que significa que no recibirá licencia por maternidad ni ingreso alguno hasta que su situación se resuelva”.

Cartas a USCIS

La organización Actionnetwork.org está haciendo un llamado a enviar una carta a USCIS para presionar a esta agencia federal luego de que en todo el país, cada vez más beneficiarios de DACA están reportando retrasos de meses de duración, lo que los ha llevado a perder sus empleos y el acceso a sus licencias de conducir, además de correr el riesgo de ser detenidos y separados de sus familias y comunidades.

La USCIS dio a conocer que la mayoría de las solicitudes de renovación se completan en un periodo de 122 días, y recomendó presentarla 120 a 150 días antes del plazo de vencimiento.

“No se trata solo de casos anecdóticos; está ocurriendo a una escala mayor de la que jamás habíamos visto”, afirmó Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream.

“Estos retrasos forman parte de una crisis en cascada que está debilitando el programa DACA pieza por pieza. Desde principios de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha detenido a más de 300 beneficiarios de DACA y ha deportado a más de 90”, agregó.

Esta semana, miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) se unieron a defensores de los derechos de los inmigrantes en Washington D.C. para exigir al Congreso que establezca una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y para todos los inmigrantes.

Esta historia forma parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto periodístico colaborativo de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.