Colegios comunitarios de California toman medidas contra estudiantes falsos que roban ayuda financiera

Adam Echelman

CalMatters

Los colegios comunitarios de California llevan años luchando contra los estudiantes fraudulentos, intentando evitar que los estafadores roben el dinero de la ayuda financiera.

Datos recientes muestran que los esfuerzos de las universidades finalmente podrían estar dando sus frutos.

La primavera pasada, CalMatters informó que las universidades estaban registrando denuncias de fraude sin precedentes , con estafadores que robaban millones de dólares más en ayuda estudiantil que en cualquier período anterior, según los informes presentados por las universidades a la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California.

Pero ahora, según los informes mensuales, cada vez son menos los estafadores que logran eludir los sistemas de verificación de antecedentes de las universidades, y los administradores escolares afirman que han mejorado, aunque todavía no son perfectos, a la hora de detectar y prevenir el fraude.

Tras el informe de CalMatters sobre el aumento del fraude el año pasado, miembros republicanos del Congreso estadounidense solicitaron una investigación federal , un legislador estatal demócrata inició una auditoría estatal y, posteriormente, la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California aprobó una nueva política de verificación de identidad para los estudiantes. Los colegios ahora están más atentos a la lucha contra el fraude, afirmó Jory Hadsell, ejecutivo de iniciativas tecnológicas de la oficina del canciller, quien destacó mejores prácticas de filtrado y nuevo software para detectar el fraude.

Entre enero y marzo de 2025, los estafadores robaron casi 5.6 millones de dólares en ayuda federal para estudiantes y más de 900,000 dólares en ayuda estatal. En comparación, esta primavera las universidades han reportado pérdidas de poco menos de 1.5 millones de dólares en ayuda federal para estudiantes y alrededor de 330,000 dólares en ayuda estatal a manos de estafadores.

La primavera pasada fue “realmente el punto álgido”, dijo Hadsell. Añadió que prevé que el total a finales de 2026 sea “significativamente inferior” al del año pasado.

Incluso en los peores meses, como la primavera pasada, el dinero distribuido a los estafadores representa menos del 1 % del total de la ayuda financiera otorgada a los estudiantes de colegios comunitarios en California. Los estudiantes utilizan este dinero para pagar la matrícula, los libros y los gastos diarios, como el alquiler, el transporte y la comida.

Pero cualquier fraude, por pequeño que sea, es inaceptable, afirmó Chris Ferguson, vicerrector ejecutivo de finanzas e iniciativas estratégicas. “El objetivo final de nuestro sistema es cero fraude”.

Algunas políticas antifraude han tardado en implementarse. La Junta de Gobernadores de los Colegios Comunitarios de California votó hace casi un año a favor de exigir la verificación de identidad para todos los estudiantes, pero hasta este mes solo alrededor del 50 % de los estudiantes universitarios la están realizando. Hadsell explicó que las demoras se debieron en parte a las dificultades para verificar la información de los estudiantes menores de 18 años, quienes representan un segmento demográfico en crecimiento para los colegios comunitarios. Añadió que la verificación de identidad, que actualmente es opcional, será obligatoria a partir del 1 de julio.

La junta también votó a favor de “explorar” la opción de cobrar a los estudiantes una cuota de solicitud de no más de 10 dólares, pero dado que las tasas de fraude están disminuyendo y existen otras soluciones que parecen funcionar, la oficina del rector ya no está considerando esa opción, dijo Ferguson.

Tras culpar a funcionarios de California, el Departamento de Educación de EE. UU., responsable de administrar la ayuda federal y detectar el fraude, anunció la implementación de un proceso de selección para los solicitantes. Este proceso debía entrar en vigor el otoño pasado, pero no se puso en marcha hasta el mes pasado , según comunicados de prensa del departamento y declaraciones de la Comisión de Ayuda Estudiantil de California. CalMatters se comunicó con el Departamento de Educación de EE. UU. en cinco ocasiones durante los últimos 12 meses para solicitar aclaraciones, pero el departamento se ha negado a responder preguntas sobre las demoras en el proceso de selección.

Cuando más de un tercio de los solicitantes universitarios son falsos

Tras el repentino traslado de las clases al formato online durante la pandemia de COVID-19, la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California observó un aumento del fraude en la ayuda financiera a través de su portal de solicitudes, CCCApply, que utilizan prácticamente todos los estudiantes como primer paso para solicitar el ingreso a un colegio comunitario.

En 2021, la oficina del rector sospechaba que aproximadamente el 20% de los solicitantes eran fraudulentos.

La estimación fue más alta en enero de 2024, alrededor del 25% . La primavera pasada fue del 34%, aunque algunas escuelas registraron tasas mucho más elevadas.

Tras presentar su solicitud a través de CCCApply, los estudiantes son evaluados localmente en la universidad de su elección. En el Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ríos, que representa a Sacramento, los funcionarios universitarios sospecharon que el 64 % de las solicitudes locales recibidas entre enero y marzo de 2025 eran fraudulentas. Esto ocurrió incluso después de que el estado ya las hubiera verificado a través de su portal, según Gabe Ross, portavoz del distrito. Los distritos de colegios comunitarios de San Diego y Los Ángeles también reportaron aumentos significativos en el número de solicitudes fraudulentas durante el mismo período.

CalMatters contactó a los cinco distritos de colegios comunitarios más grandes para solicitar una entrevista. El Distrito de Colegios Comunitarios de Rancho Santiago, que abarca parte del condado de Orange, no proporcionó datos suficientes para sacar conclusiones sobre las tendencias de fraude. El Distrito de Colegios Comunitarios de State Center, que representa a las instituciones educativas de los condados de Fresno y Madera, no respondió a las preguntas de CalMatters.

Los informes mensuales que se envían a la oficina del rector muestran que, una vez detectados, la mayoría de los estafadores que solicitaron ingreso a los colegios comunitarios fueron atrapados y expulsados antes de que pudieran solicitar ayuda financiera, pero algunos lo lograron.

Este año, tanto los colegios comunitarios de Sacramento como los de San Diego afirman haber detectado menos intentos de fraude y estar mejorando en la prevención de estos. El Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego ahora realiza una revisión manual de las solicitudes fraudulentas dos veces por semana y está ultimando un contrato con una empresa para mejorar su software de detección.

CCCApply ha mejorado su proceso de filtrado, lo que ha contribuido a reducir los intentos de fraude en las universidades del área de Sacramento, afirmó Ross. “Cuando hablamos de un desafío dinámico tan complejo, siempre es difícil identificar qué fue lo que marcó la diferencia. La verdad es que necesitábamos el apoyo del gobierno federal, el apoyo de la oficina del rector y la inversión en herramientas a nivel local”.

Según indicó, esta primavera el distrito marcó como sospechosas aproximadamente el 12% de las solicitudes de admisión universitaria.

Utilizar IA para detectar IA

Medir el fraude es, por definición, impreciso. Si un estafador tiene éxito, las universidades no tienen forma de detectarlo.

Durante mucho tiempo, los administradores asumieron que los bots que se inscribían en clases en línea eran responsables de la mayoría de los intentos fraudulentos. Sin embargo, profesores, estudiantes y administradores de ayuda financiera afirman que algunas de las estafas son ahora más sofisticadas y provienen de personas reales que se hacen pasar por estudiantes. Muchas solicitudes fraudulentas a los colegios comunitarios de Los Ángeles contienen nombres, fechas de nacimiento y direcciones reales que probablemente fueron “filtradas o robadas”, declaró Nicole Albo-Lopez, vicerrectora del Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles.

En San Diego, Victor DeVore, decano de servicios estudiantiles, explicó que el distrito universitario solo exige la verificación de identidad a los estudiantes señalados como fraudulentos. En ese caso, deben demostrar su identidad, ya sea en persona o a través de Zoom. En una ocasión, un estudiante potencialmente fraudulento se conectó a Zoom y presentó una identificación que parecía válida y coincidía con su rostro, pero el equipo de DeVore notó que su dirección IP era extraña. “Un minuto se conecta desde Nairobi, al siguiente desde Virginia”, comentó, y agregó que el uso de inteligencia artificial, redes privadas virtuales (VPN) u otras tecnologías ha dificultado la detección del fraude.

Se supone que los datos personales de los estudiantes son privados, pero los distritos escolares y las empresas de tecnología educativa son víctimas frecuentes de ciberataques . La semana pasada, Canvas, una de las plataformas de aprendizaje más utilizadas en los colegios comunitarios de California, la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, estuvo temporalmente fuera de servicio debido a un importante ataque informático. Su empresa matriz, Instructure, anunció la semana pasada que llegó a un acuerdo con los ciberdelincuentes para entregar los datos de los estudiantes.

El estado ha recurrido a la IA para combatir el fraude. El verano pasado, la oficina del rector estatal negoció un contrato multimillonario con N2N Services Inc., lo que permite a cualquier universidad del estado acceder al software de la compañía con descuento. El software utiliza IA para detectar posibles solicitudes fraudulentas. Las universidades no están obligadas a usarlo y, hasta el momento, solo lo utilizan alrededor de dos tercios. Algunos distritos, como el Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles, utilizan un software diferente de detección de fraude, conocido como Socure.

Las universidades y la oficina del rector estatal siguen enfrentándose a presiones políticas y al escrutinio de su enfoque ante el fraude. El mes pasado, el Departamento de Educación de EE. UU. anunció que había evitado más de 171 millones de dólares en fraude en California tras implementar una nueva política de verificación de identidad. Hadsell, de la oficina del rector estatal, afirmó que la política federal no tuvo impacto en las universidades de California. «El año pasado emitieron una guía provisional que básicamente establecía que se debía realizar al menos una videollamada por Zoom con los estudiantes y solicitarles una identificación al aprobar su ayuda financiera. Y esas eran prácticas que ya se llevaban a cabo. No era, ya saben, algo nuevo, al menos para la mayoría de nuestras universidades».

Kiran Kodithala, directora ejecutiva de N2N, organización que recopila sus propios datos sobre el fraude en los colegios comunitarios, afirmó que la afirmación del departamento de educación no tiene sentido.

«No veo cómo puede haber fraude por valor de 171 millones de dólares en California», afirmó. «No hay fundamento para esas cifras. No estamos viendo nada ni remotamente parecido». Kodithala estima que N2N ha evitado fraudes por valor de más de 34 millones de dólares desde el verano pasado, aunque su plataforma aún no la utilizan los 116 colegios comunitarios de California.

Recopilar datos más precisos podría llevar meses o incluso años. La representante estadounidense Young Kim, que representa a partes de los condados de Orange, Riverside y San Bernardino, impulsó la iniciativa para una investigación federal la primavera pasada, pero su oficina no pudo proporcionar ninguna actualización ni confirmar que la investigación estuviera en curso. A nivel estatal, la Legislatura aprobó el año pasado una auditoría sobre cómo los colegios comunitarios de California gestionaron el fraude, pero los resultados no se publicarán hasta este verano.