Grupos comunitarios trabajan por la paz tras el ataque en mezquita de San Diego

Los grupos comunitarios de San Diego están redoblando sus esfuerzos para combatir la violencia tras el tiroteo del lunes en el Centro Islámico de San Diego.

La policía afirma que dos adolescentes abrieron fuego contra la mezquita, matando a tres hombres antes de quitarse la vida. Los investigadores creen que los jóvenes se radicalizaron a través de grupos de odio en Internet.

Ethan Quezada, director de programas de la organización sin fines de lucro Nonviolent Peaceforce, dijo que su grupo imparte cursos de capacitación periódicos para ayudar a las organizaciones comunitarias a reducir la violencia y promover la seguridad pública.

“La alerta temprana y la respuesta temprana constituyen un marco para prevenir y mitigar la violencia”, afirmó, “y realmente aprovechan los conocimientos locales para desarrollar respuestas proactivas a la violencia que abarquen a toda la comunidad”.

En los últimos dos años, Nonviolent Peaceforce ha colaborado con Catalyst San Diego, gracias a una subvención estatal denominada “Stop the Hate”, para impartir cursos de capacitación a grupos comunitarios locales.

Han participado más de 200 personas, entre ellas miembros del personal del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, la Asociación para el Avance de los Nuevos Estadounidenses, Pilares de la Comunidad, el Centro LGBTQ del Condado del Norte y Nuestro Momento de Actuar.

Roz Lee, jefa de misión de Nonviolent Peaceforce en Estados Unidos, afirmó que es importante apoyar soluciones que apuesten por alternativas a la policía tradicional.

“Nonviolent Peaceforce, junto con otras organizaciones, aboga por la financiación federal de subvenciones para la prevención de la violencia en la comunidad, servicios móviles de respuesta a crisis y oficinas dedicadas a la seguridad y el bienestar de la comunidad”, afirmó.

El grupo también tiene previsto organizar una serie de capacitaciones para ayudar a los grupos comunitarios a mantenerse a salvo mientras celebran reuniones semanales en el edificio federal de San Diego para protestar contra las redadas indiscriminadas del ICE.