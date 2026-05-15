La prohibición de la píldora abortiva por correo afectaría de manera desproporcionada a mujeres afroamericanas e hispanas

Sunita Sohrabji

American Community Media

Las mujeres afroamericanas e hispanas corren el mayor riesgo de no poder acceder a los servicios de aborto si el Tribunal Supremo confirma esta semana la prohibición dictada por un tribunal inferior de dejar de enviar por correo la mifepristona, una píldora abortiva.

Si la Corte Suprema confirma la sentencia del tribunal inferior, se prohibiría el envío de mifepristona por correo en todo Estados Unidos, incluso en los estados donde el aborto es legal. Actualmente, 25 estados han aprobado leyes que protegen el derecho de la mujer a decidir. 13 estados han promulgado prohibiciones totales o parciales del aborto.

Los abortos con medicamentos representan el 63 % del total de abortos en Estados Unidos, según datos de 2023 del Instituto Guttmacher. Los datos de vigilancia sobre el aborto de los CDC correspondientes a 2022 indican que las mujeres afroamericanas se someten al 40 % de los abortos en Estados Unidos, mientras que las mujeres hispanas representan el 21 %.

Acceso limitado a la atención médica

Sin embargo, las mujeres afroamericanas e hispanas también carecen de seguro médico o tienen una cobertura insuficiente, a diferencia de la población en general. Según los datos del “Congressional District Health Dashboard”, es más probable que no cuenten con un médico de cabecera y que vivan en zonas con una escasez crónica de profesionales de atención primaria.

Si la Corte Suprema confirma la prohibición de la venta por correo de la mifepristona dictada por el tribunal inferior, las mujeres tendrían que acudir a un médico en la clínica para obtener la medicación necesaria. Pero, irónicamente, el acceso a la atención médica es limitado en muchos de los 13 estados donde rigen prohibiciones al aborto.

Según datos del Centro Nacional de Derecho de la Mujer, en 2024 las tasas de personas sin seguro médico a nivel nacional fueron más elevadas entre las mujeres indígenas (21,6 %), las latinas (19,8 %) y las mujeres negras (10,3 %).

Hace cinco años, antes de que se revocara la sentencia Roe contra Wade, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) eliminó los requisitos de dispensación presencial para la mifepristona y el misoprostol, dos medicamentos que a menudo se toman en combinación. En la actualidad, las mujeres que desean someterse a un aborto con medicamentos pueden llamar a una clínica de telesalud para recibir los medicamentos por correo o en una farmacia. Planned Parenthood y otras organizaciones de salud reproductiva también ofrecen servicios de aborto con medicamentos.

“¿Abortos ilegales?”

El 1 de mayo, el estado de Luisiana presentó una demanda ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito contra la FDA, Danco Laboratories y GenBioPro, los principales fabricantes y distribuidores de mifepristona en los Estados Unidos.

En su demanda, el estado afirmó que permitir que la mifepristona se entregara por correo, en lugar de en una clínica, había “dado lugar a numerosos abortos ilegales en Luisiana y a que Luisiana pagara miles de dólares en facturas de Medicaid por mujeres que sufrieron daños a causa de la mifepristona”. Luisiana también señaló que la FDA no había evaluado exhaustivamente la mifepristona para determinar si era perjudicial.

Las investigaciones han demostrado que la mifepristona es segura para su uso en las primeras etapas del embarazo.

El Quinto Circuito falló a favor de Luisiana, imponiendo una prohibición sobre la venta de mifepristona por correo. La Corte Suprema admitió a trámite el caso el 7 de mayo, en respuesta a una solicitud de medida de emergencia presentada por Danco y Gen Bio Pro. El juez Samuel Alito respondió a la solicitud de medida de emergencia y dictó una suspensión administrativa, que suspende la decisión del tribunal inferior, hasta el 14 de mayo. Esta es la segunda suspensión que dicta Alito en este asunto.

Restricción del aborto

“Reintroducir restricciones obsoletas y médicamente innecesarias sobre la dispensación de mifepristona tendría un impacto negativo en la vida de las personas y reduciría el acceso al aborto en todo el país”, afirmó Amy Freidrich-Karnik, directora de políticas federales del Instituto Guttmacher, en una declaración anterior. Sus comentarios se produjeron tras la publicación de datos que revelaban que los abortos en EE. UU. alcanzaron su nivel más alto en 12 años durante el primer año tras la anulación de la sentencia Roe.

“La orden elimina el acceso a la mifepristona en todo el país a través de farmacias autorizadas y por correo, lo que altera un statu quo que ha estado vigente durante más de cinco años y socava la confianza legítima de pacientes, proveedores, farmacias y fabricantes de medicamentos en todo el país”, escribió Gen Bio Pro en su solicitud de emergencia.

“Caos normativo”

“La orden del Quinto Circuito ha desatado el caos normativo”, escribió la empresa farmacéutica, señalando que el tribunal había “cortocircuitado” la revisión de la mifepristona por parte de la FDA.

La sentencia del Tribunal del Quinto Circuito no afecta al misoprostol, que puede utilizarse sin mifepristona para inducir un aborto. Sin embargo, la dosis es mucho mayor y tiene una tasa de éxito más baja.

Atención médica limitada en los estados donde el aborto está prohibido

Según datos del CDHD, entre el 25 % y el 31 % de las mujeres hispanas y el 9 % de las mujeres afroamericanas que viven en Luisiana carecen de seguro médico.

Más del 19 % de los residentes de Luisiana viven en “zonas designadas con escasez de atención primaria”, regiones en las que hay una falta de profesionales de la salud.

En Alabama, más del 11 % de las mujeres carecen de seguro médico. En algunos distritos, las tasas de personas sin seguro superan el 12 % entre la población negra y alcanzan casi el 30 % entre la población hispana. Alabama es uno de los pocos estados con un alto porcentaje de residentes asiáticos sin seguro médico. Casi el 18 % de los residentes de Alabama vive en regiones con escasez de médicos.

Algunas de las mayores disparidades se dan en Texas, donde se promulgó una prohibición total del aborto poco después de la anulación de la sentencia Roe contra Wade. Casi el 18 % de las mujeres del estado carecen de seguro médico.

En el Distrito 5 del Congreso de Texas, que abarca la parte noreste del condado de Dallas, más de un tercio de las mujeres hispanas carecen de seguro médico. El 14 % de las mujeres afroamericanas carecen de seguro médico. El distrito es uno de los pocos en los que un número significativo de mujeres blancas, el 16 % tampoco cuenta con seguro médico.

La mifepristona es segura, según los expertos

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y 20 organizaciones médicas se unieron el 6 de mayo para presentar un escrito de amicus curiae en el que instaban a la Corte Suprema a suspender o anular la decisión del Quinto Circuito que restablecía el requisito de dispensación presencial de la mifepristona. La organización señaló “la abrumadora cantidad de evidencia médica que demuestra que la mifepristona es segura y eficaz, ya sea que se dispense en persona o se recete a través de telesalud y se envíe por correo”.

“Todos los pacientes tienen derecho a una atención médica oportuna, completa e imparcial, que se base en fundamentos médicos y científicos sólidos. El amplio conjunto de datos e investigaciones del mundo real, incluidos los datos de la pandemia de COVID-19, demuestra que la mifepristona es segura y eficaz, independientemente de si se dispensa en persona”, afirmó la Dra. Camille A. Clare, presidenta del ACOG.

Desigualdades en la atención médica

El ACOG señaló que la disponibilidad de la mifepristona a través de la telesalud es de vital importancia para la prestación de una atención de salud reproductiva más equitativa.

“La opción de la dispensación por correo y en farmacias permite a los profesionales de la salud brindar una atención segura, médicamente adecuada y eficaz a los numerosos pacientes que se enfrentan a obstáculos para acceder a la atención básica de salud reproductiva, incluido el tratamiento de los abortos espontáneos”, señaló el ACOG en su escrito de amicus curiae.

“La posibilidad de dispensar mifepristona a través de la telesalud ha supuesto un avance muy necesario para hacer frente a las barreras reales que impiden a las personas acceder a una atención de salud reproductiva basada en la evidencia. Restablecer el requisito de dispensación presencial no haría más que agravar esas barreras innecesarias al acceso a la atención y exacerbar las desigualdades en materia de salud”, afirmó Clare.