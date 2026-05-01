Acabar con la ciudadanía por nacimiento le costaría a la economía 7,7 billones de dólares

Sunita Sohrabji

American Community Media

Según los expertos, una posible prohibición de la ciudadanía por nacimiento podría provocar pérdidas económicas de gran alcance. Entre ellas se incluyen el aumento de la población indocumentada y el desincentivo para que el talento internacional altamente calificado venga a Estados Unidos.

Esas son las conclusiones de un nuevo estudio que cuantifica las contribuciones de los ciudadanos por nacimiento actuales y futuros. Según el estudio, los beneficiarios de la ciudadanía por nacimiento habrán aportado 7,7 billones de dólares a la economía estadounidense a través de sus ingresos entre 1975 y 2074.

Esto incluye una cifra estimada de 1 billón de dólares aportada por los futuros niños que aún no han nacido. Sus contribuciones económicas correrían un gran riesgo si el Tribunal Supremo confirmara en junio la orden ejecutiva de Trump.

Escasez de mano de obra cualificada

“Descubrimos que, básicamente, alrededor de dos tercios trabajan o trabajarán en profesiones que suelen requerir al menos algunos estudios universitarios”, afirmó el Dr. Phillip Connor, investigador del Centro para la Migración y el Desarrollo de la Universidad de Princeton.

Connor fue coautor del estudio junto con sus colegas Matthew Hall, de la Universidad de Cornell, y Francesc Ortega, de la Universidad de Notre Dame. Intervino en una rueda de prensa de American Community Media celebrada el 10 de abril.

“Esto nos da una idea de que, como ciudadanos estadounidenses, pueden acceder a la educación superior, algo que probablemente no sería posible si no tuvieran la ciudadanía estadounidense”.

El estudio calcula que hay al menos 4 millones de beneficiarios de la ciudadanía por nacimiento desde 1960 y en las próximas décadas. Connor calificó las cifras de conservadoras y añadió: “Han aportado enormes sumas de dinero”.

Añadió que las pérdidas futuras podrían ser considerables si cambia la política. Se prevé que la fuerza laboral sufra un déficit de 400 000 trabajadores cualificados, según estimó Connor.

“Hoy en día, nuestra población en edad de trabajar solo crece gracias a la inmigración”, afirmó. Una prohibición de la ciudadanía por nacimiento reduciría aún más la población en edad de trabajar, señaló el investigador.

El mensaje que transmite el decreto es muy profundo. Se trata de quién pertenece a Estados Unidos y quién no”.

– Hiroshi Motomura, profesor de Derecho de la UCLA

Impugnación de la 14.ª Enmienda

En su primer día en el cargo, el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo titulado: “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.

Al promulgar el decreto ejecutivo, Trump cuestionó la 14.ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. Esa garantía se extiende a toda persona nacida en territorio estadounidense. En su decreto ejecutivo, Trump argumentó que los hijos de inmigrantes indocumentados, así como los de quienes cuentan con visas de trabajo temporal o de estudiante, no tenían derecho a la ciudadanía por nacimiento.

El Tribunal Supremo escuchó el 1 de abril los argumentos orales sobre un recurso contra el decreto ejecutivo. Se espera que el Tribunal dicte su fallo en junio. Los analistas judiciales señalan que la Administración Trump se enfrenta a una ardua tarea para convencer a los magistrados, quienes parecían escépticos ante los argumentos del fiscal general adjunto John Sauer en defensa de la prohibición.

Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles, representó a los demandados en el caso. La propia Wang obtuvo la ciudadanía por nacimiento. Sus padres emigraron de Taiwán a finales de la década de 1960 para cursar estudios de posgrado. En el tribunal, Wang argumentó que un presidente no puede anular una disposición constitucional y un siglo de jurisprudencia mediante un decreto ejecutivo destinado a redefinir la ciudadanía.

Bebés apátridas

La Dra. Julia Gelatt es directora adjunta del Programa de Política Migratoria de Estados Unidos del Instituto de Política Migratoria. Afirmó que la prohibición propuesta podría aumentar, en lugar de reducir, la población indocumentada al generar generaciones de personas nacidas en Estados Unidos sin estatus legal.

“De hecho, la población de inmigrantes indocumentados aumentaría considerablemente: en 2,7 millones más en los próximos 20 años y en 5,4 millones más en los próximos 50 años”, afirmó.

Añadió que cada año podrían nacer unos 255 000 niños sin estatus legal.

“La realidad más amplia es que la derogación de la ciudadanía por nacimiento crearía una clase que se perpetúa a sí misma y que queda excluida de la integración social”, afirmó Gelatt. Añadió que estos niños se enfrentarían a importantes obstáculos a lo largo de sus vidas.

Clase marginada permanente

“Esto significa que los niños crecerían en Estados Unidos sin acceso a Medicaid, a la ayuda alimentaria ni a otras prestaciones públicas”, afirmó Gelatt. “Tendrían un acceso limitado a la educación superior y, lo que es más importante, crecerían sabiendo que no pueden trabajar legalmente en Estados Unidos”.

“This would lead to lower educational aspirations because what is the value of striving towards a college degree if you can’t use it to work in a professional job?”

Gelatt también señaló los riesgos legales y políticos relacionados con el acceso a la educación. Hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema de 1982 —Plyler vs. Doe— que garantiza la educación pública independientemente de la situación migratoria. Actualmente, Tennessee, Oklahoma y Ohio están tratando de aprobar leyes que prohibirían a los niños indocumentados asistir a la escuela pública. Otros cuatro estados han intentado, sin éxito hasta ahora, implementar leyes similares.

“Sin la ciudadanía por nacimiento, tendríamos un grupo mucho mayor de niños que podrían quedar excluidos del sistema de educación pública”, afirmó Gelatt.

Los trabajadores altamente cualificados se irán a otro lugar

Xiao Wang, director ejecutivo de Boundless Immigration, señaló que la política también podría cambiar la percepción que tienen los trabajadores altamente calificados de Estados Unidos, lo que podría reducir la inmigración de talento.

“Prohibir la ciudadanía por nacimiento no es solo una cuestión de cambiar la norma legal”, afirmó Wang. “Cambia la forma en que las personas con talento de todo el mundo ven la posibilidad de labrarse una vida en Estados Unidos”.

Dijo que la incertidumbre sobre la situación de los niños podría disuadir a los profesionales de trasladarse.

“Te estás haciendo las preguntas más importantes: ¿puedo labrarme una vida estable en ese lugar? ¿Puedo criar a mi familia allí? ¿Estarán mis hijos a salvo allí?”, dijo.

Hospitales rurales

Wang advirtió que los efectos serían especialmente pronunciados en sectores que ya se enfrentan a la escasez, como el de la salud.

“Si tan solo un número reducido de médicos y enfermeros extranjeros decide que Estados Unidos se está convirtiendo en un lugar demasiado inestable para criar a sus familias, los primeros en sufrir la escasez de personal serán los hospitales rurales, que ya tienen dificultades para contratar personal”, afirmó.

Añadió que otros países compiten activamente por ese talento. Canadá está simplificando los trámites para los médicos. El Reino Unido cuenta con un visado específico para el sector de la salud y la asistencia. Nueva Zelanda ofrece vías para obtener la residencia permanente para puestos médicos muy solicitados. Australia también cuenta con programas de visados para trabajadores cualificados con el fin de cubrir la escasez de personal sanitario.

“Otros países están apostando por la inversión, mientras que Estados Unidos se está retirando”, afirmó Wang. “¿Quiere Estados Unidos seguir siendo el lugar al que acuden las mejores mentes del mundo para crear, descubrir, sanar y quedarse? ¿O queremos ser el país que le dice a un médico con talento: ‘Agradecemos tu trabajo, pero el futuro de tu familia sigue siendo una incógnita’?”.

¿Quiénes pertenecen?

En sus comentarios al inicio de la rueda de prensa del 10 de abril, el profesor de Derecho de la UCLA Hiroshi Motomura, destacado experto en inmigración estadounidense, afirmó que el debate en torno a la ciudadanía por nacimiento refleja, en última instancia, una cuestión más amplia sobre la identidad nacional y el sentido de pertenencia.

“En el fondo, estamos debatiendo qué tipo de país debe ser Estados Unidos”, afirmó.

Describió la ciudadanía por nacimiento como un elemento fundamental de una visión inclusiva del país. “Representa un rechazo a la ciudadanía hereditaria o transmitida por los padres”, afirmó Motomura. “La ciudadanía es un medio para sentir que uno pertenece a algo”.

Advirtió que restringir la ciudadanía podría generar una gran población excluida de la plena participación en la sociedad. “El mensaje que transmite el decreto es muy profundo”, afirmó. “Se trata de quién pertenece a Estados Unidos y quién no”.