Los trabajadores agrícolas aún están expuestos a las tasas de infección más altas: los expertos advierten contra la normalización de COVID

National Los datos sobre las detenciones policiales confirman que las disparidades raciales continúan Los adolescentes negros de 15 a 17 años tienen seis veces más probabilidades de ser registrados por la policía en comparación con sus homólogos blancos, según un informe de...

Featured Data on Police Stops Confirms Continuing Racial Disparities Black teenagers ages 15 to 17 are six times more likely to be searched by police compared with their white counterparts, according to a report from the California Racial and Identity...