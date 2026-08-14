Miedo, ansiedad y determinación ante inminente expiración de protecciones del TPS para salvadoreños

LOS ÁNGELES – La vida cotidiana de Isela García ha sido una mezcla de preocupaciones, estrés y ansiedad desde que se enteró de que las protecciones legales temporales para los salvadoreños que viven en Estados Unidos terminarían el 9 de septiembre.

“Lo que más me preocupa es perder mi estatus de un día para otro y correr el riesgo de ser deportado”, dijo García. “Si me llevan a un centro de detención, no sé cuánto tiempo podrán retenerme allí, y por lo que he oído, es terrible”.

El gobierno de Trump anunció el año pasado que pondría fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más de 200 000 salvadoreños que residen en el país, muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas.

El gobierno ha decidido poner fin a la designación de TPS en un total de 13 de los 17 países, lo que afecta a unos 1.3 millones de personas. A nueve países, entre ellos Nicaragua, Venezuela, Haití y Honduras, ya se les ha retirado la designación de TPS.

El TPS ofrece a sus beneficiarios una protección temporal contra la deportación, así como una autorización para trabajar. El programa fue aprobado por el Congreso con apoyo bipartidista como parte de la Ley de Inmigración de 1990.

Los Ángeles alberga una de las comunidades salvadoreñas más grandes del país. García, de 36 años, llegó a la ciudad cuando solo tenía 5 años. A los 17, tanto ella como su madre recibieron el TPS por primera vez.

“El TPS me permitió ser productivo”, dijo García, quien se graduó de CalState Los Ángeles y ahora trabaja como administrador en una empresa importadora de mariscos en Carson, a unas 13 millas al sur del centro de Los Ángeles.

“Antes de Trump, vivíamos en paz. Cuando él llegó, fue ahí cuando comenzaron la ansiedad y la preocupación. Ningún otro presidente ha intentado revocar el TPS, y nunca habíamos tenido que luchar en los tribunales ni recurrir a los representantes para renovar las protecciones”, dijo García. “Nuestras vidas han cambiado por completo”.

El gobierno de Estados Unidos otorgó por primera vez la designación de TPS a El Salvador en 2011, tras dos terremotos devastadores que causaron la muerte de más de 1,000 personas. Desde entonces, los salvadoreños han formado familias aquí, han comprado casas y han puesto en marcha negocios.

Muchos se enfrentan ahora a la posibilidad de que todo por lo que han trabajado y todo lo que han construido se pierda.

“He vivido aquí toda mi vida. Aquí estudié y trabajé. Ser deportado a El Salvador significaría volver a empezar de cero en un país que no conozco”, dijo García, quien reconoció que la organización sin fines de lucro Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) le brindó “mucho apoyo emocional” durante este período.

García también destacó la labor de grupos como la Alianza Nacional del TPS (de la que CARECEN forma parte), que recientemente presentó un proyecto de ley para otorgar la residencia a los beneficiarios del TPS.

El proyecto de ley, conocido como la Ley del Sueño y la Promesa Estadounidenses (HR 1589), sigue estancado en la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano. En junio, un grupo de legisladores demócratas comenzó a hacer circular una petición para forzar una votación sobre el proyecto de ley en el pleno de la Cámara; sin embargo, incluso en el improbable caso de que se aprobara, es casi seguro que el presidente lo vetaría.

Lorena Zepeda es madre de dos hijos, ambos nacidos en Los Ángeles. Cuenta con el TPS desde 2001 y comenzó a trabajar a tiempo completo en CARECEN hace dos años, tras varios años como voluntaria.

“Tenemos miedo, pero nos aferramos a la esperanza porque hemos luchado en Washington durante muchos años, hemos marchado, nos hemos reunido con legisladores. Hemos hecho de todo”, dijo Zepeda, cuyo esposo, Orlando, y su hijo, Benjamín Zepeda, quien entonces tenía 14 años, fueron demandantes en un juicio de 2018 que impugnaba el intento de la primera administración de Trump de poner fin al programa TPS.

“Hay tristeza, hay miedo porque en este momento nadie está a salvo, todos corren peligro con este gobierno, incluso quienes nacieron aquí”, agregó. “Te detendrán solo por protestar”.

Para Walter Ventura, el temor a perder el TPS se ve agravado por el hecho de que, al perderlo, también podría perder su licencia de conducir comercial. Ventura lleva años trabajando como conductor de camiones en los puertos de Los Ángeles y Long Beach y afirma que es el único sustento de su familia.

“No sabemos qué podría pasar cuando salgo”, señaló Ventura, quien contó que su propio hijo había sido acosado por hombres que parecían ser agentes federales de inmigración. “Querían llevarse a mi hijo, que es ciudadano estadounidense y trabaja para FEDEX. No creyeron que hubiera nacido en Estados Unidos, ni mostraron ninguna identificación”.

Ventura afirma que los hombres se referían a su hijo como un “wet” —un término racista despectivo dirigido a los inmigrantes de México y Centroamérica, debido al “color oscuro de su piel”.

Informes recientes han documentado numerosos casos en los que los agentes federales de inmigración parecen utilizar lenguaje racista durante las operaciones de control. La ACLU informa que los incidentes de discriminación racial se han disparado desde que un fallo de la Corte Suprema de 2025 allanó el camino para que los agentes federales tomen en cuenta la raza y el origen étnico durante los controles de inmigración.

“Durante la pandemia, a los conductores de camiones se nos reconoció como trabajadores esenciales porque arriesgamos nuestras vidas para transportar alimentos, ropa y todo lo demás que la gente necesitaba. Nunca dejamos de trabajar”, dijo Ventura. “Y ahora nos dan la espalda”.

Según la organización FWD.us, los beneficiarios del TPS aportan aproximadamente 29 mil millones de dólares al año a la economía de Estados Unidos, además de pagar 7.8 mil millones de dólares en impuestos federales, sobre la nómina, estatales y locales en conjunto.

La autorización laboral para los salvadoreños con TPS finalizó oficialmente el 5 de agosto, aunque la designación subyacente del país sigue vigente hasta el 9 de septiembre.

“El TPS ha permitido que miles de familias salvadoreñas vivan, trabajen y contribuyan a este país durante más de dos décadas”, afirmó Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN-LA. “No renovar esta protección pondría en riesgo a miles de familias y comunidades que ahora consideran a Estados Unidos su hogar”.