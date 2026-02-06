Demócratas de California tienen nuevos planes para enfrentar a ICE: impuestos, demandas y prohibiciones de ubicación

Cayla Mihalovich & Maya C. Miller

Los senadores demócratas de California impulsaron el martes una medida que facilitaría que las personas demanden a agentes federales por violaciones de los derechos civiles, un proyecto de ley impulsado por los temores a las prácticas de control de inmigración de la administración del presidente Donald Trump.

El proyecto de ley de los senadores Scott Wiener y Aisha Wahab, ambos demócratas de Bay Area, adquirió mayor relevancia después de que agentes federales mataran a tiros a Alex Pretti, ciudadano estadounidense y enfermero de cuidados intensivos, en Minnesota el fin de semana pasado. Los senadores debatieron la medida en el pleno durante más de 90 minutos antes de votar, según las líneas partidistas, 30 a 10, para enviarla a la Asamblea.

“Es un triste reflejo de la situación actual de este país que esto tenga que ser un asunto partidista”, declaró Wiener justo antes de la votación de su proyecto de ley, también conocido como la “Ley Sin Reyes”. “Rojos, azules, todos tienen derechos constitucionales. Y todos deberían tener la capacidad de exigir responsabilidades a quienes violan esos derechos”.

Este es uno de los varios proyectos de ley que los legisladores están impulsando este año para hacer frente a la escalada de tácticas agresivas de control migratorio y proteger a las comunidades migrantes. Incluyen proyectos de ley que gravarían a las empresas de detención con fines de lucro, prohibirían a los agentes del orden ejercer funciones adicionales como agentes federales e intentarían frenar los arrestos en los tribunales.

Estos esfuerzos siguen a una serie de leyes promulgadas por el gobernador Gavin Newsom el año pasado para resistir la campaña de deportación masiva de la administración Trump en California, incluida una medida pionera en el país para prohibir que los oficiales usen máscaras y otros que limiten su acceso a escuelas y hospitales.

Si bien algunas de esas leyes enfrentan desafíos legales , el nuevo lote de propuestas ofrece “soluciones prácticas que están totalmente dentro del control del estado”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirector del Centro de Políticas de Inmigrantes de California.

A continuación, presentamos un vistazo a algunos de los proyectos de ley clave que los legisladores están considerando:

No hay trabajo extra como agente federal

El asambleísta Isaac Bryan, demócrata de Culver City, fue autor de un proyecto de ley que prohibiría a los agentes del orden aceptar un trabajo secundario como agente federal de inmigración.

En una conferencia de prensa en San Francisco a principios de este mes, Bryan dijo que la medida es especialmente oportuna en un momento en que la administración federal está intensificando el reclutamiento de agentes del orden locales en California.

“No colaboramos en el secuestro de miembros de nuestra propia comunidad, pero hay una laguna en la ley estatal”, dijo. “Si bien no se puede colaborar con ICE en su trabajo como policía, sí se puede aceptar un segundo empleo en el Departamento de Seguridad Nacional. Y no creo que eso sea correcto”.

En una entrevista con CalMatters, Bryan dijo que la legislación pretende aportar transparencia y responsabilidad, y cerrar esa laguna.

“El gobierno federal ha creado no solo una policía secreta, sino también un ejército secreto, a costa de la atención médica, las redes de seguridad social y los beneficios clave que el pueblo estadounidense necesita y de los que depende para sobrevivir”, dijo Bryan. “Todos esos recursos se han desviado a una fuerza militarizada que, sin ningún control, patrulla nuestras calles y literalmente mata a ciudadanos estadounidenses”.

Mantenga a ICE lejos de los juzgados

La senadora Eloise Gómez Reyes, demócrata de San Bernardino, presentó una legislación para evitar que los agentes federales de inmigración realicen arrestos “sin previo aviso e indiscriminados” en los juzgados.

“El asunto es evidente”, declaró Gómez Reyes. “Una de las principales responsabilidades del gobierno es proteger a las personas, no aterrorizarlas. California no permitirá que el gobierno federal convierta en blancos políticos a quienes intentan cumplir las leyes. Disuadir a las personas de acudir a los tribunales hace que nuestra comunidad sea menos segura”.

La legislación se presentó casi dos semanas después de que un juez federal ordenó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuviera los arrestos civiles en los tribunales de inmigración en el norte de California , dictaminando que sus políticas de deportación no habían abordado los “efectos paralizantes, los riesgos de seguridad y los impactos en la asistencia a las audiencias”.

Los esfuerzos para reforzar las protecciones en los juzgados de California también han sido defendidos por la senadora Susan Rubio, demócrata de West Covina, quien presentó un proyecto de ley que permitiría comparecencias remotas en los tribunales para la mayoría de las audiencias, juicios o conferencias de tribunales estatales civiles o penales hasta enero de 2029.

Impuestos a los centros de detención

El asambleísta Matt Haney, demócrata de San Francisco, presentó un proyecto de ley que impondría un impuesto del 50 % sobre las ganancias de los centros de detención de inmigrantes. Más de 5,700 personas se encuentran recluidas en siete centros de detención de inmigrantes en California , tres de los cuales se encuentran en el condado de Kern.

La creciente ‘resistencia’

Cheer, del Centro de Políticas Inmigrantes de California, dijo que la introducción temprana de los proyectos de ley demuestra una mayor urgencia por parte de la Legislatura estatal para abordar cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley migratoria.

“Mi esperanza para este año es que el estado pueda ser lo más audaz e innovador posible, considerando la crisis que enfrentan las comunidades debido a la aplicación de las leyes de inmigración”, dijo.

Eso significa garantizar el financiamiento para que los abogados representen a las personas que enfrentan la deportación, abordar las lagunas existentes en las leyes estatales en torno al intercambio de información con el gobierno federal e investigar a las empresas que se benefician directamente del negocio de arrestar y deportar personas, dijo Cheer.

Los republicanos han criticado las medidas, que consideran que exceden las prioridades federales.

“A nadie le gusta ver lo que está sucediendo en Minnesota. Nadie quiere que eso llegue a California”, declaró el senador Tony Strickland, republicano de Huntington Beach. En cambio, argumentó, las ciudades y los estados deberían abandonar sus llamadas políticas de “santuario” que dificultan la coordinación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración.

También criticó a los demócratas por tomar el precioso tiempo del Senado para prepararse para escenarios hipotéticos en lugar de abordar los problemas existentes en California.

“Al final del día, tenemos muchos problemas graves aquí en California, y debemos comenzar a centrarnos en los problemas específicos de California”.

Kevin Johnson, profesor de derecho migratorio y ex decano de la Facultad de Derecho de la UC Davis, dijo que los gobiernos estatales y locales están tratando de determinar hasta dónde llegar en la resistencia a la aplicación de las leyes migratorias federales, dadas las amenazas de Trump de retirar la financiación de las llamadas ciudades santuario.

“Si bien existe preocupación y temor en las comunidades inmigrantes, el apoyo expresado por los funcionarios estatales y locales brinda cierto consuelo”, dijo. “A medida que la administración Trump intensifica sus agresivas tácticas de deportación en todo el país, California ha intensificado su resistencia”.

