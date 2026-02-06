Grupos pro-democracia critican llamado de Trump a ‘nacionalizar’ elecciones

Grupos del buen gobierno en Nevada están criticando duramente el llamado del presidente Donald Trump a “nacionalizar” las elecciones, calificándolo de una amenaza más para la democracia. La Constitución de los Estados Unidos delega específicamente la administración electoral a los estados, pero el Sr. Trump dijo el lunes que los republicanos deberían “hacerse cargo” del recuento de votos en 15 estados, alegando fraude sin pruebas. El martes, insistió y pidió al Gobierno federal que “intervenga” si los estados no pueden contar los votos de forma honesta.

Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, afirma que las elecciones están descentralizadas por una razón.

“Sería muy peligroso para esta administración, y para cualquier otra, supervisar las elecciones, porque no existe ningún compromiso de su parte para defender el estado de derecho,” asegura Haseebullah. “Parece que todo se basa casi exclusivamente en los resultados que desean obtener.”

La Casa Blanca posteriormente se retractó de los comentarios de Trump, alegando que simplemente solicita que se exija a las personas mostrar una identificación oficial para votar. Sin embargo, la semana pasada, envió agentes federales a confiscar las papeletas de 2020 del condado de Fulton en Georgia, una elección que ha superado varias auditorías. Actualmente, impulsa la Ley SAVE, que exigiría a las personas mostrar un certificado de nacimiento o pasaporte para registrarse para votar.

Los demócratas afirman que esto crearía barreras para votantes de bajos ingresos, ya que esos documentos no son gratuitos. Según la ley, las tarjetas de identificación estatal o licencias de conducir no serían válidas. La ley también prohibiría a los estados enviar papeletas de voto por correo a todos los votantes registrados.

Haseebullah dice que esto es parte de un esfuerzo mayor para influir en futuras elecciones.

“No se sabe hasta dónde llegarán sus esfuerzos de supresión del voto si se aprueba la Ley SAVE, dice Haseebullah. “Si eliminan por completo el voto por correo, ¿qué les impediría desplegar ICE en todos los centros de votación donde haya personas de color?”

En marzo pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que impediría a los estados aceptar votos que llegaran después del día de las elecciones y prohibiría la mayoría de los códigos legibles por máquina utilizados para el recuento de votos. Varios jueces han bloqueado disposiciones clave de la orden.