Cómo los sobrevivientes más pequeños de violencia doméstica se recuperan con la ayuda de un preescolar de San Diego

El hijo de Elizabeth Gibot, James, se conocía como un niño tranquilo y de buena conducta. Pero Gibot comenzó a notar que James lloraba más y parecía ansioso cuando ella no estaba presente. El también dejó de usar el lenguaje de señas que aprendió de bebé. Ella sabía que algo no estaba bien y se comunicó con su pediatra, pero el doctor no supo cómo ofrecerle ayuda.

“Dio marcha atrás en todo lo que le había enseñado”, dijo. “Supongo que a los demás les costó mucho darse cuenta, porque nadie conoce a tu hijo mejor que tú”.

Gibot acababa de dejar a su pareja, quien, según ella, la maltrataba física, verbal, emocional y económicamente. Intentó proteger a James cuando la situación se complicaba con su pareja, pero la casa donde vivían era pequeña, lo que lo hacía difícil aislarlo de los malos momentos.

Gibot comenzó a buscar recursos en línea. Encontró Mi Escuelita, un preescolar en San Diego dedicado a estudiantes que han sufrido traumas familiares, como violencia doméstica. Tras reflexionar, inscribió a James.

“Eso me quitó un gran peso de encima, saber que él estará aquí y con profesionales que lo ayudarán de maneras que yo nunca podría. Al menos no en ese momento”, dijo.

Mi Escuelita, fundada en 2006, ofrece servicios de salud mental a estudiantes y un espacio seguro donde los niños pueden aprender mientras se recuperan. Es considerada líder entre los centros preescolares terapéuticos y se especializa en ayudar estudiantes y sus familias que sufren de trauma.

Dirigida por la organización sin fines de lucro SBCS, anteriormente conocida como South Bay Community Services, la escuela lleva tiempo ofreciendo servicios a familias necesitadas, incluyendo a aquellas que sufren violencia doméstica. Mi Escuelita surgió de esos programas.

“Se trata de centrarnos realmente en los más pequeños”, dijo Stacey Musso, directora del departamento de salud y bienestar de SBCS.

Además de asegurar que los estudiantes estén listos para el kínder, Mi Escuelita ofrece terapia individual y en grupo. Cuenta con terapeutas disponibles para los estudiantes durante el horario escolar. Angelina Puffelis, supervisora clínica de Mi Escuelita, afirma que este acceso le brinda a su equipo la oportunidad de trabajar con los estudiantes y abordar los problemas a medida que surgen.

Según un informe reciente, 28 padres de alumnos matriculados en Mi Escuelita el año pasado afirmaron haber estado en múltiples relaciones con la presencia de algún tipo de violencia doméstica. Diecisiete de ellos tuvieron que mudarse o se quedaron sin hogar como consecuencia de la violencia doméstica.

La evidencia muestra que el programa funciona.

Un informe reciente de la Universidad de California en San Diego reveló que el 82 % de los estudiantes de Mi Escuelita obtuvieron calificaciones superiores al promedio en la prueba de preparación para el kínder, que evalúa la preparación del estudiante para el kínder. Una calificación superior al promedio indica que el estudiante debería necesitar poca atención especial y no presentar dificultades de aprendizaje significantes.

Los estudiantes asisten a Mi Escuelita sin costo y las clases se ofrecen durante todo el año. A cambio, las familias se comprometen a colaborar con los directivos escolares para abordar los problemas de salud mental de forma directa.

“Les pedimos a nuestras familias que entiendan nuestro ambiente. Es tan único”, dijo Lisa Klemp, directora del preescolar Mi Escuelita. “Realmente creemos en esa conexión. Queremos apoyar no solo a nuestros hijos, sino a toda la familia”.

Lecciones de la siesta

Mientras algunos estudiantes saboreaban los últimos bocados de sus sándwiches, zanahorias y puré de manzana durante el almuerzo, otros se preparaban para su siguiente actividad. Tiraron la basura, agarraron mantas y se tumbaron en colchonetas distribuidas por el aula. Algunos estudiantes agarraron peluches o escogieron libros para estar cómodos. Los profesores bajaron las luces y pusieron un video de YouTube de gatitos ronroneando mientras sonaban canciones de cuna.

Aunque la mayoría de los estudiantes se durmieron, a algunos les costó trabajo. Una niña se negó a dormir y lloró cuando le dijeron que no podía correr por el aula. Los profesores intentaron ayudarla ofreciéndole leerle libros o haciendo burbujas, pero no se calmó. Otra niña permaneció inmóvil con los ojos abiertos mirando al techo. Permaneció así durante la mayor parte de la siesta antes de quedarse dormida.

“Vemos que descansar, calmarse, puede ser un desafío para algunos de nuestros niños”, dijo Klemp. “Creo que han estado en espacios o ambientes que pueden haberlos puesto hiperalerta. Por eso, saber que están en un espacio seguro, donde pueden calmarse y relajarse, es crucial para algunos de ellos”.

Según la Encuesta Nacional de Salud Infantil, el 63 % de los adultos estadounidenses reportaron haber experimentado al menos una de las experiencias adversas en la infancia antes de los 18 años, como abuso, presenciar violencia o separación familiar. El trauma puede manifestarse de diferentes maneras. Algunos pueden volverse explosivos en su comportamiento, mientras que otros pueden ser tímidos o aislarse. La siesta, en particular, puede ser un desafío para los niños más pequeños.

“En general, de niño, la noche puede ser un tiempo difícil. Y si oyes gritos, portazos, o si la policía llega a tu casa, eso acentúa mucho ese momento de miedo”, dijo Klemp.

El trauma infantil puede no tratarse o considerarse un comportamiento normal, pero sus efectos pueden tener un impacto que puede terminar en abuso de sustancias, trastornos alimentarios, diabetes y enfermedades cardíacas, según la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil. El trauma a una joven edad también puede aumentar la probabilidad de encontrarse en el sistema de justicia juvenil y tener un bajo rendimiento académico.

En Mi Escuelita, cada estudiante participa en sesiones de terapia individual con profesionales clínicos. La terapia con un niño puede ser diferente a una sesión con un adulto. En lugar de sentarse a hablar sobre lo que siente, los terapeutas de Mi Escuelita juegan con los estudiantes y buscan con paciencia señales de emociones más profundas.

“Normalmente hay un tema, y algunos de los aspectos comunes son la protección, la seguridad, el empoderamiento o el superhéroe; lo malo, dijo Puffelis. “Como terapeuta, busco eso. Este es un tema continuo, y si hay cambios en el ambiente familiar, ese tema se refleja en la terapia de juego”.

Entre estas sesiones individuales, los terapeutas dirigen sesiones en grupos pequeños donde enseñan aspectos de un programa llamado Años Increíbles, que ayuda a los estudiantes a aprender cómo controlar sus emociones. Estas sesiones pueden incluir actividades como leer libros, hablar sobre diferentes tipos de sentimientos o usar peluches para representar una situación que pueda ayudar a liberar las emociones.

Wally, un muñeco de pelo negro y rizado, forma parte del programa. Tiene un lugar especial en las ceremonias anuales de graduación de la escuela. Cada año, un miembro del personal escolar sostiene el muñeco para que pueda “caminar” con los niños.

Generaciones de violencia doméstica

Gibot ha sufrido violencia doméstica a lo largo de su vida. De niña, vio a sus padres y a otros familiares lidiar con los mismos problemas.

En Mi Escuelita, Gibot se benefició de algunos de los servicios de salud mental que se ofrecen a las familias de los estudiantes. Recibió terapia y asistió a reuniones de padres donde aprendió consejos para apoyar a James, como usar el contacto físico para controlar su cuerpo y usar más palabras de afirmación para fortalecer su autoestima.

En seis meses, Gibot empezó a notar mejoras en su comportamiento. Dijo que desearía que se establecieran más escuelas como Mi Escuelita para evitarles a las familias los trámites burocráticos y tener que comunicarse con diversos especialistas en diferentes lugares.

“Lo ideal sería que la norma fuera como Mi Escuelita, sobre todo porque hay muchos niños que podrían beneficiarse de ella”, dijo.

¿Qué pasa después de Mi Escuelita?

Cuando los estudiantes salen de Mi Escuelita, ingresan a distritos escolares que pueden ofrecer servicios o intervenciones de salud mental, pero generalmente no tan directos como están acostumbrados. Si un maestro o miembro del personal cree que un estudiante podría estar lidiando con problemas de salud mental, puede recomendarle que consulte con un consejero escolar o un trabajador social. A partir de ahí, las autoridades escolares pueden derivar a la familia del estudiante a proveedores de salud externos ofrecidos por organizaciones comunitarias o servicios de salud locales del condado.

Hilaria Bauer, jefa de servicios de primera infancia en Kidango , una organización sin fines de lucro del Área de la Bahía, dijo que otros educadores están comenzando a adoptar conceptos de Mi Escuelita, especialmente después de la pandemia de COVID-19.

“Al regresar a las aulas y a actividades más regulares, empezamos a ver cómo ese aislamiento, ese trauma, afectó a nuestras familias y a los niños”, dijo.

Pero construir el ambiente de aprendizaje único que SBCS creó en Mi Escuelita puede ser difícil de copiar.

“Es una idea maravillosa y poderosa. Supongo que también es muy costosa”, dijo Bauer.

El costo de operar Mi Escuelita es de $1.3 millones cada año; se financia con una combinación de fuentes locales, estatales y federales, así como donantes privados, según SBCS.

Además de la financiación, Bauer afirma que encontrar el personal adecuado es otro obstáculo a considerar. Por ejemplo, puede ser difícil encontrar profesores con la licencia necesaria para impartir terapia, además de experiencia en el aula.

Aun así, Bauer afirma que hay beneficios a largo plazo de la implementación de ciertos conceptos que se ofrecen en Mi Escuelita. Los datos parecen respaldar su afirmación. Un estudio de la Universidad de California en San Diego, que analizó el rendimiento de los estudiantes durante varios años, mostró que quienes asistieron a Mi Escuelita tendían a obtener puntuaciones iguales o superiores en matemáticas, lectura y escritura, en comparación con otros estudiantes del distrito escolar primario de Chula Vista.

“Podemos gastar menos en programas de intervención e instalaciones alternativas”, dijo Bauer. “Habrá menos ausentismo escolar, menos conductas graves, expulsiones o programas alternativos, y todas esas iniciativas de ‘corrección’ si realmente nos centramos en el momento de la vida del niño que realmente marca la diferencia”.

James comenzó en el kínder en agosto. y celebró su cumpleaños en septiembre. Le va bien, dijo Gibot.

Mientras se preparaba para el kínder, Gibot dijo que le preocupaba lo que pudiera pasar. Klemp le aseguró que ella y James seguirían recibiendo apoyo de SBCS. Eso la hizo sentir más segura.

“Ha aprendido mucho y ha adquirido habilidades que me gustaría poder enseñarle. Pero, bueno, ambos aprendimos”, dijo.

James fue uno de los estudiantes que se graduó de Mi Escuelita en mayo. Gibot, sentada con el resto de los asistentes a la ceremonia, observó cómo su hijo cantaba canciones con sus compañeros, animaba a sus amigos y recibía un pequeño diploma.

Fue muy emotivo para mí. Pensé: “¡Wow! No tiene miedo. No siente tantas emociones diferentes”, dijo. “Lo hizo todo solo. Y ver cómo crece esa independencia es simplemente hermoso”.

Este proyecto fue producido conjuntamente por CalMatters y CatchLight como parte de nuestra iniciativa de salud mental .