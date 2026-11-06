El duelo como puente comunitario durante el evento del Día de los Muertos en el condado de Siskiyou

Siskiyou X Days, un programa del Consejo de las Artes del Condado de Siskiyou, colaboró en la organización de un encuentro comunitario con motivo del Día de los Muertos celebrado el viernes pasado en Siskiyou, en el que hubo pintura facial, decoración de calaveras de azúcar, comida, una ofrenda comunitaria y música.

Los asistentes participaron en las actividades artesanales y culturales, pero también se tomaron un tiempo para recordar a sus seres queridos que ya no están con nosotros, y trajeron fotos de ellos.

El Día de los Muertos es una celebración anual de tres días, que comienza el 31 de octubre y se extiende hasta el 2 de noviembre. Quienes celebran el Día de los Muertos no ven la muerte como un motivo de duelo. Por el contrario, la consideran una etapa natural en el ciclo continuo de la vida. Creen que los difuntos siguen formando parte de la comunidad y permanecen vivos a través del recuerdo y el espíritu. Durante la festividad, se cree que regresan a la Tierra por un breve tiempo para estar con sus seres queridos.

Aunque a menudo se celebra en iglesias o en la comodidad del hogar, el Día de Muertos es tradicionalmente un evento familiar de carácter íntimo. Recientemente, gracias a la difusión que le han dado medios como la película de Pixar “Coco”, las comunidades mexicanas han comenzado a abrir sus puertas al público para que se una a la celebración.

Siskiyou X es un evento de 10 días que incluye talleres de arte abiertos al público en todo el condado y una experiencia artística que apoya las tradiciones no occidentales, dijo Patricia Lord, directora ejecutiva del consejo de las artes. Las subvenciones de la organización hicieron posible el evento Muertos, organizado por Latino Outdoors y Seeds Of Ancestral Renewal (SOAR).

“Realmente queríamos que se sintiera como una celebración de nuestra cultura”, dijo Renée Camila, directora de bienestar de SOAR, al referirse al evento, “… y también brindar una oportunidad para que las personas que no pertenecen a este linaje se involucren con ella de una manera que se sienta generativa, recíproca y centrada en la liberación, para que no sea extractiva”.

La celebración al aire libre tenía como objetivo garantizar la inclusión de toda la comunidad de Mount Shasta en el evento cultural, dijo Camila.

“Parte de nuestra intención es, como decir: ‘Tomen, esto es para todos’, y viene de la gente de aquí que tiene estas conexiones directas; esperamos que hoy puedan llevarse a casa algo que les ayude a conectarse con su linaje y sus antepasados”, dijo ella.

En una conversación con un reportero durante el evento, una asistente utilizó su lengua materna para expresar lo importante que es incluir a la comunidad más amplia de Mount Shasta con el fin de fomentar los vínculos entre culturas.

“Como es un pueblo tan pequeño, organizar eventos como estos es realmente importante. Al venir de un entorno en el que te das cuenta de que tus vecinos son quienes realmente se preocupan por ti, queda claro lo valioso que es esto. Se trata de aportar algo a la comunidad, no en el sentido de ‘vender’ algo, sino más bien de compartir. Se trata de fomentar las conexiones poco a poco, despertando la curiosidad.”

— Adriana Cerebro

El aspecto más importante de la celebración de los Muertos gira en torno a la ofrenda, que funciona como una mesa de ofrendas, llena de las comidas favoritas y los objetos personales de los seres queridos para ayudarlos a regresar a casa.

El altar del evento de Siskiyou del viernes combinaba elementos del Viejo Mundo del Oeste con la cultura mexicana, dijo Bianca Garza, quien creó la ofrenda. Para ella, lo importante era que el público se llevara las lecciones a casa para aplicarlas a su vida cotidiana.

“En el caso específico de la ofrenda, se trata de reconocer que caminamos con el dolor, y sentir dolor significa que hubo amor”, dijo.

Este reportaje se realizó como parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.