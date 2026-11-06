Significado De  Sueños Con Astros Y Planetas

Luna: Este sueño ha tenido numerosas interpretaciones desde la antigüedad. Investigadores modernos han llegado a la conclusión que soñar con la luna llena, presagia una vida sexual activa. La media luna augura que está cerca de conseguir lo que desea. Una luna rojiza predice conflictos. Luna rodeada de nubes vaticina insuficiencia de ingresos. Si sueña con la luna nueva, señala que contará con la mejor suerte en proyectos o negocios que recién ha ini­ciado. Si la luna decrece en el sueño, significa que algo negativo se alejará de su vida para siempre. Si es soltero y sueña con la luna reflejada en el agua, es presagio que está a punto de conocer al amor de su vida; y si es ca­sado, pronostica que superará una crisis matrimonial. Soñar con una o más lunas es augurio que contará con numerosa descendencia. Si sueña con la luna durante los cambios de estación como el 21 de marzo, el 21 de junio, el 22 de septiembre o el 21 de diciembre, el sueño indica que llegará a poseer una gran fortuna.

Sol: Llega una época maravillosa. Los enfermos o deprimidos se recuperarán. Los solteros hallarán su alma gemela. Los que han atravesado por crisis matri­moniales se reconciliarán. Si ha tenido una mala racha financiera, llegarán dos años de prosperidad. Aquellos con problemas legales los resolverán. Quien enfrente problemas migratorios, gozará de los beneficios de una nueva ley. Si ha perdido dinero o posesiones conseguirá recuperarse e incluso llegará a te­ner más que antes. Los comerciantes verán crecer sus negocios. Los artistas al­canzarán la fama. Si observa un sol sombrío, atravesará por una etapa de tran­sición, que le ayudará a transformarse en un mejor ser humano. Soñar con la puesta del sol pronostica el final de un ciclo y el inicio de otro más próspero. Todo aquel que sueñe con el sol logrará ver realizado su máximo deseo.

Planetas: Los sueños relacionados con los planetas auguran la llegada de noticias, y eventos importantes que sucederán en breve en la vida del so­ñador. Si sueña con un conjunto de planetas, es señal que necesitará de orientación astrológica para tomar la decisión correcta. Si sueña con un planeta desconocido, significa que la inseguridad en sí mismo y su falta de optimismo son los mayores obstáculos que debe vencer.

Mercurio: Augurio que sus problemas se solucionarán gracias a la opor­tuna intervención de otras personas. Es presagio de resolución y cambios repentinos en la vida del soñador.

Venus: Se relaciona directamente a la felicidad en el amor, al inicio de un noviazgo, al matrimonio y al mejoramiento de la apariencia física. También augura rejuvenecimiento.

Tierra: Hará un viaje que cambiará su vida por completo. Dejará atrás situaciones y eventos pasados que no le dejaban vivir con gozo en el presente.

Marte: Buen presagio para la salud y el trabajo, aunque en algunas oca­siones puede presagiar momentos de ira. Es un llamado de atención para que modere su carácter.

Júpiter: En breve se presentará ante usted la gran oportunidad que ha estado esperando. Los sueños con este planeta suelen ser augurio de potencial y riqueza.

Saturno: Pronostica lecciones difíciles, tiempo de transición y un cambio total en su vida que al principio le tomará por sorpresa. Vivirá un lapso de experiencias dominadas por el karma.

Urano: Trae situaciones inesperadas, sucesos imprevistos y en ocasiones presagia falta de cordura. Pueden ocurrir eventos sorprendentes o sobrenaturales a su alrededor.

Neptuno: Crea un puente entre el pasado y el futuro del soñador, un mal sentimiento debe terminar para siempre y así la puerta del destino se abrirá completamente para usted. Trate de vivir el presente con felicidad.

Plutón: Viene a aclarar su destino, a descubrir secretos y le señala cuáles son las actitudes y situaciones que debe evitar para que alcance el éxito deseado. Un ciclo termina y otro dará inicio.

Asteroide: Una inesperada noticia solucionará en gran parte el problema que le ha estado quitando el sueño. Si sueña que los asteroides caen a la Tierra, es presagio de penas y problemas que tendrá que resolver.

Cometa: Se hará realidad un pronóstico que le hicieron hace unos meses.

Eclipse: Si es de sol, augura la llegada de buenos tiempos. Si es de luna, se avecinan problemas, también puede correr el riesgo de contagiarse de una enfermedad. Si el sueño persiste por varios dí­as, es indicio que cambios mayores están por darse en su destino.