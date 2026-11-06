Dolores Huerta “se mantuvo en la lucha” durante siete décadas, inspirando a generaciones de californianos

Nigel Duara & Lynn La

CalMatters

En casi todas las etapas del movimiento de los trabajadores agrícolas, desde sus inicios organizándose en la huelga de la uva de Delano en 1965 hasta la ley de 1986 que concedió amnistía a casi 3 millones de inmigrantes indocumentados, Dolores Huerta estuvo presente.

Huerta, de 96 años, falleció el miércoles en su casa en Bakersfield. Tan solo dos meses antes, había participado en una manifestación en las escalinatas del Capitolio estatal.

Los líderes políticos y sindicales de California la recuerdan como una incansable defensora de los derechos de los trabajadores agrícolas, quien acuñó el lema y grito de guerra de la Unión de Trabajadores Agrícolas: “Sí, se puede”. Cada año, el 10 de abril, California honra sus contribuciones declarando ese día como el Día de Dolores Huerta.

“El liderazgo de Dolores en la lucha por un sindicato para los trabajadores agrícolas de California, la UFW, es solo una parte de su historia”, dijo Lorena González, presidenta de la Federación Laboral de California. “Dolores se mantuvo en la lucha por los trabajadores durante décadas”.

Ella “demostró a generaciones de mujeres que tenían un lugar en este movimiento obrero”.

Su influencia aún se hace evidente en la forma en que California recuerda su propia historia: mientras el nombre de César Chávez se retira de los edificios universitarios y las calles de las ciudades de California tras las acusaciones surgidas a principios de este año de que Chávez agredió y violó a varias mujeres, incluida Huerta, activistas en Los Ángeles pidieron que el nombre de Huerta sustituyera al suyo.

“No puedo imaginar por lo que ha pasado en los últimos meses”, dijo el gobernador Gavin Newsom a un grupo de periodistas el miércoles. “Las revelaciones sobre César y lo difícil que debe haber sido para ella en estos últimos cuatro meses… Simplemente tenemos que reconocer sus contribuciones, su energía, su pasión y su aporte a este mundo”.

Incluso en sus últimos meses, Huerta siguió adelante.

“En agosto, se unió al Centro de Políticas para Inmigrantes de California y a nuestros socios en las escalinatas del Capitolio estatal para luchar contra los recortes federales que privan de alimentos a familias, niños y jóvenes inmigrantes”, declaró Masih Fouladi, directora ejecutiva del Centro de Políticas para Inmigrantes de California. “Alzó la voz en defensa de los trabajadores agrícolas, quienes serían los más perjudicados, las mismas personas que alimentan a este estado”.

Huerta desempeñó un papel fundamental en la finalización del programa Bracero en la década de 1960, que otorgaba a los trabajadores agrícolas mexicanos un estatus temporal en los Estados Unidos, descontándoles la comida y el alojamiento de su escaso salario y exponiéndolos además a productos químicos mortales.

“Su labor de toda la vida fue empoderar a su comunidad para enfrentar y superar las injusticias, y ha dejado a los trabajadores agrícolas y a toda la comunidad latina más fuertes y organizados de lo que los encontró”, dijo la presidenta de la UFW, Teresa Romero. “El trabajo de Dolores sigue siendo tan importante ahora como siempre, y continúa con su ejemplo e inspiración. El mayor homenaje posible a su vida es que su labor de organización continúe”.

La familia de Huerta dijo que seguirán adelante con los planes para reconocer y celebrar su increíble vida y legado.