Equipos federales de lucha contra incendios forestales están sobrecargados. California está interviniendo para ayudar

Rachel Becker

CalMatters

La última central nuclear en funcionamiento de California se encuentra enclavada en un paisaje que preocuparía a cualquier bombero cuando arrecia el viento.

El océano Pacífico y su niebla perpetua bañan el borde occidental de los acantilados costeros donde se ubica la central hidroeléctrica de Diablo Canyon. Pero las colinas de Irish Hills se alzan abruptamente al este, con laderas escarpadas, cubiertas de matorrales y robles, lo que hace de esta instalación de difícil acceso y rica en combustible.

“Cualquier incendio dentro del área de la central eléctrica de Diablo podría ser catastrófico”, dijo Dave Erickson, jefe de división y silvicultor de la unidad de San Luis Obispo de Cal Fire. La propiedad, explicó, se encuentra en una zona de muy alto riesgo de incendio. “Por eso tomamos precauciones”.

Es uno de los muchos lugares donde California está supliendo ahora las deficiencias federales creadas por la falta de inversión a largo plazo del Congreso en la gestión de combustibles en tierras federales, los recortes de la administración Trump y los bomberos sobrecargados por los incendios que asolan el oeste del país.

Una organización local con financiación estatal, el Consejo Comunitario de Seguridad contra Incendios del Condado de San Luis Obispo, comenzó a abrir cortafuegos en las crestas circundantes. Erickson puso a sus cuadrillas a trabajar para cerrar las brechas y crear un punto de apoyo crucial para que los bomberos pudieran controlar las llamas.

En el pasado, la compleja red de propietarios de terrenos alrededor de la central eléctrica, entre los que se incluye la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos, podría haber frustrado los planes de Erickson.

Pero un acuerdo firmado en 2023 por Cal Fire con la oficina permitió a Erickson utilizar recursos estatales en terrenos federales para completar la franja cortafuegos a principios de este año. La oficina gestionó estudios ambientales clave, la planificación y las aprobaciones .

“El proyecto fue diseñado desde el principio como un esfuerzo interinstitucional”, dijo Philip Oviatt, portavoz de la Oficina de Administración de Tierras de California, en un correo electrónico enviado a CalMatters. “Ninguna agencia por sí sola podría haber logrado este resultado”.

Hay mucho en juego en California, donde los incendios forestales han arrasado millones de acres en la última década, matando a más de 220 personas , acelerando la muerte de decenas de miles más y causando daños por valor de decenas o cientos de miles de millones de dólares.

Pero los costos también son elevados. California ha gastado casi quinientos millones de dólares en subvenciones para proyectos de resiliencia ante incendios forestales y de salud forestal en tierras federales desde que el gobernador Gavin Newsom asumió el cargo, según la Agencia de Recursos Naturales de California.

Jonathan Fitch, gerente del programa de gestión de vegetación de Cal Fire, lideró tres nuevos acuerdos que Cal Fire alcanzó el año pasado con el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Los acuerdos permiten a California limpiar combustibles, recolectar piñas para bancos de semillas, replantar tierras quemadas, gestionar la madera y más. en los bosques nacionales de California, según Fitch.

El Servicio Forestal aportó 4 millones de dólares para los acuerdos en todo el estado, parte de los cuales se destinarán a proyectos de reducción de combustible, según Fitch. Sin embargo, la necesidad total supera con creces los fondos federales.

“El verdadero valor reside en liberar el potencial y los recursos del estado en el ámbito federal”, dijo Fitch.

Es una pregunta que Fitch dice escuchar a menudo: ¿por qué debería California invertir su dinero, su personal y sus equipos en tierras administradas por el gobierno federal?

“Mi respuesta es que los incendios forestales no conocen fronteras”, dijo Fitch. “No podemos ignorar lo que sucede en el ámbito federal, porque somos un solo estado. Somos un solo territorio”.

‘Un número finito de bomberos’

Desde que el presidente Donald Trump acusó a California de no limpiar adecuadamente sus bosques —más de la mitad de los cuales son administrados por el gobierno federal— Sacramento y Washington han estado enfrentados por la gestión de combustibles y los fondos federales.

El gobernador Gavin Newsom provocó a Trump el año pasado con una orden ejecutiva modelo titulada “Hagamos que Estados Unidos vuelva a cosechar” , y lo criticó duramente por retener aproximadamente 1.500 millones de dólares en ayuda federal tras los catastróficos incendios forestales de Los Ángeles en enero de 2025.

Pero a pesar de todos los conflictos, California cruza con frecuencia las fronteras federales para gestionar la tierra y los incendios.

Cuando el incendio de Timber se desató en el Bosque Nacional Los Padres, cerca de Big Sur , arrasando casi 6.000 acres de terreno accidentado y obligando al cierre de la autopista 1 , los equipos federales de gestión de incidentes estuvieron muy ocupados.

Algunos estaban trabajando en otros incendios , en Hoopa y el noroeste del Pacífico. Otros estaban cumpliendo con el descanso obligatorio, según Adrienne Freeman, portavoz del Servicio Forestal de Estados Unidos.

“Así que íbamos a considerar la posibilidad de contratar un equipo de todo el país, e incluso esos son escasos”, dijo Freeman.

En cambio, la agencia federal solicitó la intervención de un Equipo de Gestión de Incidentes de Cal Fire para coordinar la respuesta al incendio y gestionar la logística, la alimentación, la planificación, las finanzas, las reparaciones, las duchas y la atención médica.

Freeman, Cal Fire y otros afirman que la reducción de los equipos federales de gestión de incidentes refleja el aumento de la actividad de incendios forestales en todo el oeste del país.

Pero Bobbie Scopa, bombera jubilada y vicepresidenta de la organización Grassroots Wildland Firefighters, afirmó que los recortes del gobierno de Trump al Servicio Forestal han exacerbado los problemas de personal a largo plazo.

“Cuando DOGE despidió a todo el mundo, perdimos gente de los equipos”, dijo Scopa, refiriéndose al desafortunado programa de eficiencia gubernamental de Elon Musk. “Hemos tenido dificultades para completar los equipos durante los últimos 10 años”.

Freeman afirmó que la decisión de que Cal Fire coordinara el incendio de Timber ayudó a que los recursos federales pudieran destinarse a otros lugares donde eran necesarios.

“No es la primera vez que hacemos esto, pero es algo bastante singular en California”, dijo Freeman. “Hay un número limitado de bomberos, pero California está en una mejor posición que algunos estados —que la mayoría de los estados— gracias a esta relación”.

Punto ciego federal

En otras áreas, a California le resulta más difícil cubrir las deficiencias del gobierno federal.

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos , mientras el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump recortaba agencias federales , el Servicio Forestal perdió al menos el 20% de su personal el año pasado.

La reorganización del gobierno y el cierre propuesto de centros de investigación han desestabilizado la agencia y minado la moral. Dos exempleados del Servicio Forestal de EE. UU. informaron a CalMatters que científicos clave de California abandonaron la agencia tras la llegada de Trump al poder.

Alan Talhelm, subdirector adjunto de clima y energía de Cal Fire, dijo que la pérdida de personal federal y los cambios de trabajo han mermado el personal y la experiencia que él y sus colegas necesitan para incorporar datos federales en el panel de control de tratamiento de combustibles del Grupo de Trabajo sobre Resiliencia Forestal y de Incendios Forestales del Gobernador.

“Esos datos aún existen… Pero no tenemos a nadie que nos ayude a interpretarlos”, dijo Talhelm. “Si vemos algo que parece inusual, nos resulta más difícil verificar que sea correcto y que se trate de información precisa”.

Un portavoz del Servicio Forestal de Estados Unidos declaró que, debido a que la agencia realiza un seguimiento diferente del tratamiento de los combustibles, resulta “complicado consolidar nuestros datos con los de las agencias estatales y locales”.

Estos datos, que tienen un desfase de un par de años, son importantes para hacer un seguimiento del progreso de California hacia los objetivos estatales y federales de gestión de combustibles.

El panel de control ofrece una visión general de quién está raleando o quemando combustible y dónde. Es información crucial para las agencias estatales que destinan fondos y personal a la reducción del riesgo de incendios, y puede ayudar a planificar dónde enviar a los bomberos para combatir un incendio, explicó Talhelm.

“Pueden consultar esta base de datos y decir: ‘Ah, aquí hubo una quema controlada. Ah, aquí hubo una franja cortafuegos’”, explicó. “Esa es una consecuencia. Si no contamos con la información correcta, los datos pierden utilidad”.

Talhelm afirmó que los recortes federales también están ralentizando la parte de los estudios que realiza el Servicio Forestal de EE. UU. y que son necesarios para actualizar el Inventario y Análisis Forestal , un censo de los bosques del país.

Los datos ayudan a los científicos y a los gestores de tierras a comprender cómo el cambio climático, la sequía, los incendios, las enfermedades y las plagas están transformando los bosques, y qué significa eso para el combustible, el riesgo de incendios e incluso la madera en California.

“Es, literalmente, la información fundamental que luego se aplica a todo, desde dónde se ubican las fábricas hasta qué efectos tiene el carbono y los beneficios de las medidas de mitigación de incendios forestales”, dijo John Battles , profesor de ecología forestal en la UC Berkeley.

Pero la publicación de los datos es lenta: California está empatada con Alaska en encuestas que se remontan a 2021.

Cal Fire ha intentado acelerar el ritmo, enviando contratistas para inspeccionar los bosques de California. Según Talhelm, el gobierno federal no está cumpliendo con las expectativas.

“Todavía no hemos llegado. Y no hemos llegado en parte debido a la reducción de personal en el servicio forestal”, dijo Talhelm. “No sé si han disminuido sus ambiciones, pero sí han disminuido su capacidad para llevar a cabo esa misión”.

Un portavoz del Servicio Forestal dijo que la agencia está realizando una revisión final de los datos del inventario forestal recopilados entre 2022 y 2024, y planea publicarlos en las próximas semanas.

“Compartimos el interés de CAL FIRE en que se midan más parcelas y se realicen actualizaciones más frecuentes”, dijo el portavoz en un correo electrónico, y agregó que varios factores no especificados hicieron que el ciclo de revisión de California se extendiera a siete años, en lugar de los cinco esperados.

El ritmo es un problema, dijo Battles: “Piensen en cuántos incendios ha habido desde 2021 que aún no aparecen en el conjunto de datos”, dijo.

“Siempre hay un desfase en los datos, porque tardan en actualizarse. Pero ahora ya han pasado cinco años… Se están tomando decisiones con información errónea y desactualizada.”

Financiación de la lucha contra el fuego

California ha podido suplir las carencias federales gracias a su enorme gasto en la lucha contra incendios, que se ha disparado hasta alcanzar aproximadamente los 4.000 millones de dólares anuales . Pero el dinero destinado a la salud forestal y la gestión de combustibles siempre ha representado una proporción relativamente pequeña , y ahora se encuentra en apuros.

Los cambios introducidos por la administración Newsom en un programa climático clave ya han mermado una importante partida de fondos procedentes de empresas contaminantes que históricamente financiaba hasta 200 millones de dólares anuales para proyectos de lucha contra los incendios forestales.

Esa cifra está disminuyendo rápidamente, hasta los 38 millones de dólares, según las últimas cifras del Departamento de Finanzas, que no serán definitivas hasta el próximo año. La Oficina del Analista Legislativo informó esta primavera que la reforma climática de la administración Newsom corre el riesgo de eliminar por completo esos fondos.

Según Talhelm, este fondo ha financiado muchas de las subvenciones que Cal Fire ha otorgado para trabajos en terrenos federales.

Una mañana de julio, Fitch caminó hasta la cresta para ver, por primera vez, la franja cortafuegos que su trabajo en acuerdos de tierras estatales y federales había hecho posible. El sol disipaba los últimos jirones de niebla que se enredaban entre la maleza y los arbustos a ambos lados de la franja cortafuegos.

Fitch lo calificó como una muestra de la solidez de las alianzas.

“El terreno está fragmentado”, dijo, mientras la franja cortafuegos se extendía a lo largo de la cresta detrás de él. “Para que Cal Fire tenga éxito, no podemos hacerlo solos”.

Larry Valenzuela colaboró con la información.