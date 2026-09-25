Las elecciones de 2026 están en marcha: es hora de prepararse para votar

Aunque en el calendario todavía faltan varias semanas para el martes 3 de noviembre, hay algo que todos debemos tener muy claro en Estados Unidos: las elecciones de 2026 ya comenzaron.

Carolina del Norte empezó a enviar boletas de voto ausente el 4 de septiembre; Alabama inició su proceso el día 9; en Wisconsin los funcionarios electorales debían comenzar a distribuirlas a más tardar el 17 de septiembre, y en Pennsylvania algunos condados ya están enviando boletas por correo.

Y en las próximas semanas muchos otros estados harán lo mismo, ahora que la Suprema Corte rechazó el plan de la Casa Blanca para hacer cambios al voto por correo.

Por eso, si usted es ciudadano estadounidense, mayor de 18 años, y piensa participar en estas elecciones, el momento de prepararse no es el 2 de noviembre. Es ahora.

Primero verifique su registro electoral. Asegúrese de que su nombre, domicilio y demás información estén correctos.

Y si reúne los requisitos para votar pero todavía no está registrado, revise inmediatamente cuál es la fecha límite en su estado, porque cada estado tiene sus propias reglas y plazos.

Vote.gov permite consultar esa información y verificar las opciones disponibles.

Después haga un plan para votar.

Si trabaja muchas horas, si tiene hijos, si viaja, si cuida a un familiar o simplemente sabe que el martes 3 de noviembre podría ser un día complicado, no deje su voto a la improvisación.

Averigüe cuáles son sus opciones.

¿Le conviene votar por correo? Solicite su boleta con suficiente anticipación.

¿Prefiere votar temprano en persona? Anote desde ahora cuándo empieza el voto anticipado y dónde puede hacerlo.

¿Quiere votar el día de las elecciones? Confirme dónde está su centro de votación y reserve ese tiempo en su agenda.

No existe una sola manera correcta de participar. Lo importante es participar.

“Todos los estados tienen días de votar anticipados. La gran mayoría tienen dos semanas de anticipo para votar y muchos estados tienen hasta un mes para empezar a votar para seleccionar. Así es que no hay que esperarnos hasta el día de la elección”. Me comenta el veterano activista Ben Monterroso, de PoderLatinx.

Ciertamente. una elección es mucho más que candidatos, campañas o partidos. Es uno de esos momentos en que millones de personas, con historias, ideas y opiniones muy distintas, ejercen el mismo derecho.

Y aun quienes no pueden votar pueden ser parte de esta gran jornada: recordándole a un familiar que revise su registro, compartiendo información oficial, ayudando a alguien a encontrar su centro de votación o simplemente alentando a otros ciudadanos a participar.

Las elecciones ya empezaron.

Que nadie llegue al 3 de noviembre preguntándose si todavía está a tiempo. Infórmese, haga su plan y sea parte de esta fiesta democrática.