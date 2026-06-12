Mayoría de estadounidenses apoya la educación pública para estudiantes indocumentados, independientemente de su afiliación política y religión

Todas las escuelas públicas de los Estados Unidos deben ofrecer educación a todos los estudiantes, independientemente de su situación migratoria.

En 1982, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó, en el caso Plyler v. Doe, el derecho de los estudiantes inmigrantes de Texas a asistir a la escuela de forma gratuita, independientemente de su ciudadanía. Texas había aprobado una ley en 1975 que permitía a los distritos escolares públicos cobrarles matrícula a estos estudiantes o, directamente, no permitirles asistir a la escuela. Esta ley fue derogada tras la decisión de la Corte Suprema.

Como estudiosos de la historia y la educación, nos interesa especialmente comprender qué opinan los estadounidenses sobre esta política, que lleva cuatro décadas en vigor.

Algunos legisladores de estados como Ohio, Idaho y Oklahoma han intentado, sin éxito, dificultar el acceso de los estudiantes inmigrantes a la escuela pública, proponiendo que todos los alumnos de escuelas públicas deban revelar su situación migratoria antes de matricularse.

En 2025 y 2026, Tennessee consideró un proyecto de ley que permitiría a los distritos escolares públicos no admitir a estudiantes indocumentados. Aunque el proyecto de ley fue aprobado por el Senado estatal, finalmente no fue aprobado por la Cámara de Representantes.

En marzo de 2026, los representantes republicanos organizaron una audiencia en el Congreso centrada en los efectos negativos de la sentencia Plyer sobre las escuelas y los estudiantes estadounidenses, como la presión sobre la financiación y los recursos disponibles de las escuelas. El centro de estudios conservador Heritage Foundation ha instado a todos los legisladores estatales a proponer leyes que cuestionen el derecho de los estudiantes indocumentados a asistir gratuitamente a las escuelas públicas.

Pero, ¿qué opinan realmente la mayoría de los estadounidenses sobre la asistencia de los estudiantes indocumentados a las escuelas públicas? Según nuestra reciente encuesta, que está en proceso de publicación, la mayoría de los estadounidenses apoya ampliamente la educación pública para los niños indocumentados.

¿Quién apoya la educación pública para todos?

A mediados de abril de 2026, con el apoyo del Public Religion Research Institute, una organización dedicada a promover la investigación académica sobre las creencias de la población estadounidense, dos colegas y yo colaboramos con Ipsos para realizar una encuesta a una muestra aleatoria representativa a nivel nacional de más de 1.500 estadounidenses sobre sus opiniones respecto a la educación pública y la inmigración. Se trataba de un grupo representativo y diverso de personas con una amplia variedad de creencias y afiliaciones políticas.

Preguntamos a los encuestados si estaban de acuerdo con la siguiente afirmación: “Creo que todos los niños, independientemente de su situación migratoria, deberían tener derecho a la educación pública”.

Descubrimos que existían diferencias evidentes entre las opiniones de los encuestados, dependiendo de su afiliación política. Por ejemplo, entre los encuestados que votaron por la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024, el 95,7 % estaba de acuerdo con la afirmación. Solo el 48,8 % de los encuestados que votaron por el presidente Donald Trump estaba de acuerdo con la afirmación.

Del mismo modo, el 57,5 % de los republicanos en general se mostró de acuerdo con la afirmación, mientras que el 93,9 % de los demócratas lo hizo.

Sin embargo, al margen de esta división política, observamos un fuerte apoyo a la educación universal en todos los grupos de edad, etnias y religiones, ya que el 75,5 % de todos los estadounidenses se mostraron de acuerdo con la afirmación.

La encuesta reveló un fuerte apoyo a la educación universal, ya que el 75,5 % de todos los estadounidenses se mostró de acuerdo con la afirmación. Entre los hispanos y latinos, casi el 86,9 % apoyó la política, junto con el 86,7 % de los afroamericanos, el 77,7 % de los asiático-estadounidenses y el 69,9 % de los blancos no hispanos.

En cada nivel de ingresos, más del 70 % de los encuestados se mostró a favor de la educación pública gratuita para todos. Los estadounidenses con mayores ingresos, aquellos que ganan más de 150 000 dólares al año, fueron los que menos apoyaron esta política, con un 70,4 %. Más del 77 % de quienes ganan menos de 150 000 dólares la apoyaron. Entre quienes ganan menos de 25 000 dólares al año, el apoyo alcanzó el 82 %.

Entre los distintos grupos de edad, los adultos estadounidenses de entre 18 y 29 años fueron los que mostraron un mayor apoyo a que los niños inmigrantes indocumentados asistan a escuelas públicas, con un 81,4 %. Por su parte, los estadounidenses mayores de 60 años a los que encuestamos fueron los que menos apoyaron esta política, con un 71,5 %.

Nuestra encuesta reveló que, incluso al analizar los niveles educativos, apenas se observaban diferencias, ya que todos los grupos apoyaban la educación pública para todos los estudiantes en un 73 % o más.

En todas las confesiones religiosas, la gente tendía a apoyar la educación pública para todos los estudiantes, incluidos los inmigrantes indocumentados. Descubrimos que el 92,9 % de los musulmanes, el 82,2 % de los encuestados sin afiliación religiosa, el 81,1 % de los encuestados judíos, el 79,5 % de los católicos y el 72,6 % de los protestantes tradicionales apoyaban la idea de que los estudiantes indocumentados asistieran a la escuela de forma gratuita.

Los protestantes evangélicos fueron los que se desmarcaron, ya que solo el 59,9 % estaba de acuerdo con esta política.

Un cambio en la opinión pública

Aunque nuestros datos indican que hoy en día existe un amplio apoyo a que los niños inmigrantes asistan a la escuela pública, estas actitudes han cambiado con el tiempo.

Podemos comparar estas cifras con las encuestas sobre leyes estatales anteriores, como la Proposición 187 de California, que se aprobó en 1994.

Casi el 60 % de los habitantes del estado votaron ese año a favor de excluir a los estudiantes indocumentados de la educación pública. En 1998, un tribunal federal declaró inconstitucional dicha ley.

Aunque hay pocas encuestas públicas que reflejen la opinión de la gente sobre el fallo Plyler del Tribunal Supremo, sí hay datos sobre una cuestión relacionada con los inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, a quienes a menudo se conoce como “dreamers”. Parece que, desde los años 90, la opinión pública ha dado un giro hacia el apoyo a los estudiantes indocumentados. Gran parte de este cambio puede deberse a la firme defensa de los propios dreamers.

En 2020, Pew Research reveló que el 74 % de los estadounidenses cree que las personas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños sin autorización legal deberían poder permanecer legalmente en el país. Aproximadamente el 91 % de los demócratas afirmó que los “dreamers” deberían poder quedarse en Estados Unidos, mientras que el 54 % de los republicanos opinó lo mismo.

Con un 57,5 %, el apoyo de los republicanos a la educación pública para los niños indocumentados podría parecer bajo. Sin embargo, concuerda con otra encuesta reciente de la Universidad de Massachusetts-Amherst, que muestra que el 91 % de los republicanos apoya las políticas migratorias generales de Trump.

Aunque los partidos políticos puedan influir en las opiniones sobre la inmigración, en general, los estadounidenses apoyan de manera abrumadora la educación pública para todos los niños.

William McCorkle es profesor asociado de Educación en Ciencias Sociales en el College of Charleston. E. Kyle Romero es profesor adjunto de Historia en la Universidad del Norte de Florida. Lina-María Murillo es profesora asociada de Historia en la Universidad de Texas en Austin.