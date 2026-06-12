El Mundial de Fútbol, Profecías y Predicciones

Ya dio inicio la justa deportiva más importante y esperada “El Mundial de Fútbol 2026”.El mundial tiene por primera vez tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá. Tendrá un tiempo de duración de 39 días, del 11 de junio al 19 de julio.

Éste será el mundial más largo de la historia, por su nuevo formato de 48 selecciones; se jugará un total de 104 partidos. La justa recién inicia, y ya han sucedido disturbios, arbitrariedades y desencanto. Por un lado la selección de Irán, ha amenazado con retirarse de la competencia. Ellos pueden entrar a Estados Unidos únicamente a jugar sus partidos, cuando finalice cada encuentro, deben retornar a México.

A uno de los mejores árbitros de África, no se le permitió ingresar a Estados Unidos, porque proviene de Somalia, un país vetado por inmigración. Del mismo modo, han ocurrido disturbios tanto en México como en Estados Unidos. Hace unos pocos días, ocurrió una balacera que dejó 8 personas heridas, muy cerca de donde se encuentra concentrada la selección de Inglaterra. En México están ocurriendo protestas y marchas multitudinarias, de maestros, sindicatos y de familiares de miles de desaparecidos. Por lo visto no todo será alegría y fiesta en esta Copa del Mundo.

Entre todas las selecciones participantes, los apostadores, los conocedores y los más entendidos en el tema, tienen a varias selecciones como candidatas a ganar. Las selecciones son: Francia, España, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Argentina y Brasil.

Hay muchas predicciones rondando en redes sociales. Se dice que esta vez ganará un país que nunca ha ganado antes. Hay muchas referencias y la mayoría coincide en nombrar a Portugal. Se cree que hay códigos secretos en canciones y promociones, que dejan ver los colores de la bandera portuguesa.

Incluso hay un capítulo de los Simpson, en donde se proyecta la final del mundial entre Portugal y México. Otras predicciones apuntan a la portada del 2026 de la revista “The Economist”. En la ilustración se puede observar a un futbolista, cuyas características son idénticas al astro portugués Cristiano Ronaldo. Por su parte España y Francia, se consideran selecciones muy fuertes y seguras candidatas al título.

Por otro lado, ya tiene semanas circulando en Internet, una lista con los supuestos ganadores de éste y los próximos dos mundiales. El orden en el que aparecen es: ganador 2026, Portugal. 2030 Bélgica y 2034 Inglaterra. Hay muchos pronósticos, y en la mayoría, siempre se menciona a Portugal.

En este Mundial ocurrirá de todo, arbitrajes dudosos, grandes hazañas y sorpresas muy desagradables. Mercurio estará retrógrado del 28 de junio al 22 de julio. Es presagio que ocurrirán muchas protestas, incidentes de vandalismo y de violencia, que opacarán un poco la justa deportiva.

Las selecciones latinoamericanas tendrán triunfos, especialmente Argentina, Colombia, México, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Brasil. También se observará un favoritismo de los árbitros hacia las selecciones del viejo continente. Hay augurios que presagian que una potencia del fútbol mundial, podría ser humillada en la cancha por una selección inesperada.

La Copa 2026 será sin duda la más cara de la historia. Los revendedores de boletos, han llegado a pedir 2 millones de dólares por un boleto para ver la final. Lo más curioso es que quizá los altos precios de boletos, hoteles y transporte, han mermado en buena parte la afluencia de aficionados. No hay hoteles llenos como se esperaba, y mucha gente hispana tiene un poco de temor de asistir a los partidos, ya que se teme que hayan redadas y muchos disturbios.

México llegará lejos en este mundial, alcanzando o quizá superando su exitosa participación del mundial de 1986. Argentina tiene en sus manos la posibilidad de ser Bicampeón, hazaña que únicamente han logrado dos países. Italia en 1934 y 1938. Y Brasil en 1958 y 1962. Hay muchas opiniones contrarias a lo que se espera de un mundial. Se cree que todo es pan y circo, que los partidos de semifinales y de la final ya están arreglados, y que ya se sabe quien será el próximo Campeón del Mundo.

Como dato interesante se debe mencionar, que tanto Estados Unidos como México participaron el 1930 en el primer Mundial de Fútbol, que se llevó a cabo en Uruguay. En esa final Uruguay resultó Campeón y Argentina se quedó con el segundo lugar. Por su parte Brasil es el máximo Campeón de las Copas, alcanzando 5 Copas Mundiales, y es además el único país que ha estado presente en todos los mundiales de fútbol desde 1930. Ojo con Marruecos, Colombia, Ecuador y Noruega, pueden dar muchas sorpresas.

Así mismo algunas selecciones africanas darán la batalla. Que gane el mejor y que ojalá sea una selección de Latinoamérica. ¡El sueño continúa!