Ha comenzado un nuevo capítulo en la historia del hockey femenino en California, con San José como su primera sede

Arturo Hilario

El Observador

Bienvenidos a la Ciudad del Hockey, EE. UU.

El martes 19 de mayo se celebró en el SAP Center de San José una rueda de prensa para dar la bienvenida al nuevo equipo de expansión de la Liga Profesional de Hockey Femenino (PWHL), que comenzará su temporada inaugural este otoño en el mismo estadio que los San José Sharks.

El nuevo equipo, conocido por el momento como PWHL San José, es la última incorporación a la ampliación de cuatro equipos prevista para la temporada 2026-2027. Las otras tres ciudades seleccionadas para esta nueva ampliación fueron Hamilton (Ontario), Las Vegas (Nevada) y Detroit (Míchigan).

La PWHL se fundó en 2023 y se inauguró oficialmente en 2024 con seis equipos. En 2025 se incorporaron dos equipos más, con lo que el total ascendió a ocho. Con la incorporación de San José como última incorporación de esta ronda de expansión, el total asciende a doce equipos repartidos entre Estados Unidos y Canadá, y se suma el primer equipo californiano de la liga.

Con el anuncio de esta nueva franquicia de hockey, San José se convierte ahora en la única ciudad de Estados Unidos en la que se disputan tres ligas profesionales de hockey dentro de sus límites municipales: los San José Sharks (NHL), los San José Barracuda (AHL) y ahora PWHL San José.

Desde su creación, la PWHL ha batido múltiples récords de asistencia y ostenta el récord mundial histórico de asistencia a un partido de hockey femenino, con cifras de asistencia y audiencia en constante crecimiento desde entonces.

La popularidad de los deportes femeninos en general ha ido en aumento, especialmente en el Área de la Bahía, donde la incorporación del Bay FC y las Golden State Valkyries en los últimos años ha generado una asistencia increíble y una gran relevancia cultural.

El interés por el hockey también está en su punto álgido, con programas como Heated Rivalry que atraen a aficionados no habituales a los partidos. Los San Jose Sharks también han resurgido, tras una temporada en la que su joven equipo en reconstrucción progresó mucho más de lo que se esperaba, quedándose a solo 4 puntos de clasificarse para los playoffs de la Copa Stanley.

Con la aparición de una nueva base de aficionados, parece el momento ideal para que la PWHL se incorpore y ofrezca una nueva forma de disfrutar del ritual colectivo que supone el entretenimiento deportivo en el Área de la Bahía.

Te lo digo: no nos vamos a ninguna parte. Estamos aquí para quedarnos, y seguiremos desarrollando el hockey femenino y creciendo, creciendo y creciendo. – Amy Scheer, Executive Vice President of Business Operations, PWHL

Se recordó la historia y se hizo historia

El histórico anuncio del martes también dio pie a algunas reflexiones sobre la historia del deporte femenino en el Área de la Bahía, así como sobre la historia olvidada del hockey en la región.

El presidente de los San Jose Sharks, Johnathan Becher, recordó cómo el hockey femenino en California nació en Oakland en 1916, donde 1,200 aficionados asistieron a un partido entre el Minerva Hockey Club de Oakland y el Diana Club de San Francisco, una “Batalla de la Bahía” celebrada 42 años antes de que los Giants se trasladaran a la región y 52 antes de que los Athletics establecieran su sede en Oakland.

Becher dijo: “En un sentido muy real, el día de hoy siempre me ha parecido, en cierto modo, inevitable”.

Relacionó este recuerdo con otro momento histórico del hockey femenino, que tuvo lugar durante la Competición de Habilidades del Juego de las Estrellas de la NHL, celebrada en el marco del Juego de las Estrellas de la NHL de 2019 en San José.

“Más de 100 años después, otro acontecimiento trascendental para el hockey femenino volvió a tener lugar aquí, en el Área de la Bahía, concretamente aquí mismo, en la pista del SAP Center. Es posible que muchos de ustedes hayan estado aquí, ya que en 2019 se celebró en este recinto el Juego de Estrellas de la NHL y, por primera vez, una mujer participó en la competencia de habilidades de las estrellas de la NHL. Kendall Coyne Schofield participó en la competencia de la patinadora más rápida. Y cuando digo la patinadora más rápida, es que era realmente rápida”.

Coyne Schofield estuvo a punto de ganar, tras imponerse a todos los demás jugadores de la NHL excepto a uno, y quedó en segundo lugar, solo por detrás de quien se considera el mejor jugador de hockey del mundo, Connor McDavid.

“Recuerdo que estaba aquí, en el público, y me giré para mirar a las personas que tenía a mi lado, el propietario de nuestros Sharks y el exgerente general, y les dije: ‘Tenemos que traer un equipo de hockey femenino aquí, a San José’. Bueno, nos llevó unos años, pero ahora están aquí, y eso sin duda merece otro aplauso”, añadió Becher.

Figuras emblemáticas del deporte femenino muestran su apoyo

No habría sido una verdadera bienvenida al hockey femenino en el Área de la Bahía sin la presencia de influyentes leyendas del deporte en el recinto para dar la bienvenida al PWHL.

Brandi Chastain y Kristi Yamaguchi estuvieron presentes para hablar sobre sus experiencias en el Área de la Bahía, el deporte femenino y sus esperanzas respecto al nuevo equipo de la PWHL en San José.

Chastain es originaria de San José y es conocida en todo el mundo por haber ganado la Copa del Mundo de fútbol, haber obtenido una medalla de oro olímpica y, más recientemente, por ser una de las fundadoras del Bay FC.

Yamaguchi también es medallista de oro, título que obtuvo en patinaje artístico, y sigue viviendo y trabajando en el Área de la Bahía, donde destaca por ser una asidua asistente y seguidora de los San Jose Sharks.

Las dos emblemáticas deportistas dieron su apoyo a esta nueva franquicia, destacando el arduo trabajo y el espíritu pionero de quienes las precedieron, el apoyo que recibieron de la comunidad y la esperanza de que, entre todas, estas nuevas atletas allanen aún más el camino para el deporte femenino.

Chastain dijo: “Sinceramente, casi no tengo palabras, porque cuando era niña y crecía en el sur de San José, no había deportes profesionales femeninos, ni deportes de equipo. Había tenis, había golf, pero no había deportes de equipo. Y mi mamá quería que jugara al tenis y mi abuelo quería que jugara al golf. Los deportes de equipo eran realmente algo que me encantaba y no tenía acceso a ellos, así que pensé que sería una 49er. Ese era realmente mi sueño”.

Ambas exdeportistas profesionales mostraron un gran entusiasmo y esperanza por la llegada de la PWHL al Área de la Bahía, que se sumará a los ya increíbles programas para equipos juveniles y profesionales que sirven de modelo a seguir y de vínculo con la comunidad para muchas personas.

“Creo que uno de los aspectos más poderosos del deporte es, sin duda, la forma en que puede forjar la confianza y también la identidad de los jóvenes. Cuando las niñas ven a mujeres jugando y compitiendo al más alto nivel, liderando equipos, creando equipos y ligas, y atrayendo a una entusiasta base de aficionados en toda la comunidad, esto realmente amplía lo que ellas creen que es posible. Y hemos visto esa magia con el Bay FC. La hemos visto en las dos temporadas históricas de las Golden State Valkyries. Así que, ya sabes, dar la bienvenida a la PWHL aquí es solo un paso más que lleva el deporte femenino a otro nivel”, dijo Yamaguchi.

Yamaguchi mencionó a Chastain al final de su discurso para poner punto final a sus comentarios sobre cómo se está haciendo historia una vez más en el deporte femenino.

“Así que, desde la comunidad deportiva femenina aquí en el Área de la Bahía, estamos muy, muy, muy orgullosas de dar la bienvenida a la PWHL a San José. El deporte femenino siempre se ha basado en el apoyo colectivo, el impulso compartido y en las mujeres que siguen abriendo el camino para otras. Por eso, cuando una liga crece, eso realmente nos ayuda a todas a avanzar”, añadió.

El evento del martes puso de manifiesto no solo el entusiasmo del mundo deportivo del Área de la Bahía por el nuevo equipo PWHL de San José, sino también la esperanza de que, gracias a ello, la comunidad de aficionados al deporte y de atletas crezca y redefinirá a San José y al Área de la Bahía como un lugar seguro donde todos puedan disfrutar del deporte y participar en él.

Por último, Amy Scheer, vicepresidenta ejecutiva de Operaciones Comerciales de la PWHL, añadió a la reseña histórica de 1916: “Y según se publicó en el periódico local, hubo un auge del hockey femenino a partir de entonces, pero está claro que se fue apagando. Pero les diré una cosa: no vamos a desaparecer. Estamos aquí para quedarnos, y seguiremos desarrollando el hockey femenino y creciendo, creciendo y creciendo”.

A medida que el nuevo equipo va tomando forma, un draft que se celebrará en junio determinará el primer grupo de jugadoras que llegarán a San José para dar inicio a la temporada inaugural del PWHL San José. A partir de ahí, se forjarán nuevas tradiciones cuando el equipo cuente por fin con un nombre y un logotipo propios, ya que la parte más difícil, ganar impulso y apoyo, ya ha comenzado.