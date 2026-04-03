Imágenes y sonidos de la Noche de la Herencia Latina en el Chase Center

Arturo Hilario

El Observador

Las imágenes y los sonidos de la Noche de la Herencia Latina en el Chase Center son un toque de mariachi, otro de salsa y un montón de diversión para vivir.

El miércoles 25 de marzo, los Warriors celebraron su Noche de la Herencia Latina anual ante un estadio repleto, a pesar de que coincidía con la noche inaugural de los Gigantes de San Francisco, a menos de un kilómetro y medio de distancia. Resultó ser el partido número 600 consecutivo con entradas agotadas para los Warriors, y tuvo lugar en una noche de actuaciones especiales y dedicada a la cultura latina.

El público acudió a ver a los Brooklyn Nets enfrentarse a sus queridos Dubs, pero también pudo disfrutar de una muestra de lo mejor de la música, la danza y el espectáculo latinos.

Para dar inicio a las celebraciones, se organizó una noche de regalos, y los primeros 10,000 aficionados recibieron uno de los obsequios y tradiciones deportivas más divertidas: el muñeco cabezón. Este muñeco cabezón también coincidió con la Noche de la Herencia Latina, ya que representaba al jugador dominicano de los Warriors, Alfred Joel Horford Reynoso (Al Horford), con el uniforme de los Warriors, sosteniendo una pelota de baloncesto y envuelto en una bandera dominicana.

Horford nació en Puerto Plata, República Dominicana, y ha tenido una carrera llena de éxitos, desde haber sido cinco veces All-Star de la NBA hasta ganar el campeonato de la NBA en 2024 con los Boston Celtics. Se incorporó a los Golden State Warriors en octubre de 2025.

Una vez equipados con un muñeco cabezón de Al Horford, los aficionados pudieron disfrutar de la primera de las celebraciones latinas en la cancha: el himno nacional interpretado por Gabriela Sepúlveda, originaria de San José, una artista de música regional mexicana de ascendencia mexicano-chilena que lucía un espectacular vestido azul adornado con rosas rojas, rosadas y amarillas. Ella ya tiene experiencia con el público deportivo, ya que ha actuado para los Gigantes de San Francisco, los 49ers de San Francisco, los Earthquakes de San José, los Sharks de San José y los (antiguos) Atléticos de Oakland.

Cuando se le pregunta por las emociones que siente al poder actuar antes de que sus equipos locales favoritos salgan a la cancha, responde: “Es algo muy especial, y es algo que respeto muchísimo por lo que representa ese minuto y medio para mi comunidad y lo que significa para mí. Nadie puede quitarnos eso a mí ni a nosotros, así que no se trata solo de mí. Se trata de la comunidad que está detrás de mí y de lo que ese himno representa en ese momento. Y por eso lo hago con mucho respeto, con mucho honor, con mucho orgullo. Significa mucho para mí”.

Al final del primer cuarto, la banda femenina Mariachi Bonitas de Dinorah, con sede en Sacramento y dirigida por Dinorah Klingler, salió a la cancha vestida con trajes de charro de estilo femenino y ofreció una impresionante demostración del estilo tradicional mexicano de baladas, además de algunas animadas versiones de otras canciones.

Klinger dijo: “La música mexicana, la música latinoamericana, realmente no tiene límites, por lo que despierta y genera una gran alegría en la gente. Así que decidimos que estas canciones que tocamos tendrían precisamente ese efecto: brindarles alegría, hacer que se levantaran de sus asientos y se movieran un poco, porque así somos los latinos”.

Durante el descanso, una animada actuación del equipo de baile de salsa “Spartan Mambo” de la Universidad Estatal de San José puso fin a las celebraciones de la herencia latina, ocupando gran parte de la cancha con nada menos que una docena de parejas de bailarines que interpretaron una mezcla de canciones que abarcaban desde la salsa tradicional hasta el mambo, pasando incluso por una selección del reciente álbum de Bad Bunny, ganador del Grammy al Álbum del Año, “Debí Tirar Más Fotos”.

La variada selección musical que interpretó Spartan Mambo puso de relieve hasta qué punto la salsa abarca diversas regiones de América Latina y lo compleja que es.

Takeshi Young, de Spartan Mambo, que lleva 15 años bailando, afirma que la energía y la mezcla de estilos crean una combinación especial de música latina.

“La salsa es muy enérgica, pero también tiene momentos intensos y románticos. Es muy bonita, muy musical. Hay diferentes capas musicales y ritmos de percusión. Además, es una mezcla de países muy distintos, lo que la hace muy especial. Por ejemplo, puede tener influencias cubanas o puertorriqueñas. Así que tiene muchos matices. Por eso se llama salsa”.

Con ello, la Noche de la Herencia Latina de los Golden State Warriors llegó a su enérgico final, pero el partido continuó: gracias a un último esfuerzo del equipo, que no contaba con Stephen Curry (ausente por lesión), se llevaron la victoria frente a los Brooklyn Nets, con un marcador final de 109-106.

Cuando el partido llegó a su emocionante final, la música latina sonó a todo volumen por los altavoces y el confeti cayó lentamente sobre los aficionados.

Si hay algo que podemos aprender del espectáculo y de los artistas que actuaron esa noche, es el mensaje de que hay que perseguir los sueños y, sobre todo si se trata de la música, dar los primeros pasos y arriesgarse. Desde apuntarse a una clase de salsa para principiantes hasta, en el caso de los niños, pedir a los padres que los lleven a clases de música y no perder nunca de vista sus pasiones.

Sepúlveda añade: “Si hay algo que te apasiona, es una vocación. Es algo guiado por lo divino. Así que sí, síguelo, persíguelo. Es tu pasión, y está ahí por una razón. No hagas caso a nadie más. Esto es algo destinado para ti, así que, por favor, no te rindas. Sigue tocando puertas. Me he enfrentado a tantos rechazos, pero me di cuenta de que el rechazo es solo un cambio de rumbo. No estaría aquí si me hubiera rendido. Así que, por favor, haz lo que te gusta, y cuando transmitas esa energía al mundo, recibirás mucho a cambio. Y simplemente haz todo desde el corazón, y verás todas las posibilidades mágicas que se te presentarán”.

Para los artistas que se presentaban con orgullo mostrando su talento, esos riesgos y sueños los llevaron a noches como esta, en la que, por un momento, ante el público que por 600.ª vez consecutiva llenaba el Chase Center, el protagonismo es suyo, pero también lo comparten con todos los latinos y con todos aquellos dispuestos a escucharlos.