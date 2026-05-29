Entrevista: Liliana Rodríguez y cómo “El poder del amor” llega a San José en un Delorean reluciente

Arturo Hilario

El Observador

Nada representa mejor la época del cine de los años 80 como el brillo icónico de la máquina del tiempo DMC DeLorean de acero inoxidable, el chaleco rojo de Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, y el cabello blanco despeinado del doctor Emmett Brown.

La historia, los personajes y la música elevan la película de ser un simple entretenimiento de ciencia ficción a convertirse en parte de la nostalgia más querida de la gente y en una historia sobre el tiempo que resiste el paso del tiempo.

Back To The Future: The Musical retoma la querida historia de un adolescente y su excéntrico amigo médico, sus aventuras a través del tiempo y, en última instancia, su deber de proteger a sus seres queridos, e incorpora nuevas canciones originales, increíbles efectos escénicos y detalles argumentales que añaden aún más diversión y contexto a la película original.

Con canciones de la película original como “The Power of Love”, “Johnny B. Goode”, “Earth Angel” y “Back in Time”, el espectáculo promete ser todo un éxito en el escenario.

El espectáculo, que estará en cartelera por tiempo limitado en el Centro de Artes Escénicas de San José desde el martes 2 de junio hasta el domingo 7 de junio de 2026, tiene como objetivo deleitar a los aficionados al teatro musical y a los cinéfilos, además de atraer a nuevos seguidores de ambos formatos para disfrutar de una celebración llena de diversión y de la fantasía de viajar en el tiempo.

Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Liliana Rodríguez, una actriz del musical que forma parte del elenco y que también interpreta a Laura Pinhead, compañera de banda de Marty, y es la suplente de Jennifer Parker (la novia de Marty). Conoce muy bien el espectáculo, los bailes y la música.

Rodríguez nació y se crió en Chicago; es mexicana-estadounidense de primera generación cuyos padres, inmigrantes, consideraban que la educación era uno de los aspectos más importantes para su hija.

Ella cuenta que, desde muy temprana edad, tanto ella como sus padres se dieron cuenta de que le encantaba cantar y actuar, por lo que la matricularon en una escuela local de bellas artes que, con el tiempo, la llevó a forjarse una carrera en el mundo de las artes.

En la siguiente entrevista, descubre más sobre su papel en el espectáculo, su trayectoria hasta llegar al escenario, por qué, para ella, ser una artista latina siempre ha tenido que ver con la representación y con inspirar a los jóvenes latinos a soñar, y por qué cualquiera que vaya a ver Back To The Future: The Musical vivirá una experiencia inolvidable y llena de alegría.

Para obtener más información sobre entradas y fechas, visite broadwaysanjose.com.

Para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo te iniciaste en las artes escénicas y qué te inspiró a seguir este camino?

Sí, claro que sí. Creo que era bastante obvio que, de pequeña, era muy excéntrica, por decirlo de alguna manera. Así que mis padres, cuando vieron que le cantaba en el patio trasero a los árboles, pensaron: “Quizás deberíamos meterla a clases”. Así que crecí yendo a un estudio en Chicago llamado Maywood Fine Arts, donde pude aprender a bailar, cantar y actuar, y simplemente expresarme de verdad. Les estoy muy agradecida porque mis padres son de México y yo soy mexicana-estadounidense de primera generación, así que no saben nada sobre la industria del entretenimiento.

De ahí me mudé a San Diego cuando tenía 16 años y pude empezar a trabajar profesionalmente y, en cierto modo, demostrarle a mi familia que esto era lo que quería hacer el resto de mi vida. Y luego, después de un tiempo, me mudé a Nueva York y audición, audición, audición, audición. Hasta que finalmente, en septiembre del año pasado, me llamaron para una audición para la gira, estaba muy emocionada y pasé por muchas rondas de audiciones con todo el equipo creativo y familiarizándome con el material.

Y como una o dos semanas después, ¡me enteré de que me habían seleccionado! Fue realmente emocionante, porque es lo más importante que me ha pasado en toda mi carrera, así que llevo en la gira desde diciembre de 2025.

Mencionaste que eres de primera generación. Me preguntaba cómo influyó eso en tu trayectoria y cómo fue esa experiencia de abrirte camino en el mundo de las artes para llegar al escenario.

Sí, creo que mi trayectoria es realmente única. Sabes, creo que mucha gente va a la universidad para estudiar artes, y yo me di cuenta desde muy temprano de que esto era lo que quería hacer. Hubo muchas personas que vieron algo en mí incluso cuando yo no lo veía, y que quisieron dedicar su tiempo a ayudarme a seguir desarrollando esto.

Así que, sin duda, al principio fue un camino difícil porque, ya sabes, cuando tus padres son inmigrantes de primera generación, la educación es muy importante. Por eso tuve que demostrarles que esto era algo que podía hacer profesionalmente. Así que empecé a hacer audiciones cuando todavía estaba en la preparatoria, y pude cursar mis dos últimos años de preparatoria en una escuela de artes escénicas para seguir aprendiendo y seguir creciendo.

Pero, sinceramente, ha sido todo el sistema de apoyo que me rodea lo que me ha ayudado a crecer y a aprender estas cosas, que en cierto modo adquirí gracias a la orientación que recibí para llegar a donde estoy hoy. Así que estoy muy agradecida. Mis padres me apoyan mucho ahora y están muy orgullosos de lo lejos que he llegado con esto. Pero, sin duda, al principio fue un poco desalentador.

¿Y ya te han visto actuar en el escenario en Back To The Future?

Sí me han visto. Vinieron a vernos cuando estábamos en Tucson, lo cual fue muy divertido y me llenó de alegría. También vinieron mi tía y mi tío, que no hablan mucho inglés, pero creo que les encantó el espectáculo, lo cual es realmente increíble, porque este espectáculo es para todos: no hace falta saberlo todo sobre él para pasarlo genial.

Ese es el poder de las experiencias artísticas en vivo como esta, ¿no?

¡Sí, lo importante es el espectáculo!

Ver a los chiquitos latinos, son tan lindos y vienen con sus chalecos, y tener esa conexión y ser esa representación es algo que no me tomo a la ligera y que llevo conmigo a todas partes.”

-Liliana Rodriguez

¿Podrías contarnos un poco qué te atrajo del espectáculo y cómo ha sido la experiencia hasta ahora, al estar en tu primera gira nacional?

Creo que lo que más me atrajo del espectáculo fue lo animado que era. Pude verlo cuando todavía se presentaba en Broadway, y es, sin duda, la definición misma de un espectáculo grandioso. Tiene una energía increíble, hay mucho talento y la tecnología que se utiliza es asombrosa. Eso, sin duda, me intrigó. Y, ya sabes, hay muchísimo baile.

Y como alguien a quien… simplemente le encanta bailar, es una forma de expresión tan hermosa para mí. Eso definitivamente me atrajo porque quería poder expresarme de todas esas maneras increíbles. En cuanto a la gira, nunca había estado de gira antes, y definitivamente, a veces se pone difícil, pero creo que es genial poder ir a todas estas ciudades diferentes a las que tal vez no hubiera ido sin esta oportunidad y explorarlas, conocer a la gente. A la gente le encanta este espectáculo, les encanta la película y les encanta el legado que es Back To The Future. Así que conocer a tanta gente que siente tanta pasión por ello y que es tan alentadora, es maravilloso.

Mencionas que a la gente le encanta el show. Está basada en la icónica saga cinematográfica y explora diferentes épocas de Estados Unidos e incluso diferentes líneas temporales gracias a la máquina del tiempo. ¿Qué crees que hace que esta historia, sus personajes y sus temas sigan siendo tan populares después de todos estos años? Y, ¿Cómo crees que el show logra capturar esa chispa que la convierte en una historia tan querida?

Creo que tiene mucho que ver con los temas de la historia. Ya sabes, todo gira en torno al amor y el valor y, bueno, al fracaso antes del éxito. Y además de contar, obviamente, con los elementos divertidos de viajar en el tiempo ¿quién no querría probar eso?; creo que por eso su historia perdura en el tiempo. Y poder tomar esa película tan querida y convertirla en algo que la gente pueda ver en vivo es como un nivel increíblemente superior. ¡Y además de eso, es un musical! La gente está bailando y cantando, y nunca dejarás de sentirte cautivado e intrigado mientras la ves.

¿Cómo es trabajar en el elenco, interpretando a Laura Pinhead y como suplente para el papel de Jennifer Parker?

Sí, ya sé que es mucho. Interpreto a Laura Pinhead, que forma parte de la banda de Marty, “Marty and the Pinheads”. Sin duda es un papel muy divertido y puedo darlo todo en el piano, ya que ella toca ese instrumento, y, bailo mucho en el espectáculo. Me gustaría decir que paso bastante tiempo en el aire, si me permito decirlo. Así que es muy divertido, tiene mucha energía, y cada vez que no estoy en el escenario me estoy cambiando, lo que hace que el espectáculo sea siempre envolvente.

Y además soy la suplente de Jennifer, la novia de Marty. Así que cada vez que la chica que la interpreta está enferma o, ya sabes, no puede actuar por alguna razón, me piden que la sustituya. Ya me lo he aprendido y es realmente encantador. Ella tiene unos números preciosos y es su red de apoyo. Es muy divertido hacer ambas partes. Me encanta tener la oportunidad de aprender y ser dos personajes diferentes; ya sabes, eso hace que todo se mantenga realmente fresco.

Además de la banda sonora clásica de la película, también hay mucha música original, ¿no?

Sí, obviamente tenemos los clásicos. Tenemos “Power of Love”, “Earth Angel” y “Back in Time”, además de todas las canciones muy famosas de la película. También tenemos 16 canciones nuevas escritas para el espectáculo, compuestas por Alan Silvestri y Glen Ballard. Ellos hicieron la música y muchas de ellas son muy originales y llenas de energía, pero también, creo, ayudan a que la historia avance en cuanto a contar la historia de Marty, la historia de Doc y todo lo que la rodea.

Y creo que la música fluye de una manera preciosa. Tenemos canciones recurrentes que son como una especie de pequeño tema para Marty cada vez que atraviesa un momento concreto de su vida, y es bonito poder volver a esas cosas, sobre todo porque vas del pasado al presente, como si pudieras quedarte a su lado.

¿Qué es lo que más te gusta de la producción y de trabajar en ella día tras día?

Creo que lo que más me gusta es, obviamente, la gente; aquí puedes crear como tu propia familia con la que, en cierto modo, vas de gira. Y es que, ya sabes, todos los miembros del elenco y del equipo se convierten en tu familia porque, bueno, te levantas y te vas a un lugar nuevo, y esas son las personas que ves todos los días. Así que creo que la comunidad que se crea allí es realmente preciosa. Y por eso me encanta ir a trabajar.

Me encanta ver a mis amigos y simplemente pasar un buen rato. Pero en cuanto al espectáculo, creo que me emociona mucho poder darlo todo, de verdad. Ya sabes, es un espectáculo con mucha energía, lo que significa que puedes darlo todo en el escenario, ¿sabes? Pero no es algo que te llene de tristeza y te haga llevarte ese sentimiento contigo de camino a casa. Sin embargo, en este espectáculo tenemos muchas oportunidades como intérpretes no solo de mostrar nuestras personalidades, sino también de usar cada centímetro de nuestro cuerpo para movernos.

Liliana, quería preguntarte, dado que eres latina, qué significa para ti que te vean como una fuente de inspiración, porque seguramente hay niños latinos entre el público que ven a alguien que se parece a ellos y podrían pensar que les gustaría hacer lo mismo que tú cuando sean grandes. ¿Cómo te sientes ante esa idea y ante la posibilidad de ser una inspiración para otros?

Sinceramente, esa es mi principal motivación. Hago esto porque, ya sabes, sobre todo al crecer, no vemos mucha representación. Y a medida que hemos avanzado, creo que la inclusión y la diversidad han crecido en la industria del entretenimiento, pero sigue ocupando un lugar muy especial en mi corazón la idea de que quizá haya alguien por ahí que vea a alguien como yo y sienta curiosidad por esto.

En el caso concreto de la comunidad latina, la industria del entretenimiento, y el teatro en particular, no es tan popular ni se habla tanto de él. Por eso, quiero demostrar que personas como nosotros podemos dedicarnos a esto, personas que realmente partimos de cero. Yo empecé sin contactos, ¿verdad? Mis padres son inmigrantes. No saben nada de eso.

Que realmente puedes empezar desde abajo y abrirte camino hasta llegar a algo que te encanta de verdad y con lo que has soñado casi toda tu vida. Y eso es lo que más me gusta cuando conocemos a la gente, ver, por ejemplo, a los niños latinos, que son tan lindos y vienen con sus chalecos, y tener esa conexión y ser esa representación es algo que no me tomo a la ligera y que llevo muy dentro y a dondequiera que voy.

Y, ya sabes, trato de aportar todo lo que puedo a este espectáculo de Back To The Future, aunque solo sea un poco de salsa aquí o algún detalle que pueda añadir, ya sabes. Me encanta.

Mi última pregunta es: ¿qué esperas que el público aprenda al ver Back To The Future?

Creo que lo que espero que se lleven es la autenticidad y la alegría que se esconden tras los temas del amor, el valor y la confianza en uno mismo. Creo que son temas preciosos que están presentes a lo largo de todo el espectáculo. Espero que salgan con buen ánimo y puedan abandonar el teatro con una sonrisa en la cara. Eso es lo que diría.

Gracias, Liliana. Si tienes algo que añadir, no dudes en hacerlo.

Me encantaría que vinieran a apoyar las artes y a disfrutar de este espectáculo increíble. Estoy convencida de que es una experiencia agradable para todos, sobre todo si no han visto la película o no saben mucho sobre ella. Incluso para la comunidad latina en particular, incluso para aquellos que no hablan mucho inglés, les prometo que podrán disfrutarlo y pasarlo de maravilla.