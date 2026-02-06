LA FUNDACIÓN 49ERS Y EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SANTA CLARA CELEBRAN LA SEMANA DEL SUPER BOWL CON LA HISTÓRICA RENOVACIÓN DEL CAMPO

San Francisco 49ers

SANTA CLARA, California.- El 1 de febrero de 2026, la Fundación 49ers, el Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD), la Fundación NFL y la Fundación del Comité Anfitrión del Área de la Bahía celebraron las próximas renovaciones del campo Townsend Field de la Escuela Secundaria Buchser en Santa Clara.

Representantes de los 49ers, el SCUSD, la Fundación NFL y la Fundación del Comité Anfitrión del Área de la Bahía prepararon el escenario para la renovación, destacaron a los jóvenes de Santa Clara y presentaron un mural de la unidad creado por la comunidad y diseñado por el artista local Paul J. González. Sourdough Sam, las porristas de Gold Rush, Niner Noise, los exjugadores de los 49ers Steve Young y Bryant Young, y el actual OL Colton McKivitz se unieron a los asistentes mientras pintaban el mural, participaban en ejercicios y prácticas de fútbol americano dirigidos por 49ers PREP y participaban en una actividad educativa STEAM dirigida por 49ers EDU.

El anuncio de este proyecto se produce tras la aprobación por unanimidad (6-0) de la Junta Directiva del SCUSD en octubre de 2025. La Fundación 49ers, la Fundación del Comité Anfitrión del Área de la Bahía y la Fundación NFL aportarán un total de 3.7 millones de dólares para que el distrito escolar renueve la superficie de juego del Townsend Field y garantice que las generaciones de Santa Clara dispongan de un espacio seguro para jugar y aprender en los próximos años. El SCUSD también renovará los espacios aledaños para completar la renovación de última generación. Como resultado, los residentes de Santa Clara tendrán acceso a un nuevo campo de césped natural, una pista sintética de cuatro carriles, asientos accesibles para personas con discapacidad, un nuevo marcador, iluminación del estadio y mucho más. Se espera que las renovaciones comiencen a finales de 2026 y se completen en 2027. Las mejoras serán diseñadas por Lionakis y Verde Design.

“Con la llegada de la Super Bowl LX a Santa Clara, este proyecto refleja nuestro compromiso de extender el legado del juego mucho más allá de la semana en sí”, dijo Justin Prettyman, vicepresidente de Filantropía y director ejecutivo de la Fundación 49ers. “Estamos profundamente agradecidos a la familia York y a la junta directiva de la Fundación 49ers por su liderazgo, al increíble apoyo de nuestros socios, al personal y los líderes del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara, y a la Fundación NFL y la Fundación del Comité Anfitrión del Área de la Bahía por su compromiso. Juntos, estamos invirtiendo en un espacio que servirá a los estudiantes y a la comunidad durante generaciones, tanto dentro como fuera del campo”.

La renovación del Townsend Field es la mayor donación en los casi 35 años de historia de la Fundación 49ers y ha sido posible gracias al apoyo de socios corporativos como Cadence Giving Foundation, Cisco, Hon Hai Technology Group (Foxconn), Ghilotti Construction Company, Levi’s® y Toyota.

“Estamos muy agradecidos por la larga colaboración que mantenemos con la familia York, los San Francisco 49ers, la Fundación 49ers y los socios comunitarios”, afirmó el Dr. Damon Wright, superintendente del SCUSD. “Juntos, estamos invirtiendo en nuestra juventud y nos une el compromiso compartido de apoyar a los estudiantes en la consecución de sus sueños. Esperamos continuar con esta colaboración mientras construimos puentes hacia el futuro”.

Esta inversión forma parte del compromiso a largo plazo del equipo con la ciudad de Santa Clara, sede del Levi’s® Stadium. Durante la última década, la Fundación 49ers ha invertido más de 13 millones de dólares en el Instituto de Liderazgo STEM de los 49ers, en colaboración con el SCUSD, que ofrece apoyo académico durante varios años a los estudiantes. Más de 17,000 estudiantes del SCUSD han participado en los programas EDU STEAM de los 49ers, y más de 20,000 se han unido a los campamentos y clínicas de fútbol bandera PREP de los 49ers. En 2024, los 49ers también lanzaron “49ers Cares about Santa Clara”, un compromiso continuo para apoyar importantes iniciativas comunitarias, que incluye la promesa de contribuir con 250,000 dólares anuales a causas de Santa Clara. Por segundo año consecutivo, el otoño pasado los jugadores de los 49ers visitaron una escuela primaria de Santa Clara para leer a los estudiantes locales y regalarles libros para que se los llevaran a casa.

El proyecto también respalda el compromiso de la Fundación del Comité Anfitrión del Área de la Bahía de crear centros deportivos para todos mediante la revitalización de los espacios de juego en los nueve condados del Área de la Bahía. En colaboración con la Fundación NFL a través del Programa de Subvenciones Super Bowl Legacy, el comité anfitrión también ha contribuido a proyectos sobre el terreno en San Francisco y East Palo Alto, además de Santa Clara.

Para obtener más información sobre la Fundación 49ers, visite 49ers.com/foundation.