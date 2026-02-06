Feng Shui Para La Buena Fortuna

Las técnicas del Feng Shui aplicadas al hogar, están muy de moda en la actualidad, cambios sencillos en nuestro entorno pueden mejorar nuestra suerte, y dirigirnos por un camino de orden, progreso y buena fortuna. Este año inicia el nuevo ciclo del planeta Saturno el día 13 de febrero, y también inicia el día 17 de febrero, el año nuevo lunar del horóscopo chino “el año del caballo de fuego”. Estamos por comenzar un nuevo ciclo astral, por ello debemos limpiar las energías tanto físicas como espirituales, y así abrirnos paso a lo nuevo que está por venir. Es conveniente y necesario navegar por un sendero de mayor éxito, comodidad, serenidad y abundancia.

Cuando se comienza a evaluar el hogar, el primer paso consiste en desechar objetos en desuso, la energía de éstos, crea obstáculos; puede tratarse de sobres, revistas, prendas de vestir que ya no utiliza, adornos descontinuados, muebles o simplemente desperdicios. Venda, done, o simplemente recicle lo que ya no le es de mayor utilidad. Pronto comenzará a sentir la diferencia.

Al evaluar la energía de un domicilio, se utiliza un símbolo octagonal. Por medio de esta técnica, el hogar es evaluado y divido en ocho áreas específicas, directamente conectadas con la riqueza, carrera, progreso, salud, y diversas circunstancias de la vida de sus habitantes. El propósito es crear un ambiente que refleje armonía, estética, y organización. Cuando entramos a un hogar limpio y ordenado, inmediatamente experimentamos la sensación de comodidad y bienestar. Lo contrario ocurre cuando visitamos una casa en descuidado y en desorden.

El mantenimiento de la casa es fundamental, todo debe funcionar perfectamente. Mantenga las paredes con la pintura intacta, tanto afuera como adentro.

La presentación de la casa debe ser agradable por dentro y por fuera.

Los colores deben ser apropiados para cada espacio de la casa.

Los escapes en los grifos, deben reparase inmediatamente, los drenajes no deben observarse a simple vista, ventanas y puertas deben funcionar bien, y no deben hacer ruidos cuando abren o cierren. Vidrios rotos deben cambiarse, todos los bombillos deben funcionar, se debe contar con iluminación y ventilación adecuada. Si en alguna faceta de su vida siente que no avanza, o cuenta con poca suerte, trate de proveer mayor luz e iluminación en el área respectiva. El piso debe limpiarse periódicamente.

Aromas agradables aumentan la cantidad de buena energía, y crean un ambiente pacífico y relajado, por ello se recomienda utilizar velas aromáticas e incienso.

Los cuarzos y las gemas ayudan a esparcir energías vibrantes.

Los cuadros, espejos y adornos, deben limpiarse frecuentemente.

Mantenga limpios y ordenados los armarios y bodegas de los que disponga.

Manchas en las paredes y telas de araña, deben ser removidas con prontitud.

Los largos pasillos crean restricciones, para eliminar ese efecto, puede colgar en las paredes espejos octagonales, cristales o símbolos que expresen prosperidad.

Los pasillos cortos deben contar con suficiente iluminación, y no se han de recargar con cuadros o decoraciones innecesarias.

El jardín se debe mantener en óptimas condiciones. Si existen plagas deben ser eliminadas.

Los basureros deben permanecer limpios y cubiertos todo el tiempo.

Cuando se siguen las recomendaciones de este arte milenario, los cambios son perceptibles rápidamente. Incluso la energía corporal experimenta un aumento, y se sienten muchos sentimientos positivos, como el gozo, la tranquilidad, la buena vibra, y la paz interior. Un hogar limpio y ordenado siempre le traerá buena suerte a quienes le habiten.

Un aspecto muy importante, prioritario y complementario, para atraer buena vibra, energía sana y oportunidades, consiste en cuidar la apariencia personal. Una persona “Feng Shui” es alguien que luce bien, y que presta atención al buen mantenimiento de su salud, y a su presentación. Se ejercita constantemente, come sanamente, evita vicios; toma tiempo al mantenimiento y cuidado de su piel, dentadura, cabello, uñas, etc. Y con ello crea a su alrededor una aura positiva, que le conduce por un sendero de fortuna y éxito.