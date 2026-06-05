Influencia de la Luna en el Zodiaco

Luna en Aries

Cuando la Luna transita a través del signo de Aries, se acentúan, el entusiasmo y el vigor. Se debe evitar la agresividad y sobre todo, respetar las opiniones ajenas. Tiempo apropiado para tomar la iniciativa y hacer cambios que nos beneficien. Se contará con mucha energía, fortaleza y pasión. Marte es fuerte bajo la influencia de esta Luna, así que habrá que evitar malos entendidos, discusiones y conflictos.

Luna en Tauro

Cuando la Luna está directa en el signo Tauro, todo se convierte en paz y armonía. Éste será el lapso idóneo para finalizar proyectos, encontrar nuevas amistades, y resolver rencillas. Como Tauro está regido por Venus, nos sentiremos atraídos por el romance, la belleza, la sensualidad y el arte. El factor económico y los juegos de azar, estarán favorecidos.

Luna en Géminis

Con la Luna en Géminis, será fácil cambiar de opinión constantemente, también nos mostraremos más amigables y flexibles con los demás. Momento propicio para expresar nuestros pensamientos de manera inteligente. Tiempo favorable para hacer llamadas importantes, lograr acuerdos, realizar negocios, hacer propuestas, tomar vacaciones y hasta solicitar aumentos.

Luna en Cáncer

Será un lapso en el que se experimentarán emociones intensas. Generalmente la gente se mostrará más afectiva, llevadera y emocional. En este periodo, podemos llegar a sentirnos vulnerables ante comentarios ajenos, se pueden experimentar altibajos en el estado de ánimo. El amor a la naturaleza, y la necesidad de proporcionar ayuda a nuestros afectos, serán virtudes a cultivar.

Luna en Leo

La mayoría de la gente andará en busca de romance, afecto, y reconocimiento. Como Leo está regido por el Sol, también nos mostraremos más independientes, rehusándonos a aceptar cualquier tipo de limitaciones. Será el tiempo propicio para salir a divertirse, para mostrar al prójimo generosidad y buena voluntad. Los lazos familiares, y afectivos, se estrecharán.

Luna en Virgo

Al igual que Géminis, Virgo está regido por Mercurio, así que será el momento justo para renovar, organizar y planear. Además, se deberá prestar atención a aquellos asuntos que precisen de una detallada dedicación. Bajo la influencia de esta Luna, nos mostraremos mas críticos, observadores y surgirá el deseo de limpiar la casa, la oficina, dar mantenimiento al automóvil y ordenar documentos.

Luna en Libra

Será el tiempo idóneo para socializar, conocer gente y lugares diferentes, planear sociedades e inaugurar negocios. Libra está regido por Venus, aspecto que hará mostrarnos más sociables, sinceros y tolerantes. Otras actividades que se pueden realizar durante este lapso serán: mejorar la apariencia física, hacer deporte, y compartir nuestros buenos propósitos con seres queridos.

Luna en Escorpión

Escorpio está regido por Marte y Plutón. Marte aportará pasiones y emociones fuertes en la mayoría de las personas, Plutón, la necesidad de ver realizados nuestros mayores anhelos. Pueden ocurrir lapsos de mal genio, por ello debemos ser cautelosos a la hora de expresarnos, para no ofender ni lastimar a nadie. Éste es el momento menos indicado para someterse a una cirugía.

Luna en Sagitario

Con la Luna en Sagitario, se hará sentir el deseo de salir de la rutina, buscar aventuras, ir a fiestas o viajar. La gente se mostrará más cálida y espontánea en sus reacciones. Como Sagitario está regido por Júpiter, surgirá la necesidad de indagar en lo desconocido. Otras cualidades que se exaltarán son el entusiasmo, la alegría, el optimismo, la franqueza y la buena voluntad.

Luna en Capricornio

Con la Luna en Capricornio, estaremos más atraídos por lo material y por el trabajo diario, la espiritualidad pasará a un segundo plano. Lo más positivo de este periodo, será que los planes y proyecciones futuras estarán favorecidos, al mismo tiempo se nos ocurrirán ideas que despertarán nuestro optimismo. La piel, los dientes y los nervios, pueden mostrar sensibilidad.

Luna en Acuario

En la gente se observará más amabilidad y comprensión, incluso en las horas de mayor tráfico vehicular. La influencia de Urano, es sumamente benigna para llevar a cabo todo tipo de investigaciones, y para realizar trabajos comunitarios. Será el momento perfecto, para pedir disculpas si se ha ofendido a alguien, o simplemente rectificar si se ha cometido una falta. Con la Luna en Acuario se tiende a reparar las injusticias.

Luna en Piscis

Piscis está regido por el planeta Neptuno, y su influencia se hará notar profundamente. Experimentaremos premoniciones y sueños proféticos. Es probable que observemos lapsos de nostalgia causados por recuerdos. Se recomienda poner en práctica virtudes como la generosidad, la humildad. También se aconseja meditar, asistir a algún servicio espiritual, y rezar plegarias.