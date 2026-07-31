Horóscopo de Agosto

Aries

Irá desvaneciéndose poco a poco la energía que trajo Mercurio durante el mes anterior. En este mes tendrás muchos momentos de gozo y diversión. El pasado pretende volver a tu presente. No creas en promesas falsas. Reza a tu Ángel guardián y ofréndale dos velas blancas.

Números de la suerte: 3-9-11-31-33-50

Tauro

Tienes que aprender a ceder un poco, también debes de darte cuenta que no siempre tienes la razón. Deja a un lado tu recurrente mal humor, trata de divertirte y sé feliz con las bendiciones que tienes. Del cielo te llegará una buena noticia y una recompensa del karma.

Números de la suerte: 26-32 40-44-59-60

Géminis

La buena fortuna llamará a tu puerta en agosto y en septiembre. Ten cuidado y sé precavido durante el mes de octubre, en ese lapso habrá mucha violencia y agresividad en el ambiente. Mantén en secreto tus planes y proyectos hasta que los veas realizados. Un Ángel obrará un milagro en tu vida.

Números de la suerte: 19-22-23-25-62-65

Cáncer

Tendrás ante ti una época afortunada en cuanto a las finanzas. Algunos encontrarán un empleo mejor remunerado, otros harán negocios, y la mayoría encontrará una manera para obtener más ganancias mensuales. Experimentarás un sueño que se hará realidad.

Números de la suerte: 7-17-21-27-32-67

Leo

La energía del planeta Júpiter ilumina tu signo y lo hará durante un año entero. Te esperan cambios y mudanzas,

algunos serán cambios previstos y otros llegarán de manera abrupta. Todo ocurrirá por tu bienestar aunque al principio te cueste asimilarlo. Serás feliz en el amor. ¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 10-29-38-39-42-49

Virgo

Los astros te aconsejan que hagas una limpieza en tu sector social. Existen a tu alrededor energías que obstaculizan tu progreso. Cree en tus presentimientos y aléjate de personas y circunstancias que representen conflicto. Un enjuague con agua de romero y eucalipto renovará tu energía y tu aura.

Números de la suerte: 1-20-30-33-44-55

Libra

Utiliza tus talentos para mejor tu medio ambiente, y también ayuda a otras personas a hacer mejoras en sus vidas. Tienes mucho que dar eres un ser lleno de talentos. Todo lo bueno que realices en bien de los demás, se convertirá en un poderoso imán que llenará tu vida de grandes satisfacciones. Dale un toque novedoso a tu mundo romántico

Números de la suerte: 18-31-41-48-49-66

Escorpión

Este mes será divertido y lleno de sorpresas para ti. Asistirás a varios eventos y reuniones sociales. Quizá sientas el deseo de ejercitarte y darle vigor a tu cuerpo. También lograrás mejorar tu apariencia física. De pronto tendrás muchos admiradores. Reflejarás una aura positiva y feliz.

Números de la suerte: 6-15-24-33-51-60

Sagitario

A partir de este mes ocurrirán modificaciones y cambios en tu vida en general. Tendrás que adaptarte a nuevas circunstancias, tanto en lo laboral como en tu mundo emocional. Una situación referente a trámites o documentos, se resolverá en los meses siguientes. Rocía agua bendita en la puerta de tu casa, con ello obtendrás protección y buena suerte.

Números de la suerte: 4-12-22-30-31-32

Capricornio

Es probable que necesites realizar algún tipo de ritual o limpia espiritual. Es preciso que limpies y aclares tu energía y así abrirle paso a una nueva época. Situaciones que no se resolvían y asuntos familiares, serán resueltos durante este mes. Pronto llegará la correspondencia que has estado esperando.

Números de la suerte: 13-22-31-40-56-57

Acuario

El planeta Júpiter navegará durante un año entero en tu sector de romance, relaciones y mundo afectivo. Muchos nativos de este signo encontrarán su pareja ideal, otros contraerán nupcias, y algunos irán en busca de su felicidad. Varios signos te son compatibles a la hora del amor; entre ellos Leo, Sagitario, Aries y Tauro.

Números de la suerte: 20-35-45-51-62-63

Piscis

Durante esta temporada llegarán nuevos conocimientos que enriquecerán tu cultura general. Puede tratarse de un nuevo idioma o tácticas digitales que antes desconocías. El mes pasado te trajo algunos pesares, durante este mes lograrás sanar tu cuerpo y tu espíritu. Reza oraciones a María Santísima, ella muy pronto te concederá un deseo largamente anhelado.

Números de la suerte: 16-19-23-29-59-69