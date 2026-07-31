Bibliotecas ayudan a habitantes de CO a afrontar crisis de asequibilidad

Mientras la mayoría de los estadounidenses siguen teniendo dificultades para costear necesidades básicas como alimentos, atención médica y alquiler, las bibliotecas públicas de Colorado ofrecen cierto alivio, y no hace falta llenar el tanque de gasolina para aprovecharlo.

Los titulares de una tarjeta de biblioteca pueden acceder a Kanopy desde sus hogares. Esta plataforma de streaming es similar a Netflix y a otros servicios que cobran una elevada cuota mensual.

Elizabeth Bush, de las Bibliotecas Públicas del Condado de Mesa en Grand Junction, señala que Kanopy cuenta con miles de programas infantiles, series de televisión y grandes películas que se pueden ver en streaming a través del televisor, el teléfono u otros dispositivos.

“También tienen películas de gran éxito; como por ejemplo, “Everything Everywhere All at Once” está disponible actualmente en Kanopy. Cuentan con mucho material infantil y “The Great Courses”, además de numerosos documentales, y todo ello es gratuito”, dijo Bush.

Bush afirma que servicios como Kanopy se alinean con la misión de la biblioteca de fomentar la comunidad mediante colaboraciones. Kanopy se lanzó en Australia en 2008 como una herramienta para instituciones de educación superior, pero pronto amplió su alcance a las bibliotecas públicas y trasladó su sede a Estados Unidos pocos años después. El servicio es gratuito para los titulares de carnés de biblioteca, pero las bibliotecas abonan tarifas bajo un modelo de pago por visualización que contribuye a remunerar a los creadores de contenido.

La tarjeta de la biblioteca también permite acceder a libros y revistas gratuitos desde cualquier lugar mediante una aplicación llamada Libby. Bush señala que Libby es especialmente útil para personas con problemas de visión, ya que permite elegir el tamaño del texto. Los libros se descargan a través de la aplicación y los usuarios pueden leerlos o escucharlos incluso cuando no hay cobertura móvil.

“Poder reproducir audiolibros desde el teléfono si tienes hijos, poder tomar prestado un audiolibro, por ejemplo, para un viaje largo en auto, ha resultado muy útil”, expresó Bush.

Bush comenta que sorprendería saber cuántas cosas se pueden obtener en la biblioteca local más allá del préstamo de libros. La mayoría ofrece acceso gratuito a internet, computadoras e impresoras; además, las bibliotecas del condado de Mesa invitan a abogados una vez al año para brindar asesoría legal gratuita.

“Puede pedir prestado un juego de herramientas si tiene algún proyecto que realizar en casa. También puede solicitar en la biblioteca un pase para los parques estatales. Asimismo, disponemos de pases para museos y jardines botánicos”, agregó también Bush.

Este reportaje contó con el apoyo de la Andrew Carnegie Foundation, anteriormente conocida como Carnegie Corporation of New York.