Preguntas y respuestas sobre Toy Story 5: El encuentro con los juguetes de alta tecnología y el proceso de animar un legado

Arturo Hilario

El Observador

Los juguetes están de vuelta. Toy Story 5 transporta al público de nuevo al amado mundo de los juguetes que cobran vida cuando nadie los ve, y esta vez, tienen que enfrentarse a juguetes de alta tecnología.

Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los demás amigos que generaciones enteras adoran regresan en una nueva aventura llena de peligros tecnológicos, además de cameos de voces sorpresa y una nueva tableta inteligente llamada Lilypad, que tiene sus propias ideas sobre lo que es mejor para el tiempo de juego de los niños.

Carlos Felipe León y Ricardo Pacheco son dos animadores de Pixar Animation Studios en Emeryville, California, que acaban de terminar su trabajo ayudando a revivir a los icónicos juguetes de Toy Story en esta nueva aventura.

León es el director artístico de iluminación de la película y es originario de Bogotá, Colombia. Pacheco es el director técnico de sombreado de personajes y es originario de Monterrey, México.

Fueron responsables del diseño de la iluminación, el diseño del color y el sombreado de los personajes, entre otras tareas.

Recientemente tuve la oportunidad de hablar con ambos animadores y conocer los desafíos técnicos más complejos de trabajar en esta película, así como el legado de Toy Story y las emociones que sintieron al poder traer de vuelta a los personajes clásicos para una nueva aventura, a la vez que trabajaban en nuevos personajes que añaden nuevas dimensiones al mundo que Woody y Buzz hicieron famoso en 1995.

Toy Story 5 ya está disponible exclusivamente en cines.

Bueno, muchas gracias por tomar tiempo de hablar sobre sus experiencias en trabajar en Toy Story 5. ¿Quería empezar preguntando en qué áreas específicas trabajaron ustedes con la animación? ¿Y cuáles fueron algunos de los desafíos más difíciles en sus departamentos con este proyecto?

Carlos León

Bueno, pues brevemente te describo un poco cuál fue mi rol en la película. Yo hice la dirección de arte de iluminación y de color, lo cual quiere decir escoger cuáles son los colores que van en escenarios y personajes. Y dónde se ponen las luces y cómo se iluminan.

Y con esas dos variables se puede cambiar totalmente la emoción que se transmite en un plano o en una secuencia de la película. Yo creo que el desafío más grande que tuve en este proceso fue tratar de hacer que esta película tuviera algo que le hiciera especial y al mismo tiempo respetar toda la iconografía y todo el legado que venía de las películas anteriores.

Entonces fue un balance bastante difícil de perfeccionar, pero al final la película quedó muy bonita y espero que todo el mundo la disfrute cuando la vea. Yo personalmente quedé muy satisfecho con el resultado y sobre todo con la experiencia, que fue muy bonita, y con un equipo de gente fenomenal.

Ricardo Pacheco

Bueno, yo trabajo en el departamento de personajes y mi rol específico es sombreado de personajes. Básicamente es poner materiales. Entonces, digamos, si un personaje está hecho de plástico, yo me encargo de que ese plástico se vea nuevo o se vea usado. Pero también, digamos, si hay un personaje que tiene piel humana, tengo que asegurarme de que la piel también parezca piel y no plástico.

Entonces mi rol es saber cómo tomar los materiales que están en la vida real y que cuando tú lo veas en la película parezcan el material que debe ser. En cuanto a la parte técnica, ¿qué fue lo más difícil para mí? Bueno, todo es difícil. No hay algo así, digamos, fácil. Este, algo específico de un personaje nuevo que va a salir en la película, que es un personaje que todos conocen, Buzz Lightyear. Ahora es una versión nueva de Buzz.

Justamente es una película sobre tecnología y este personaje nuevo pues tiene esos aspectos nuevos de tecnología. Entonces no fue mi ruta típica de sombrearlo como típicamente lo hago, sino aplicar técnicas nuevas, hablar con muchos departamentos y preguntar: “mira, no sé hacer esto, ¿cómo lo podemos integrar? ¿Cómo podemos hacer que su tecnología nueva funcione?” Este, entonces llevo 10 años trabajando aquí y cada proyecto tiene sus complicaciones. Entonces para mí ese fue uno de mis retos más grandes.

Yo diría que a muchos que se han metido en la animación desde las últimas décadas tienen unos recuerdos de la original Toy Story, por ser una película muy importante en la historial de las películas animadas digitales. Entonces quería saber, ¿qué se siente trabajar en esta quinta película de una de las obras animadas más importantes y queridas de todo el tiempo?

Carlos León

Pues yo puedo decir que cuando empecé a trabajar en ella, definitivamente yo tenía una mezcla de emoción por trabajar en ella con nervios, porque uno quiere hacer un trabajo que esté a la altura de una barra súper alta que han puesto las películas anteriores. Pero en el transcurso de la producción me encontré con unos colaboradores fenomenales dentro del departamento de arte y también dentro de todos los otros departamentos, en donde sentí mucho apoyo mutuo y donde pudimos trabajar apoyándonos los unos a los otros.

Y yo creo que eso se ve en el resultado. Y pues el hecho de tener una historia muy bonita y un tema muy relevante que tocar también le facilita a uno tomar decisiones creativas cuando uno tiene un tema así sólido. Entonces lo que al principio al principio era una mezcla de emoción con nerviosismo. Al final es un orgullo muy grande por el trabajo que pudimos hacer y una satisfacción de cómo quedó la película finalmente.

Ricardo Pacheco

Bueno, para mí Toy Story salió cuando yo tenía 5 años y esa fue la primer película animada que vi y estaba fascinado. O sea, yo no sabía si la habían filmado de verdad, como con juguetes de verdad, o caricatura, porque no se había definido este género de la animación tridimensional. Entonces estaba tan intrigado y decía: “¿qué? ¿Cómo le están haciendo?”

Y me acuerdo de que estaba en un supermercado viendo en la sección de teles y me quedé ahí, no sé, para mí fue una eternidad, o más bien fue un minuto, pero estoy seguro de que fue horas que estaba viendo la película. Entonces ahí surge mi chispa para querer entrar en animación. Estudié animación y una de mis primeras películas que me asignaron en Pixar fue Toy Story 4.

Y me dijeron: mira, vas a hacer un personaje nuevo. Resulta que ese personaje era Forky. Yo no sabía que iba a ser tan importante, pero después de Forky me dieron a Woody. Y yo estaba tan emocionado porque dije: yo vi ese personaje cuando tenía 5 años y ahora lo tengo que mejorar. O sea, ¿cómo lo voy a mejorar? Y claro, tuve muchos colegas que me ayudaron en dirección de arte.

“Ponle esto, quítale esto”, así se resuelven problemas técnicos. Y ahora con esta película nueva me toca hacer el Buzz Lightyear, pero otro personaje nuevo que creo que nadie ha visto, y tienen que ir al cine para verlo, porque si sale ahí, cuando lo vean van a decir: “¡Ay, salió este personaje otra vez!” Entonces, cuando a mí me asignan personajes nuevos, siempre es una emoción tan grande y voy a mi casa y le digo a mi esposa: “¿Sabes qué personaje me dieron?” Entonces, a pesar de que ya trabajé en otras películas, este es siempre, es un honor y me da mucha emoción trabajar en personajes que no he tocado yo. Entonces es muy grato.

Bueno, Carlos, Ricardo, muchas gracias por el tiempo. Última pregunta: ¿por qué recomendarían al público que vayan a ver a Toy Story 5 y admiren el trabajo que le dedicaron?

Carlos León

Pues yo diría que es una película para haberla visto en una pantalla grande hace un par de semanas se ve fenomenal. Todo el detalle del que habla Ricky, de todos los departamentos, es gente que trabajó con muchísimo corazón y se ve, se ve en la película, que es una película que está hecha con muchísimo cariño, que tiene risas, tiene llantos, tiene aventura.

Entonces yo creo que es exactamente todo lo que uno busca en una película para el verano y es una película que lo va a dejar uno pensando y conversando con los amigos y con las familias, que toca un tema sobre la tecnología que es muy relevante, pero sobre todo es una película divertidísima para ver. Entonces estoy seguro de que todo el mundo la va a disfrutar mucho.

Ricardo Pacheco

Yo les recomendaría, así como dice Carlos, ir al cine, porque cuando hacemos la película no la hacemos en un celular chiquito y no la vemos así chiquitito. O sea, la hacemos con la intención de que la gente la vea en grande y vea todos los detalles. Eso es de una manera técnica para que uno pueda disfrutar todo el ‘dulce visual’, como le dicen aquí en el estudio.

Pero también añadiendo a lo que dice Carlos sobre el mensaje, sí hay un mensaje sobre la tecnología y cómo impacta a los niños, pero también cómo impacta a los adultos. Y hay más mensajes sobre la amistad y la nostalgia. Entonces, este— El tema es relevante sobre la tecnología, pero yo diría que vayan preparados, como otras películas de Pixar, que se van a reír y que también van a llorar. Entonces vayan a verla al cine.