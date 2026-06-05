“No es un Mundial para el mundo”: los defensores de los derechos humanos dan voz de alarma sobre violaciones de derechos antes del torneo

Selen Ozturk

American Community Media

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA el 11 de junio, los defensores de los derechos civiles advierten de que un torneo internacional que se presenta como el más inclusivo de la historia corre el riesgo de convertirse en escenario de graves violaciones de derechos en territorio estadounidense.

Estados Unidos acogerá 78 de los 104 partidos del torneo, en el que participarán 48 equipos, y recibirá hasta 10 millones de visitantes en 11 ciudades, una magnitud, según señalaron los promotores en una sesión informativa de American Community Media, comparable a la organización de 78 Super Bowls consecutivas.

Esa huella ha avivado la preocupación por lo que las medidas de control migratorio, las prohibiciones de viaje y un marco de derechos humanos deficiente podrían suponer para los aficionados, los trabajadores, los periodistas y las comunidades cercanas a las sedes del Mundial.

A la sombra de las “pesadillas de los derechos humanos”

Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch (HRW), comparó este torneo con los anteriores: “Las catástrofes en materia de derechos humanos que rodearon los Mundiales de 2018 en Rusia y de 2022 en Catar: ahí es donde hay que empezar”.

Debido a “las pesadillas en materia de derechos humanos” que generaron esos torneos, prosiguió, la FIFA había adoptado un marco de derechos humanos que exigía a las 16 ciudades anfitrionas de este año en Estados Unidos, México y Canadá que adoptaran planes de acción en materia de derechos humanos adaptados a sus necesidades. Worden describió la nueva política como un “documento hermoso, pero sin sentido”.

El Mundial de 2018 se celebró en un contexto que HRW describió entonces como “la peor crisis de derechos humanos en Rusia desde la era soviética”. Entre las violaciones se contaban una amplia represión de la disidencia política, el acoso y la detención arbitraria de activistas y periodistas, el trabajo forzado en condiciones climáticas que ponían en peligro la vida, el impago de salarios y la muerte de 21 trabajadores en el sector de la construcción.

Qatar 2022 resultó ser aún más catastrófico.

Una investigación realizada por The Guardian en 2021 reveló que más de 6.500 trabajadores migrantes fallecieron durante la construcción de las sedes y las infraestructuras del Mundial: algunos en accidentes laborales, otros por suicidio y muchos en circunstancias que no se han podido esclarecer. Las condiciones se vieron agravadas por el calor extremo, las malas condiciones de los alojamientos y un sistema de visados que impedía a los trabajadores salir del país. El torneo también fue objeto de críticas internacionales por la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en Catar y su censura de la prensa.

A pesar de este historial, Worden señaló que “hasta cinco” de las 16 ciudades sede que debían publicar planes de acción en materia de derechos humanos para el evento de este año aún no lo habían hecho, entre ellas Nueva Jersey, Filadelfia y Miami, donde tiene su sede la FIFA.

Prohibiciones de viaje

La presidenta de la FIFA, Gianni Infantino, afirma a diario en las redes sociales, señaló Worden, que este será “el Mundial más grande e inclusivo”, una afirmación que, según ella, se contradice con las restricciones de viaje vigentes para 39 países, entre ellos las selecciones clasificadas de Senegal, Costa de Marfil, Haití e Irán.

“Estos megaeventos no deberían imponerse a una comunidad, sino organizarse junto con ella”, afirmó. “Este Mundial no es un Mundial para el mundo”.

La situación del equipo iraní pone de manifiesto esta contradicción. A pesar de haberse clasificado para el torneo, a los jugadores no se les permite permanecer en territorio estadounidense; cada noche cruzarán la frontera desde Tijuana para competir en Los Ángeles y Seattle.

Worden señaló que, a lo largo de la historia, la Copa del Mundo ha servido de plataforma para los defensores de los derechos civiles en Irán, en particular para las activistas por los derechos de las mujeres, quienes han aprovechado el evento para protestar públicamente contra las prohibiciones y restricciones de acceso a los estadios por motivos de género en su país de origen.

Según Worden, las restricciones de visado están privando ahora a defensores como estos de “el derecho a la libertad de expresión en torno a estos acontecimientos”.

Ariel G. Ruiz Soto, analista sénior de políticas del Instituto de Políticas Migratorias, describió el panorama general y desigual al que se enfrentan los visitantes internacionales.

Los viajeros procedentes de países del Programa de Exención de Visado de EE. UU., principalmente de Europa y algunas zonas de Asia, se enfrentan a condiciones de entrada “relativamente sencillas”, explicó. En el caso de los procedentes de los 39 países sujetos a prohibiciones totales de viaje, simplemente se les niega la entrada.

Para otros, prosiguió, la administración Trump anunció una fianza de hasta 15,000 dólares como condición para entrar al país con motivo del Mundial, exención que solo se aplicaba a quienes hubieran adquirido entradas o tenido planes de viaje antes del 15 de abril, “para garantizar que realmente abandonen el país una vez que termine el Mundial”.

Medidas de control de ICE

Aunque la administración Trump y la FIFA han acordado que no se llevarán a cabo operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los estadios ni en las zonas de aficionados, los activistas han recibido información contradictoria sobre posibles detenciones del ICE en los alrededores de las sedes. Los funcionarios de Trump no han descartado esa posibilidad.

Más de 120 organizaciones de la sociedad civil han emitido una advertencia a los viajeros sobre “graves violaciones de derechos” para los 10 millones de visitantes potenciales del torneo. Un sindicato que representa a más de 2,000 empleados del sector de la hostelería en el estadio SoFi de Los Ángeles, que se espera que acoja a 70,000 aficionados por partido, ha amenazado con ir a la huelga si se despliegan agentes del ICE en el recinto.

HRW, junto con la Alianza por el Deporte y los Derechos y la coalición Dignidad 2026, ha pedido una “tregua del ICE”, una suspensión de las operaciones de control migratorio mientras dure el torneo, inspirada en la tregua olímpica.

“A las familias, y en particular a las familias migrantes, les encanta el Mundial”, añadió Worden. “Human Rights Watch ha entrevistado a personas en las ciudades sede y en las comunidades afectadas, y algunas nos han dicho: ‘No me importa si me arrestan o me deportan, voy a seguir a mi equipo, me encanta el Mundial’. Y cuando escuchamos eso, nos preocupa mucho”.

Katherine La Puente, coordinadora principal de derechos de la infancia de HRW, cuantificó la situación en materia de cumplimiento.

Basándose en datos del Proyecto de Datos sobre Deportaciones, señaló que, desde enero de 2025, se ha detenido a más de 167,000 personas solo en las 11 ciudades estadounidenses que acogen el evento, con cifras especialmente elevadas en Miami, Dallas y Houston.

Ella describió un caso que HRW documentó directamente: un padre que solicitaba asilo en Estados Unidos llevó a sus dos hijos, de 10 y 14 años, a la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el verano pasado. Mientras volaba un dron recreativo en el estacionamiento antes del partido para tomarse una foto con su familia, fue arrestado por agentes del ICE ante la mirada de sus hijos, que lloraban.

“Permaneció detenido durante tres meses en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, y luego fue deportado a un país ‘donde se enfrenta a la persecución de las mismas personas que le obligaron a huir en primer lugar’”, prosiguió La Puente.

Los niños finalmente regresaron con su madre, pero “ese día los habían dejado con otras personas en la final del Club Mundial, lo que pone de manifiesto otro riesgo que la FIFA no había tenido en cuenta en sus políticas de protección infantil”, afirmó La Puente. “Si esto vuelve a suceder, ¿qué pasará con los niños si se les separa por la fuerza de sus familiares?”

El pasado mes de marzo, la FIFA aprobó una declaración sobre la protección de los menores, una medida que La Puente calificó de positiva, pero insuficiente.

“Nos tememos que sea demasiado poco y demasiado tarde”, dijo, expresando su preocupación por el hecho de que “no haya tiempo suficiente para garantizar que el personal esté debidamente capacitado, debidamente informado sobre los riesgos que corren los niños y sea capaz de responder de manera eficaz, y nos preocupa que los aficionados, incluidos los niños, no sepan cómo denunciar los abusos, o que la FIFA no sea capaz de poner remedio a los que puedan surgir”.

Jamal R. Watkins, vicepresidente sénior de estrategia y desarrollo de la NAACP —parte del grupo que emitió la advertencia de viaje— explicó por qué las garantías oficiales de que se limitará la presencia de ICE han servido de poco consuelo: “Hemos visto cómo ha acabado eso aquí en Estados Unidos: con la pérdida de vidas de civiles y familias destrozadas”.

“Apoyar de verdad a los aficionados, los jugadores y los trabajadores que ‘dan vida al Mundial’”, afirmó, significa oponerse a “los intereses políticos del gobierno de Estados Unidos en ciertas ciudades anfitrionas para militarizar las comunidades” y resistirse a la lógica que antepone “las ganancias a las personas”.