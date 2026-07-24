La diplomacia ciudadana del Mundial ayuda a remodelar la imagen de Estados Unidos

Puede que el Mundial ya haya terminado, pero las ciudades anfitrionas, como Boston, esperan que la buena voluntad internacional que generó ayude a mejorar la imagen de Estados Unidos en todo el mundo.

Durante más de un mes, visitantes de países como Irak, Cabo Verde, Marruecos y Escocia contribuyeron a convertir el centro de la ciudad en un crisol de aficionados al fútbol. Las publicaciones en redes sociales revelaron que la experiencia cambió la percepción que la gente tenía de Estados Unidos como un país políticamente dividido o inseguro.

Sarah Sibley, presidenta de la organización sin fines de lucro WorldBoston, dijo que la gente encuentra vínculos a través del deporte.

“Creo que realmente ayudó a la gente de todo el mundo, pero también a nivel local, a ver realmente qué es lo que están construyendo esas conexiones y cómo, con suerte, están forjando relaciones internacionales a largo plazo”, señaló Sibley.

Sibley lo denominó “diplomacia ciudadana” y funciona como complemento de la labor más formal que se está llevando a cabo. Sibley agregó que, ya sea como voluntarios en un evento o simplemente dando indicaciones, los habitantes de Boston estaban representando a Estados Unidos.

Los aficionados al fútbol escoceses, también conocidos como la “Tartan Army”, pusieron en práctica su propia forma de diplomacia. Además de llenar las calles de Boston con el sonido de las gaitas y de dejar los bares sin una gota de cerveza, el club donó 15,000 dólares a Massachusetts Child, una organización benéfica que proporciona artículos esenciales a los alumnos de las escuelas públicas. Y los locales le dieron una cálida bienvenida al equipo de Haití.

Joe Haynes, director ejecutivo de WorldBoston, recordó una transmisión pública del partido entre Inglaterra y Ghana que se vivió como una fiesta, a pesar de la lluvia. Haynes afirmó que estos eventos contribuyeron a fortalecer la posición de Boston en el ámbito de la diplomacia deportiva.

“Era una imagen realmente conmovedora ver a los equipos rivales abrazados mientras veían el partido. Obviamente, a todos les importa el marcador, pero al final de todo, lo que importaba era la gente que tenías a tu lado”, destacó Haynes.

Haynes señaló que otras instituciones culturales, como los Medias Rojas de Boston, también están contribuyendo a la diplomacia deportiva. El 21 de julio se celebra la Fiesta Mexicana anual en el Fenway Park, uno de los más de una docena de eventos culturales que tienen lugar durante la temporada. Haynes lo calificó como otra gran oportunidad para dejar de lado la política y el partidismo.

Support for this reporting was provided by the Andrew Carnegie Foundation, formerly Carnegie Corporation of New York.