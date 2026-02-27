¿Quién se postula para gobernador de California? Aquí un vistazo a los candidatos actuales

Jeanne Kuang
CalMatters
Al menos nueve demócratas compiten por ser el sucesor del gobernador Gavin Newsom, quien ha agotado su mandato, en las elecciones generales de 2026, pero primero tendrán que superar las primarias de junio. La afluencia de candidatos ha suscitado el temor entre los demócratas de quedar completamente excluidos de las elecciones de noviembre.
Las encuestas han mostrado al ex comentarista de Fox News, Steve Hilton, y al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, liderando la contienda empatados con el representante demócrata del Área de la Bahía, Eric Swalwell.
Con un campo tan abierto, los demócratas en la convención del partido de febrero no pudieron respaldar a ningún candidato, lo que aumenta la presión sobre los candidatos con menores números en las encuestas y menos capacidad para recaudar fondos para que abandonen la contienda.
Las elecciones primarias son el 2 de junio. Aquí un vistazo a los candidatos en este momento:
- Matt Mahan
- Xavier Becerra
- Katie Porter
- Tom Steyer
- Chad Bianco
- Eric Swalwell
- Antonio Villaraigosa
- Betty Yee
- Tony Thurmond
- Ian Calderón
- Steve Hilton
MATT MAHAN
Mahan, alcalde de San José, es el último demócrata en sumarse a la contienda tras declarar en otoño que no estaba entusiasmado con la selección de candidatos. No esperen que se una a los demás candidatos en su pugna por ser el principal oponente del presidente Donald Trump. Un político moderado de Silicon Valley, ha criticado a Newsom por centrarse demasiado en la “resistencia” a Trump, especialmente en redes sociales.
Afirma que el estado regula excesivamente los negocios y no aborda de forma integral la falta de vivienda y la delincuencia. Se separó del partido en 2024 para apoyar la Proposición 36, la medida electoral aprobada por los votantes para aumentar las penas por algunos cargos de drogas y robo. Mahan se ha centrado en reducir la falta de vivienda en las calles con cientos de minicasas, así como una normativa para arrestar a las personas sin hogar que rechazan las reiteradas ofertas de alojamiento en albergues.
XAVIER BECERRA
Si el ex secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, buscaba atención para su campaña, la encontró en forma de titulares negativos.
El mes pasado, la fiscalía federal acusó formalmente a un influyente negociador de Sacramento en un presunto escándalo de corrupción que sacudió a la élite demócrata del estado. En el cento del escándalo está una cuenta inactiva de la campaña de Becerra, de la cual se robaron 225,000 dólares en un complot que, según la fiscalía, fue organizado por Dana Williamson, exjefa de gabinete del gobernador Gavin Newsom, y otros asesores políticos. Williamson está acusada de ayudar a desviar fondos a la esposa de Sean McCluskie, antiguo asesor de Becerra, quien se declaró culpable del supuesto complot.
Becerra fue el primer fiscal general latino de California antes de servir como secretario de gabinete del expresidente Joe Biden. Su principal objetivo en la campaña es reducir los costos de la atención médica.
No ha sido acusado de irregularidades en el caso y ha declarado desconocer lo que estaba sucediendo. Sin embargo, aún es posible que la asociación —y la insinuación de que no prestaba atención— manche su campaña, que ya contaba con solo un 8% de apoyo en las encuestas el otoño pasado.
La controversia es uno de los pocos momentos de intriga en una campaña por lo demás tranquila.
KATIE PORTER
En octubre, la exrepresentante demócrata del condado de Orange, Katie Porter, fue captada por una cámara tratando de dejar intempestivamente una entrevista televisiva con un periodista que la presionó sobre si necesitaba el apoyo republicano en la contienda. Un segundo video mostró a Porter reprendiendo a un miembro del personal durante una llamada de Zoom. Considerada en ese momento como la favorita, aguantó el ciclo de noticias y luego dijo que “podría haber actuado mejor” respecto al comportamiento en los videos, pero estos parecen haber bajado sus índices de aprobación . Está prácticamente empatada con el principal candidato republicano.
Porter se hizo famosa como parte de una “ola azul” de legisladoras demócratas elegidas para el Congreso durante la primera administración de Trump en 2018. Profesora de derecho en la Universidad de California en Irvine, se postuló sin éxito para el Senado de los EE. UU. el año pasado y ha atraído atención por sus duros interrogatorios a ejecutivos corporativos usando su característica pizarra.
TOM STEYER
Sumándose a un amplio grupo de demócratas, el inversor multimillonario y activista climático Tom Steyer anunció en noviembre que se sumaría a la contienda.
Steyer, quien amasó su fortuna fundando un fondo de inversiones en San Francisco, ha utilizado su patrimonio para apoyar causas liberales, incluyendo el medio ambiente. Nunca ha ocupado un cargo público, pero realizó una breve campaña presidencial en 2020. Se ha centrado en controlar las segundas facturas de electricidad más altas del país en California, aunque algunos expertos se muestran escépticos ante sus propuestas.
CHAD BIANCO
El sheriff del condado de Riverside, pro-Trump, Chad Bianco, está empatado con Porter en las encuestas, aunque es poco probable que permanezca cerca de la cima en un estado donde los votantes demócratas registrados casi duplican en número a los republicanos y un candidato republicano no ha ganado un escaño estatal en casi 20 años.
Bianco, con su sombrero de vaquero, ha criticado duramente al gobierno de los demócratas. Aboga por flexibilizar las regulaciones sobre las empresas y afirma querer revocar la ley santuario de California, que impide que la policía local coopere con los agentes federales de deportación.
ERIC SWALWELL
Otros demócratas se han centrado en sus biografías y experiencias en el gobierno para intentar destacar en una contienda donde el reconocimiento de nombres es escaso en general. Todos han dicho que quieren que California sea más asequible y contrarrestar el impacto de la administración Trump en el estado.
Swalwell, exfiscal y congresista del Área de la Bahía , probablemente se apoyará fuertemente en su credibilidad anti-Trump. Fue uno de los varios congresistas designados por la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi para ayudar a liderar el segundo juicio político contra Trump tras el intento de insurrección del 6 de enero de 2021, y está siendo atacado por la administración Trump por su hipoteca .
ANTONIO VILLARAIGOSA
El exalcalde de Los Ángeles y expresidente de la Asamblea, Antonio Villaraigosa, se encuentra entre los más moderados del panorama demócrata. Se jacta de su gestión en la ciudad más grande del estado, durante la cual reforzó la fuerza policial. Se postuló a gobernador sin éxito en 2018.
BETTY YEE
La ex contralora estatal Betty Yee destaca su experiencia con el presupuesto estatal y el sistema tributario, habiendo ocupado un alto cargo financiero durante la administración del exgobernador Gray Davis y habiendo formado parte de la Junta de Igualación del estado.
TONY THURMOND
El superintendente estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond, demócrata, es el único candidato actualmente en un escaño estatal. Destaca su trayectoria como trabajador social, criado por una familia de bajos ingresos con la ayuda de programas de asistencia pública. Ha establecido el ambicioso objetivo de construir dos millones de viviendas en terrenos estatales excedentes.
IAN CALDERON
Ian Calderón, exlíder de la mayoría de la Asamblea Demócrata, destaca por su relativa juventud. Fue el primer miembro millennial de la Asamblea estatal y forma parte de una dinastía política del condado de Los Ángeles. Tiene vínculos con la industria de las criptomonedas y la ha mencionado en anuncios y debates.
STEVE HILTON
El republicano Steve Hilton, colaborador de Fox News, fue asesor del primer ministro conservador británico David Cameron antes de dedicarse a la política estadounidense. Antes de lanzar su campaña, publicó este año un libro en el que calificaba a California como “el estado peor gobernado de Estados Unidos”.