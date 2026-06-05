Cinco cosas que debes saber sobre las elecciones de California

Ben Christopher

CalMatters

Fue una buena noche para los demócratas, una mala para las campañas autofinanciadas, una noche con resultados mixtos para los legisladores estatales que aspiran a cargos más altos y otro recordatorio electoral del papel dominante del presidente Donald Trump en nuestra política, incluso en una California demócrata.

Encabezando la lista, el republicano Steve Hilton, ex presentador de Fox News y asesor político de origen británico, y el veterano político demócrata Xavier Becerra ocupan los dos primeros puestos necesarios para avanzar a las elecciones de noviembre para gobernador. Tom Steyer, el multimillonario ex director de fondos de inversión convertido en donante político de izquierda, se encuentra en un distante, aunque técnicamente viable, tercer lugar. Associated Press aún no ha declarado un ganador.

Los observadores electorales estatales veteranos saben que podrían pasar semanas antes de que se conozca el resultado final de las elecciones primarias de junio. Pero ya empiezan a vislumbrarse algunas conclusiones iniciales:

El dinero no siempre puede comprar el amor

Independientemente de si Steyer finalmente logra hacerse con los dos primeros puestos en la carrera por la gobernación después de gastar una suma récord en su campaña autofinanciada, sin duda será una decepción.

Steyer acabó gastando casi 250 millones de dólares en su campaña para gobernador, que tenía tintes populistas. Que toda esa publicidad no se tradujera en una victoria electoral aplastante no sorprende, afirmó Garry South, estratega demócrata californiano con larga trayectoria.

Puede sonar irónico decir que se puede tener demasiado dinero en una campaña, pero en realidad, la forma en que estos candidatos adinerados que se autofinancian gastan su dinero se convierte en un lastre. …Agotan la paciencia de los votantes.

Steyer no es el único candidato que ha recurrido en gran medida a sus finanzas personales para luego fracasar en las urnas. Patrick Wolff invirtió 600,000 dólares de su propio dinero en su campaña para comisionado de seguros, Yvonne Yiu invirtió 750,000 dólares en su candidatura para la Junta Estatal de Igualación y Saikat Chakrabarti aportó la mayor parte de los millones que gastó en su intento por reemplazar a Nancy Pelosi en el Congreso. En Los Ángeles, Zach Sokoloff invirtió un millón de dólares —con millones más provenientes de su madre— para destituir al contralor municipal en funciones.

Chakrabarti no logró quedar entre los dos primeros en su contienda, perdiendo ante el senador estatal Scott Wiener y la supervisora de San Francisco, Connie Chan. Hasta el miércoles por la mañana, los tres restantes iban rezagados en sus respectivas elecciones.

Una buena noche para los demócratas ‘tradicionales‘

Puede que el populismo esté en el aire nacional, pero los votantes de California parecen estar perfectamente contentos con —o al menos, conformes con— los demócratas experimentados y corrientes.

“Lo que quieren es un funcionario electo demócrata que pueda ir a luchar contra Donald Trump”, dijo Andrew Sinclair, profesor de ciencias políticas de la Universidad Claremont McKenna.

De ahí el rápido y repentino ascenso de Becerra tras el desplome político del anterior favorito, Eric Swalwell . Swalwell también era conocido por su experiencia política, a quien, según Sinclair, «no le caía bien Donald Trump». Becerra, de carácter afable, con una sólida trayectoria política y pocos antecedentes problemáticos, era la siguiente opción lógica. «¿Cuál es el típico demócrata poco convencional que puede plantar cara a los republicanos? Probablemente Becerra sea ese tipo».

Ayudó que el principal oponente demócrata de Becerra, el autodenominado populista Steyer, tuviera la condición de multimillonario, un blanco fácil de ataques, y que los demócratas, preocupados por quedar excluidos de las elecciones generales, quisieran apoyar a quien tuviera mejores resultados en las encuestas.

Muchos de los congresistas demócratas en ejercicio parecían estar resistiendo los desafíos de jóvenes insurgentes más progresistas, o al menos manteniéndolos firmemente en segundo lugar. Entre ellos se encuentran Mike Thompson, Brad Sherman y Doris Matsui.

El partido sigue importando

En 2010, cuando California adoptó el sistema de primarias de dos vueltas, sus defensores lo presentaron a los votantes como una forma de superar el estancamiento partidista de la política californiana. En lugar de que los votantes de las primarias demócratas y republicanas eligieran previsiblemente a candidatos que apelaran a los extremos ideológicos, se suponía que un sistema que permitiera a todos los candidatos de todos los partidos competir en la misma papeleta fomentaría la participación de candidatos que pudieran atraer a los votantes de centro.

Según South, es menos probable que los votantes de centro participen en las elecciones primarias.

El sistema de dos candidatos más votados del estado nunca ha dado lugar a una contienda electoral general para gobernador con dos demócratas. A pesar de las especulaciones sobre el enfrentamiento entre el entonces vicegobernador Gavin Newsom y Antonio Villaraigosa en 2018 o la posibilidad de un duelo entre Becerra y Steyer este año, las elecciones a gobernador de California siempre han seguido el patrón partidista, con votantes demócratas movilizados que apoyan a su candidato y republicanos haciendo lo mismo.

De igual modo, los dos primeros puestos tanto en la contienda por la vicegobernación como en la de tesorero también son disputados entre demócratas y republicanos. La única excepción: hasta el miércoles, dos candidatos demócratas para convertirse en el próximo comisionado de seguros —Jane Kim y el senador Ben Allen— parecen encaminarse a las elecciones de noviembre.

El partido sin goles que no fue

Los demócratas ya pueden dejar de preocuparse oficialmente por un escenario temido de “exclusión”.

Con tantos demócratas compitiendo y ninguno dominando la contienda, muchos miembros del partido temieron desde el principio que los dos republicanos más destacados que se postulaban, Hilton y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, pudieran reclamar el primer y segundo lugar en las primarias.

La preocupación por un resultado tan paradójico, y para los demócratas una pesadilla, llevó al presidente del partido, Rusty Hicks, a encargar una encuesta para presionar a algunos de los candidatos demócratas con menor intención de voto a que se hicieran a un lado por el bien del partido y del estado.

Casi nadie lo hizo . Pero ya sea porque los votantes demócratas se asustaron lo suficiente como para evitar estratégicamente ese resultado, o porque una derrota total nunca fue muy probable en primer lugar, no parece probable que suceda.

Los demócratas ya han sorteado obstáculos electorales similares. En 2018, la gran cantidad de candidatos demócratas al Congreso contrarios a Trump amenazó con entregar a los republicanos los dos primeros puestos en contiendas reñidas en todo el estado. No hubo ninguna derrota aplastante en las primarias de ese año. Los demócratas de California arrasaron en las elecciones generales posteriores, conocidas como la “ola azul”. Hubo una preocupación similar entre los demócratas en el período previo a la elección revocatoria por un posible error de procedimiento que podría haber entregado la gobernación a un republicano. Newsom rechazó la revocatoria por una amplia mayoría.

A pesar de los recurrentes episodios de inquietud entre los demócratas, el “bloqueo” más destacado de los dos primeros puestos en la memoria reciente se produjo en un distrito senatorial estatal profundamente conservador en las estribaciones de Sierra Nevada en 2022, donde un nutrido grupo de republicanos terminó canibalizando el voto republicano, dejando a dos demócratas en primer y segundo lugar.

La ganadora de esa contienda, la senadora Marie Alvarado-Gil , terminó cambiando de partido y uniéndose a los republicanos. Hasta la madrugada del miércoles, se encontraba en tercer lugar en su campaña de reelección, detrás de Jaron Brandon, demócrata, y Alexandra Duarte, republicana.

¿Senador quién?

Anthony Rendon fue el expresidente de la Asamblea de California. En el organigrama del gobierno estatal, esto lo convertía en una de las tres personas más influyentes del Capitolio, junto con su homólogo en el Senado y el gobernador.

Lamentablemente, ese carisma no fue suficiente para que Rendon consiguiera el puesto, en gran medida simbólico, de superintendente de instrucción pública . Hasta el miércoles, ocupaba el cuarto lugar.

Asimismo, la senadora estatal Anna Caballero , demócrata de Merced que en su momento presidió el influyente comité de asignaciones del Senado estatal, ocupa un distante tercer lugar en su intento por convertirse en tesorera, muy por detrás de la vicegobernadora Eleni Kounalakis y la poco conocida republicana Jennifer Hawks. La asambleísta Jasmeet Bains , demócrata moderada, también va rezagada en su carrera para desbancar al representante republicano David Valadao en el Valle Central, actualmente desplazada del segundo lugar por el profesor universitario Randy Villegas, respaldado por el senador Bernie Sanders. Y el exsenador estatal Steven Bradford ocupa el octavo lugar en la contienda por el comisionado de seguros.

No todo fueron malas noticias para los legisladores estatales que buscaban otras oportunidades laborales. El senador Ben Allen quedó en segundo lugar en la contienda por el seguro, mientras que Wiener y la senadora Aisha Wahab , dos legisladoras demócratas del Área de la Bahía de San Francisco, obtuvieron fácilmente los primeros puestos en sus respectivas elecciones al Congreso.

Jeanne Kuang colaboró con la información.