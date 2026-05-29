Hilton y Becerra lideran nueva encuesta para gobernador de California. Steyer va detrás, pero no está fuera

Dan Walters

CalMatters

Dentro de dos semanas probablemente sabremos cuáles de los 61 candidatos a gobernador han quedado en primer y segundo lugar en las elecciones primarias y se enfrentarán entre sí en noviembre por el dudoso honor de gobernar un estado que puede ser ingobernable.

El adverbio ambiguo “probablemente” está justificado porque tres aspirantes a gobernadores están en una contienda muy reñida, y California es conocida por tardar mucho tiempo en producir el recuento final de votos de las elecciones.

Según la última encuesta del Partido Demócrata , publicada el martes, el republicano Steve Hilton, excomentarista de Fox News nacido en Gran Bretaña, y el demócrata Xavier Becerra, exfiscal general, están prácticamente empatados con un 22% y un 21% respectivamente. El multimillonario Tom Steyer aún mantiene posibilidades con un 15%, pero todos los demás candidatos que alguna vez fueron viables se encuentran rezagados con porcentajes de un solo dígito.

Existen tres posibles resultados para las primarias del 2 de junio, suponiendo que ninguno de los otros 58 candidatos desafíe la lógica política y logre entrar en la contienda durante las próximas dos semanas.

Lo más probable es que Hilton y Becerra queden en primer lugar y se enfrenten en las elecciones de noviembre. Es menos probable que Hilton y Steyer queden primero y segundo, o que ambos demócratas ocupen los dos primeros puestos.

Dada la abrumadora ventaja de los demócratas en el registro de votantes del estado, la única posibilidad realista de que Hilton gane en noviembre sería que su rival demócrata se autodestruyera de alguna manera. Es un escenario improbable, pero esta campaña ya ha generado una serie de acontecimientos impredecibles, así que no hay que descartar nada sin más.

Operadores demócratas han estado llevando a cabo una campaña semisecreta para pregonar los vínculos de Hilton con el impopular presidente Donald Trump, con la esperanza de que eso provoque una oleada de apoyo republicano que lo impulse a uno de los dos primeros puestos, evitando así un enfrentamiento entre demócratas.

Eso fue precisamente lo que ocurrió hace dos años en la contienda por el Senado estadounidense, cuando el demócrata Adam Schiff ayudó al republicano Steve Garvey a clasificarse para las elecciones de noviembre, evitando así un enfrentamiento con la demócrata Katie Porter. Porter ahora se postula para gobernadora, pero su apoyo ha caído al 7% en la última encuesta.

Al principio de la contienda por la gobernación, a los demócratas les preocupaba un resultado de 1-2 en las primarias republicanas que les dejara fuera de la gobernación, pero esa posibilidad se desvaneció cuando un destacado demócrata, Eric Stalwell, se vio envuelto en acusaciones de acoso y agresión sexual.

La retirada de Stalwell (su nombre sigue figurando en la papeleta) catapultó a Becerra, que había estado relegado a los últimos puestos entre los candidatos, a la contienda prácticamente de la noche a la mañana.

Desde entonces, ha sido blanco de ataques personales cada vez más intensos por parte de Steyer, quien está gastando millones de su vasta fortuna en un bombardeo incesante de anuncios de televisión e internet acusando a Becerra de prácticamente todo, excepto de ser el causante del sufrimiento que provoca la psoriasis.

La acusación más contundente es que Becerra es de alguna manera culpable de un plan en el que se desvió dinero de una de sus cuentas de campaña a los bolsillos de quien había sido un asesor de confianza.

Tres personas se han declarado culpables de cargos federales en el caso, y los fiscales consideran que Becerra fue una víctima, no un perpetrador. Pero eso no ha impedido que Steyer lance ataques que rozan la acusación contra Becerra.

Una de las críticas mordaces de Steyer: “El jefe de campaña y el jefe de gabinete de Becerra fueron acusados de robarle a su campaña, lo que plantea la pregunta: ¿Fue Becerra cómplice o demasiado incompetente para darse cuenta?”.

Si bien el escenario de un resultado republicano de 1-2 se ha desvanecido con el rápido ascenso de Becerra y el declive del otro candidato republicano, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, la posibilidad de un bloqueo republicano ha inquietado tanto a los líderes demócratas que ahora planean eliminar el sistema de los dos primeros, que ni a ellos ni a los burócratas del Partido Republicano les gustó en primer lugar, porque deja demasiado al azar.

O, dicho de otro modo, se considera que es demasiado “d” minúscula para ser democrática.