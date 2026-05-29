Sigamos el rastro del dinero: ¿Quién apoya al próximo gobernador de California y por qué?

Jeanne Kuang & Jeremia Kimelman

CalMatters

Las donaciones de campaña son tanto una medida del apoyo popular como un indicio de a qué candidatos creen los grupos de interés que pueden influir. CalMatters analizó los datos de financiación de la campaña para la gobernación de California. A continuación, cinco conclusiones sobre el origen y el destino del dinero.

El dinero externo está batiendo récords.

Se trata de unas elecciones sin precedentes en lo que respecta al gasto de las corporaciones y los grupos de interés especiales que intentan influir en quién se convertirá en el próximo gobernador.

Los grupos externos, que a diferencia de los candidatos pueden recibir donaciones ilimitadas, informaron haber gastado 79 millones de dólares hasta el momento, más del doble de la cantidad gastada hasta las elecciones generales de noviembre de 2018, cuando Gavin Newsom ganó su primer mandato.

El multimillonario Tom Steyer es el principal objetivo: un comité de gasto político llamado California Is Not For Sale, financiado por la asociación estatal de agentes inmobiliarios, la Cámara de Comercio de California, Pacific Gas & Electric y el sindicato de trabajadores eléctricos del estado, invirtió 32 millones de dólares en anuncios en su contra.

Steyer se ha comprometido a reducir las facturas de electricidad desafiando el monopolio de PG&E en gran parte del norte de California. También ha prometido impulsar una iniciativa electoral que aumentaría los ingresos destinados a los servicios públicos mediante la exigencia de tasaciones más precisas del impuesto sobre la propiedad de inmuebles comerciales, una medida que podría revolucionar el mercado inmobiliario comercial.

Algunos de los mismos grupos que financian campañas en contra de Steyer están publicando anuncios a favor de Xavier Becerra. Estos grupos, junto con organizaciones que representan a médicos, contratistas y varios sindicatos, han gastado 13 millones de dólares a través de comités de acción política (PAC) para impulsar la candidatura de Becerra.

Chevron, McDonald’s, el gigante de la diálisis DaVita y una de las mayores perforadoras de petróleo del estado, California Resources Corp., están financiando a uno de los grupos más grandes a favor de Becerra, con una contribución de 500,000 dólares cada uno. Meta y AirBnB aportaron alrededor de 1 millón de dólares cada uno, y la corporación de seguros de salud Centene, que administra HealthNet, con sede en California, contribuyó con 100,000 dólares.

Steyer se regodea con el gasto en su contra, señalándolo como prueba de que se enfrentaría a las empresas de servicios públicos y a las grandes corporaciones. Como activista climático, Steyer ha destacado el apoyo que Chevron le ha brindado a Becerra.

Los sindicatos progresistas California Nurses Association y United Domestic Workers han gastado la relativamente modesta suma de 1.4 millones de dólares en folletos y publicidad digital para impulsar la candidatura de Steyer. Grupos externos también han gastado 1.8 millones de dólares en contra del favorito republicano Steve Hilton, ex presentador de Fox News y estratega político británico.

Mahan se desvanece

El segundo mayor gasto externo se destinó a impulsar a Mahan, el alcalde de San José y demócrata moderado que entró en la contienda tarde , generando gran expectación en Silicon Valley.

Los multimillonarios tecnológicos de California instaron a Mahan a presentarse a las elecciones y lo respaldaron con millones en donaciones y dos comités de gastos independientes. Les atraía su programa de eficiencia gubernamental y su oposición a nuevos impuestos, posturas que los protegerían de la presión legislativa para regular el sector tecnológico y aumentar los impuestos a los ricos.

Entre los donantes se encontraban los inversores de capital riesgo Michael Moritz y Brian Singerman, el director ejecutivo de DoorDash, Tony Xu, el fundador de Intuit, Scott Cook, el cofundador de Google, Sergey Brin, y el promotor inmobiliario de Los Ángeles y excandidato a la alcaldía, Rick Caruso.

Los comités gastaron casi 22 millones de dólares en anuncios de apoyo a Mahan, una cantidad significativamente mayor que los 9 millones que gastó su campaña. Sin embargo, el dinero no fue suficiente para superar su considerable desventaja en cuanto a reconocimiento público, al ser el alcalde novato de una ciudad que no suele recibir mucha atención. Los estrategas les dijeron a los partidarios de los comités que necesitaban al menos 45 millones de dólares para lograr algún cambio.

Uno de los comités de acción política (PAC), California Back to Basics, devolvió la semana pasada un millón de dólares al director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings. Hastings publicó crípticamente en X que no había solicitado la devolución del dinero. El reembolso fue un reconocimiento de que el comité no había logrado recaudar los 10 a 15 millones de dólares que los patrocinadores multimillonarios esperaban conseguir en las últimas semanas de la campaña, según declaró el portavoz del comité, Matt Rodriguez.

El gasto de Steyer está batiendo sus propios récords.

Sin embargo, a pesar de los generosos donantes de sus oponentes, nadie ha igualado los 213 millones de dólares que Steyer ha gastado en su propia campaña, lo que le ha permitido inundar los medios de comunicación con anuncios, pagar a personas influyentes para que publiquen vídeos con él y enviar camiones con vallas publicitarias a recorrer las gasolineras destacando el apoyo de Becerra a Chevron.

Eso convierte a la suya en la campaña primaria más cara en la historia de las elecciones a gobernador de California, superando la de la ex ejecutiva de eBay, Meg Whitman, una republicana que gastó alrededor de 94 millones de dólares en las primarias de junio de 2010 (unos 142 millones de dólares en la actualidad), y que gastó decenas de millones más antes de perder contra Jerry Brown en las elecciones generales.

Los donantes de Swalwell acudieron en masa a Becerra.

DaVita, la Asociación Médica de California y la Asociación de Bomberos Profesionales de California apoyaron la candidatura a gobernador del exrepresentante Eric Swalwell antes de que este se retirara debido a las acusaciones de agresión sexual.

Fueron de los mayores partidarios de Swalwell que rápidamente se pasaron a Becerra, quien ha gozado de un creciente apoyo en las redes sociales y en el establishment demócrata.

Los pequeños donantes dieron un salto similar. El análisis de CalMatters reveló que, tras la retirada de Swalwell, más de 500 de sus donantes de campaña contribuyeron a la campaña de Becerra. Ningún otro candidato recibió tanto apoyo de los antiguos donantes de Swalwell.

Swalwell, quien también renunció a su cargo en el Congreso, continúa utilizando su campaña para gobernador para pagar más de 313,000 dólares a la abogada Sara Azari, quien lo defiende de las acusaciones. Además, ha reembolsado cerca de 250,000 dólares a casi 50 donantes.

El republicano Steve Hilton fue quien tuvo más donantes.

El favorito republicano reunió el mayor número de donantes de campaña en la contienda: más de 20,000. Casi una cuarta parte de ellos viven fuera de California.

El ex presentador de Fox News busca reducir drásticamente las regulaciones ambientales estatales , construir viviendas en terrenos suburbanos sin urbanizar y recortar los impuestos sobre la renta para la clase media. Recibió un ligero aumento en las donaciones después de que el presidente Donald Trump lo respaldara el 6 de abril.

Katie Porter, la excongresista demócrata del condado de Orange y abogada especializada en protección al consumidor, tuvo el segundo mayor número de donantes, con más de 15,000.

También cuenta con el mayor porcentaje de donantes fuera de California, lo que refleja su relativa fama nacional gracias a su sonada etapa interrogando a directores ejecutivos de empresas en el Congreso.

Pero la recaudación de fondos se estancó para la que fuera una figura progresista muy querida , quien se jacta de depender de donantes de base y de rechazar contribuciones corporativas. Del 18 de abril al 19 de mayo, recaudó menos dinero que Mahan.