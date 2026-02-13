California gasta millones en base a datos de este rastreador de polución. ¿Quién se beneficia de su última actualización?

Alejandra Reyes-Velarde
CalMatters
California está actualizando nuevamente el sistema que utiliza para decidir qué comunidades contaminadas deben recibir fondos para la limpieza. La herramienta, CalEnviroScreen, ya ha canalizado miles de millones de dólares a los barrios más afectados del estado, pero los críticos afirman que aún ignora a algunos de ellos.
La actualización está reavivando un debate que viene latente desde hace tiempo: los funcionarios prometen que están escuchando a las comunidades más que nunca, mientras que los activistas dicen que las brechas de datos del estado hacen invisibles algunas áreas para el sistema diseñado para ayudarlas.
Qué hay de nuevo
Funcionarios de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental, la agencia estatal que administra la herramienta, informaron que colaboraron con ocho organizaciones comunitarias para diseñar esta quinta actualización , entre ellas la Coalición de Salud Ambiental, la Red UNIDOS y el Comité Cívico del Valle. La actualización añade dos indicadores: la prevalencia de la diabetes, ya que las personas con diabetes son más vulnerables a la contaminación atmosférica; y los pequeños sitios con toxicidad atmosférica, para rastrear riesgos adicionales provenientes de fuentes como pozos petrolíferos urbanos y tintorerías.
EnviroScreen también incorpora mejoras en los datos de algunos de los otros 21 indicadores que utiliza, como la inclusión de los niveles de plomo en sangre de los niños en una evaluación de riesgo de exposición al plomo en la vivienda. El estado celebrará reuniones públicas virtuales y presenciales este mes para recabar opiniones; las autoridades afirmaron que esperan publicar la versión final en verano.
“Escuchamos a las partes interesadas, grupos comunitarios, académicos y agencias gubernamentales para comprender cualquier nueva capa que pueda ser necesaria para caracterizar mejor tanto la carga de contaminación como la vulnerabilidad de la población”, dijo Álvaro Alvarado, toxicólogo supervisor de la agencia ambiental. “Es un trabajo en constante progreso”.
La ley estatal exige que al menos el 25% de los fondos de California en el programa de límites máximos e inversión (el dinero recaudado mediante subastas de gases de efecto invernadero) se destine a las comunidades más desfavorecidas. Desde 2014, el estado utiliza CalEnviroScreen para definirlas, incluyendo el 25% superior de los distritos censales en esa definición.
Laura August, gerente del programa ambiental de la agencia, afirmó que la actualización no modifica drásticamente los tramos censales identificados entre los más contaminados. Añadió que el Área de la Bahía y el Valle Central bajaron ligeramente en la clasificación. Alrededor del 80% de las comunidades designadas como desfavorecidas se mantienen sin cambios en la nueva actualización, añadió.
Cómo funciona la herramienta y qué le falta
Las comunidades desfavorecidas han recibido al menos 5,800 millones de dólares en fondos de capitalización e inversión desde 2015.
Los defensores del medio ambiente afirmaron que, si bien la herramienta es esencial y proporciona recursos clave, aún omite información relevante. Algunos críticos desean ver indicadores adicionales, como la cobertura del dosel arbóreo y los datos sobre el humo de los incendios forestales.
“Se necesitaría un trabajo de verificación de campo… que consiste literalmente en recorrer el vecindario y contar y calcular todas las diferentes fuentes de contaminación (y factores estresantes), como las islas de calor, la falta de cobertura arbórea y el estrés hídrico”, dijo Rebecca Overmyer-Velazquez, coordinadora de la Coalición de Aire Limpio de North Whittier y Avocado Heights.
Los funcionarios ambientales del estado dijeron que planean incorporar datos climáticos y datos sobre imanes de contaminación, como almacenes, en futuras versiones de la herramienta.
Preguntas sobre la metodología
Más allá de qué datos incluir, los investigadores también se han preguntado si el diseño de la herramienta en sí crea puntos ciegos.
En 2024, investigadores de la Universidad Johns Hopkins descubrieron que la versión anterior de la herramienta, CalEnviroScreen 4.0, era lo suficientemente subjetiva como para que ciertas comunidades pudieran estar perdiendo miles de millones de dólares.
“Si eres el desarrollador del modelo, incluso si no sientes que tienes prejuicios personales o no estás pensando en ello, todas esas decisiones que tomas cuando creas el modelo, implícitamente estás decidiendo quién recibe financiación y quién no”, dijo Benjamin Huynh, profesor asistente en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.
Por ejemplo, la versión actual de CalEnviroScreen incluye datos sobre las visitas a urgencias por asma como indicador de la sensibilidad de las personas en una zona determinada a la contaminación atmosférica. Sin embargo, algunas personas, incluidas las inmigrantes, tienen menos probabilidades de acudir a urgencias que otras, o incluso de acudir al médico para obtener un diagnóstico.
August afirmó que la agencia se tomó en serio las críticas de los investigadores. A finales del año pasado, ella y otros científicos estatales defendieron la herramienta en un informe publicado, concluyendo que los métodos estatales “priorizan la generalización, la difusión y la utilización sin sacrificar la precisión”.
Los activistas quieren un cambio real
Pero incluso con mejoras en los datos, los defensores dijeron que el problema más grande es cómo se usa la herramienta, o que no se usa.
CalEnviroScreen fue producto, en parte, de la presión de los líderes de la justicia ambiental en la década de 1990. Pero los activistas dijeron que no están seguros de si los programas financiados con ese dinero realmente están conduciendo a la reducción de la contaminación, y las agencias no están utilizando la herramienta con la suficiente agresividad en sus propias políticas.
Bradley Angel, director del grupo ambientalista Greenaction for Health and Environmental Justice, criticó al estado por no usar la herramienta para negar permisos de desechos a los contaminadores.
“Es fantástico que CalEnviroScreen exista… pero cuando las comunidades y los grupos de justicia ambiental abogaban por lo que se convirtió en CalEnviroScreen, no se fijaban en el dinero. Buscaban proteger nuestra salud”, dijo Angel.
Las agencias estatales utilizan esta herramienta en algunas decisiones políticas. La Junta de Recursos del Aire utilizó EnviroScreen para determinar qué comunidades formarían parte de su programa de Protección del Aire Comunitario , cuyo objetivo es reducir la contaminación atmosférica.
Según un proyecto de reglamento, funcionarios del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas afirmaron que utilizarían CalEnviroScreen como indicador de impactos acumulativos en las decisiones sobre permisos. Sin embargo, activistas del medio ambiente han calificado el reglamento de defectuoso, ya que dichos impactos no pueden impedir que el departamento emita un permiso para residuos peligrosos.
“Desafortunadamente, pero no es sorprendente, (el departamento) solo hace caso omiso de la propia información de CalEnviroScreen”, dijo Angel.
Mirando hacia otros estados
Al menos otro estado demuestra que son posibles respuestas más agresivas a los indicadores de justicia ambiental, dijeron los activistas.
Nueva Jersey ha desarrollado una herramienta de datos basada en CalEnviroScreen. Hace dos años, Nueva Jersey comenzó a exigir a las instalaciones contaminantes que utilizaran esta herramienta para analizar el impacto acumulativo de las diferentes fuentes de contaminación en una comunidad. Los reguladores estatales deben denegar permisos a las instalaciones que no puedan evitar daños a las comunidades afectadas.
“La herramienta es solo una herramienta”, dijo Caroline Farrell, directora de la Clínica de Derecho y Justicia Ambiental de la Universidad Golden Gate. “Hay que saber cómo utilizarla para que realmente genere un cambio real para las comunidades”.