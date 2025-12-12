El acuerdo entre Netflix y Warner impulsaría aún más el dominio de las “tres grandes” en el mercado del streaming.

Cuando se trata de las principales industrias estadounidenses, tres suele ser el número mágico.

Históricamente, la fabricación de automóviles estuvo dominada durante mucho tiempo por Chrysler, Ford y General Motors, las llamadas “Tres Grandes”, que en un momento dado controlaban más del 60 % del mercado automovilístico estadounidense. Este trío dominante también se da en otros sectores, desde el mercado de defensa estadounidense —con Lockheed Martin, Boeing y Northrup Grumman— hasta los proveedores de servicios de telefonía móvil (AT&T, T-Mobile y Verizon). Lo mismo ocurre con el sector aéreo estadounidense, en el que American, Delta y United vuelan más alto que el resto.

La regla de tres también se aplica a lo que ven los estadounidenses; los días de gloria de la televisión estuvieron dominados por tres gigantes: ABC, CBS y NBC.

Ahora, en la era digital, estamos avanzando rápidamente hacia un panorama dominado por los “Tres Grandes” de los servicios de streaming: Netflix, Amazon y Disney.

El último paso en ese proceso es el plan de Netflix de adquirir Warner Bros. por 72 000 millones de dólares estadounidenses. Si se aprueba, la operación consolidaría a Netflix como la plataforma de streaming dominante.

Cuando los arroyos convergen

Netflix, que comenzó como un servicio de suscripción por correo de DVD, pasó a ofrecer películas y series de televisión en streaming en 2007, convirtiéndose en pionero en este ámbito.

Ser uno de los primeros en adoptar el cambio de la televisión por cable y tradicional a la televisión en línea y en streaming le dio a Netflix una ventaja para desarrollar tecnología de apoyo y usar los datos de sus suscriptores para crear contenido nuevo.

El impacto posterior fue que Netflix se convirtió en líder del mercado, con beneficios trimestrales que ahora superan con creces a los de sus competidores, que a menudo registran pérdidas.

Hoy en día, incluso sin la adquisición de Warner Bros., Netflix tiene una base global dominante de más de 300 millones de suscriptores. Amazon Prime ocupa el segundo lugar con aproximadamente 220 millones de suscriptores, y Disney, que incluye tanto Disney+ como Hulu, es tercero, con aproximadamente 196 millones de suscriptores. Esto significa que, entre las tres, estas empresas ya controlan más del 60 % del mercado del streaming.

El liderazgo de Netflix solo se vería reforzado por el acuerdo propuesto con Warner Bros., ya que añadiría la propiedad de la filial de Warner, HBO Max, que actualmente es la cuarta plataforma de streaming más grande de Estados Unidos, con un total de 128 millones de suscriptores. Aunque algunos de ellos se solaparán, es probable que Netflix siga ganando suscriptores y los retenga mejor con una selección más amplia de contenidos.

La adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix también sigue la tendencia de consolidación previa en la industria del entretenimiento, impulsada por el deseo de controlar los contenidos para retener a los suscriptores de los servicios de streaming.

En 2019, Disney adquirió 21st Century Fox por 71 300 millones de dólares. Tres años después, Amazon adquirió Metro-Goldwyn-Mayer por 8500 millones de dólares.

Si el acuerdo con Netflix se lleva a cabo, continuaría la tendencia de consolidación del streaming. También dejaría una clara brecha en la cima entre los tres grandes emergentes y otros servicios, como Paramount+, con 79 millones de suscriptores, y Apple TV+, que cuenta con alrededor de 45 millones. El 8 de diciembre de 2025, Paramount anunció una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. en un acuerdo propuesto por 108 400 millones de dólares que, a diferencia del plan de Netflix, incluiría Discovery+, filial de Warner Bros.

¿Por qué las industrias vienen de tres en tres?

Pero, ¿por qué las industrias convergen en unas pocas empresas? Como experto en fusiones, sé que la respuesta se reduce a las fuerzas del mercado relacionadas con la competencia, que tienden a impulsar la consolidación de un sector en tres a cinco empresas.

Desde la perspectiva del cliente, es necesario que haya múltiples opciones. Contar con más de una opción evita las prácticas monopolísticas que pueden llevar a fijar precios más elevados. La competencia entre más de un actor importante también es un fuerte incentivo para la innovación adicional con el fin de mejorar un producto o servicio.

Por estas razones, los gobiernos —en Estados Unidos y en más de 100 países— cuentan con leyes y prácticas antimonopolio para evitar que cualquier industria muestre una competencia limitada.

Sin embargo, a medida que las industrias se vuelven más estables, el crecimiento tiende a ralentizarse y las empresas que permanecen se ven obligadas a competir en un mercado en gran medida fijo. Esto puede dividir a las empresas en líderes y rezagadas del sector. Mientras que las líderes disfrutan de una mayor estabilidad y beneficios predecibles, las rezagadas luchan por seguir siendo rentables.

Las empresas rezagadas suelen asociarse para aumentar su cuota de mercado y reducir costes.

El resultado es que las industrias en proceso de consolidación suelen acabar teniendo tres actores principales como fuente de estabilidad: uno o dos corren el riesgo de caer en las trampas de los monopolios y duopolios, mientras que más de tres o cinco pueden tener dificultades para ser rentables en industrias maduras.

¿Qué les espera a los rezagados?

La viabilidad a largo plazo de las empresas que no forman parte de las “tres grandes” plataformas de streaming está en entredicho, ya que las principales empresas crecen cada vez más y las más pequeñas no pueden ofrecer tanto contenido.

Una solución temporal para que los servicios de streaming más pequeños ganen suscriptores es ofrecer tarifas promocionales que luego aumentan para las personas que se olvidan de cancelar, hasta que las empresas tomen medidas más permanentes. Pero los servicios rezagados también se enfrentarán a una mayor presión para salir del mercado del streaming mediante la concesión de licencias de contenido a los principales servicios de streaming, el cese de sus operaciones o la venta de sus servicios y contenidos.

Además, las empresas ajenas al grupo de las tres grandes podrían verse tentadas a adquirir servicios más pequeños en un intento por mantener su cuota de mercado.

Ya hay rumores de que Paramount, que es un competidor en la puja por Warner Bros., podría intentar adquirir Starz o crear una empresa conjunta con Universal, propietaria de Peacock.

Apple no muestra planes inmediatos de discontinuar Apple TV+, pero eso puede deberse a la alta rentabilidad de la empresa y a un flujo de caja general que limita las presiones para poner fin a su servicio de streaming.

Aun así, si se cierra el acuerdo entre Netflix y Warner Bros., es probable que aumente la valoración de otros servicios de streaming rezagados debido a la mayor escasez de contenidos valiosos y de suscriptores. Esto se debe a las limitaciones competitivas que impiden que los tres grandes sigan creciendo, lo que hace que la combinación de servicios de streaming más pequeños sea más valiosa.

Esto se ve reforzado por las expectativas de los accionistas, que esperan primas similares o superiores a las de operaciones anteriores, lo que impulsa la necesidad de pagar precios más altos por los pocos activos disponibles que quedan.

El coste para los consumidores

¿Qué significa todo esto para los consumidores?

Creo que, en general, los consumidores no se verán afectados en gran medida en lo que respecta al coste total del entretenimiento, ya que las presiones inflacionistas sobre los alimentos y la vivienda limitan los ingresos disponibles para los servicios de streaming.

Pero el lugar desde donde acceden al contenido seguirá alejándose de la televisión por cable y los cines.

La mayor estabilidad en la industria del streaming gracias a la consolidación en un modelo de «Big Three» solo confirma el declive del cable tradicional.

Es probable que el motivo por el que Netflix ha adquirido Warner Bros. sea poder ofrecer streaming a un precio inferior al precio combinado de las suscripciones por separado, pero superior al precio de Netflix solo.

Esto podría lograrse mediante niveles de suscripción adicionales para los suscriptores de Netflix que deseen añadir contenido de HBO Max. Más allá de la competencia con otros miembros de los «Tres Grandes», otra razón por la que es poco probable que Netflix suba los precios de forma significativa es que probablemente se comprometerá a no hacerlo para que se apruebe la fusión.

El objetivo de Netflix es asegurarse de seguir siendo la primera opción de los consumidores para ver series y películas en streaming. Así que, aunque el streaming se está convirtiendo rápidamente en una industria de tres grandes, el plan de Netflix es mantenerse en la cima del triángulo.

David R. King es profesor Higdon de Gestión en la Universidad Estatal de Florida.