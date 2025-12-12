Presagios de la Revista “The Economist”

Cada vez que sale al mercado un nuevo ejemplar, de la prestigiosa y popular revista británica “The Economist”, crea gran conmoción en el mundo entero; porque parece que los editores de esta revista, conocen lo que sucederá en el futuro. Las portadas de la revista siempre están llenas de símbolos, enigmas y claves, que se adelantan al porvenir, y predicen al mismo tiempo, sucesos que no tardan en ocurrir.

En sus páginas se ha presagiado una gran cantidad de eventos que han ocurrido, por ejemplo: la elección del Presidente Trump, así mismo la elección de Biden, la pandemia del 2020, el tema de los aranceles, la ascensión de China como gran potencial mundial, los conflictos en el Medio Oriente, y la inflación que a todos nos afecta, entre otros muchos eventos y sucesos.

La revista “The Economist”, fue fundada en el siglo XIX, su primer ejemplar salió al mercado la primera semana de septiembre del año 1843. Su temática principal se basa en cuatro factores principales: la economía global, la geopolítica, la tecnología, y la política. Han sido alrededor de 182 años durante los cuales, el mundo entero ha sido testigo de las predicciones, que se hacen especialmente en la portada de cada ejemplar semanal. Esta revista cuenta con una gran reputación, pues es considerada una fuente del periodismo de impacto global. Sin lugar a dudas tienen contactos de alto nivel, y quizá también ilustradores con habilidades paranormales, casi nunca fallan en sus presagios.

En su portada para el año 2026 “The World Ahead 2026”, podemos encontrar la celebración del 250 aniversario, de independencia de Estados Unidos. Un pastel conmemorativo, está rodeado en su cabecera por lo que parecen ser proyectiles nucleares, y una mano de gran tamaño que está esposada.

También se pueden observar diversos tanques de guerra. Del mismo modo, aparece una figura del Presidente Trump, y otras de otros mandatarios como Xi Jinping. Han sido dibujados en la portada símbolos que parecen ser jeringas. Quizá quieren avisarnos que pueden surgir nuevas epidemias. Todos estos símbolos están enmarcados en un círculo, el cual representa el mundo en el que vivimos. Afuera del círculo sobresale la figura de un futbolista, que viste de color rojo y se aprecia un diminuto toque de color verde en sus medias. Es posible que se refieran al mundial de fútbol, y quizá anticipen que España, Marruecos, o quizá Portugal, resulte como ganador de la Copa del Mundo. Y no sería algo extraño, ya que en esos países se jugará la Copa Mundial del año 2030.

Una portada que llamó muchísimo la atención, fue la del ejemplar del 27 de junio del 2020, titulada “The Next Catastrophe”. La nueva catástrofe y cómo sobre vivir. En esta precisa portada se observa a una familia de tres. Padre, madre y un niño. Ambos padres tienen cubierto el rostro con máscaras anti gas, el niño por su parte porta un casco de uso militar. En la ilustración se observan siete cuadros adornando la pared, cada uno de ellos con representaciones de lo que podría suceder; también está un reloj que marca pocos minutos antes de las doce.

Éste sin lugar a dudas, se refiere al reloj del Apocalipsis. En uno de los cuadros se observa la imagen de un asteroide, o cometa acercándose a nuestro planeta, el cual impactará. La alusión a este cometa se ha vuelto un tema recurrente en el mundo. Videntes como Nostradamus, Edgar Cayce, y Parravicini, todos ellos hablaron de este tema. El cual fue retomado en épocas recientes, en los libros del escritor y best seller español “JJ Benítez”.

Existen grandes posibilidades que un asteroide, haga impacto con la Tierra, no sólo lo han vaticinado los grandes contactados, sino también se hace referencia a ello en el “Libro de Revelaciones de San Juan”, el Apocalipsis de la Biblia. Capítulo 8 versículos 10 y 11. Según datos de los más entendidos de esta situación astral, este acontecimiento podría ocurrir entre el año 2026 y el año 2032. La verdad de todo sólo la tiene el Creador. ¡Dios nos proteja y nos ampare!