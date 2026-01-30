Federales ordenan a GM que deje de vender datos de los conductores sin su consentimiento

Imagina que tu compañía de seguros te subiera las tarifas porque tu coche te ha estado espiando, enviando información que acaba en manos de corredores de datos cada vez que frenas demasiado bruscamente, conduces de noche o superas el límite de velocidad.

Es lo que, según la Comisión Federal de Comercio, les sucedió a los conductores de vehículos de General Motors equipados con la función OnStar Smart Driver. Ahora, la comisión ha ordenado que se detengan las transferencias de datos.

Lena Cohen, tecnóloga de la organización sin fines de lucro Electronic Frontier Foundation, dijo que algunos conductores no tenían idea de que se habían inscrito en la función porque los vendedores de automóviles los inscribieron sin decirles que obtendrían un bono de inscripción.

“Pero incluso los conductores que sabían que habían contratado estas funciones de OnStar no eran conscientes del volumen de datos que estaban compartiendo ni del uso que se les daba”, explicó Cohen.

GM declaró en un comunicado que la empresa ha suspendido el programa Smart Driver, ha dado de baja a todos los clientes y ha puesto fin a su relación con las empresas de datos LexisNexis y Verisk. La comisión impuso una prohibición de cinco años a GM y OnStar para divulgar ciertos datos a las agencias de informes de crédito. Durante 20 años, la empresa también deberá obtener el consentimiento de los consumidores antes de recopilar, utilizar o compartir datos de vehículos conectados, crear una forma para que las personas soliciten una copia de sus datos y los eliminen, y permitir a los consumidores excluirse o desactivar la recopilación de datos.

Cohen instó al Congreso a aprobar leyes estrictas de privacidad de datos que se apliquen a todas las empresas automovilísticas.

“Es muy fácil para las empresas ocultar sus prácticas de recopilación y uso compartido de datos en largas condiciones de servicio que nadie lee realmente”, afirmó Cohen. “Todos los fabricantes de automóviles deberían estar obligados a obtener el consentimiento explícito de las personas antes de llevar a cabo prácticas invasivas de uso compartido de datos como estas”.

Puede averiguar qué datos está configurado su automóvil para recopilar en VehiclePrivacyReport.com. También es posible solicitar un informe a Lexis Nexis y Verisk para ver qué información tienen sobre usted.