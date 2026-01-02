Los defensores de California luchan por una mayor supervisión de la IA

Sesenta y cuatro grupos que representan causas relacionadas con los derechos civiles, la defensa del consumidor y la responsabilidad tecnológica se han unido para luchar contra la desregulación del sector de la inteligencia artificial. La Tech Equity Collaborative ha firmado una carta dirigida a los miembros del Congreso en la que se opone a un proyecto de ley que permitiría a las entidades financieras implementar la inteligencia artificial sin supervisión ni control regulatorio, solicitando una “exención en aras de la innovación”.

Tina Rosales-Torres, defensora de políticas y abogada del Western Center on Law and Poverty, dijo que el senador Ted Cruz, republicano por Texas, está impulsando una medida similar, llamada Sandbox Act, que se aplicaría a todos los sectores, no solo al financiero.

“Si el gobierno federal se sale con la suya con estas leyes de preferencia, el estado de California no podrá impedir que las empresas de inteligencia artificial utilicen los datos personales como quieran, ni siquiera impedir que aumenten el costo de vida, desde el pan hasta la vivienda”, afirmó.

El presidente Donald Trump emitió recientemente un decreto ejecutivo en el que declaraba que la política federal en materia de IA prevalecería sobre las leyes estatales. Los detractores afirman que la IA debe regularse para proteger la privacidad de las personas y garantizar que los sistemas basados en IA no contribuyan a las desigualdades raciales, como el acceso a la vivienda o al crédito. Rosales-Torres señaló que hay muchos ejemplos de empresas que utilizan la IA para manipular los precios.

“Hubo casos en los que Uber cobró precios diferentes a distintas personas en función de su ubicación, la hora del día o si la batería de su teléfono estaba llena o baja”, continuó. “Estamos tratando de poner fin a eso, pero con las leyes federales no podremos hacerlo”.

En 2022, el Departamento de Justicia demandó a Facebook, alegando que la empresa estaba orientando los anuncios de vivienda en función de lo que el historial en línea revelaba sobre la raza o el barrio actual de los usuarios. Esta semana, Instacart anunció que dejaría de utilizar una herramienta basada en inteligencia artificial que permitía a la aplicación de comestibles cobrar precios diferentes por el mismo artículo, tras una investigación realizada por Consumer Reports.