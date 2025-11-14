Los abogados de California toman la iniciativa para defender el estado de derecho

En un foro en línea reciente, 10 000 abogados, jueces y ciudadanos se reunieron para defender el estado de derecho en la era Trump, en California y en todo Estados Unidos.

Las amenazas contra los jueces han aumentado en los últimos años, y los funcionarios de la administración difaman regularmente a los jueces que fallan en su contra.

David Boies, un abogado conocido por su papel en el caso Bush contra Gore y la lucha por la igualdad matrimonial, afirmó que los cimientos de nuestra democracia —el estado de derecho— se encuentran en crisis.

“Este tipo de ataques contra los jueces, amenazas a los jueces, amenazas de ignorar las decisiones. Son absolutamente, irremediablemente, irremediablemente incorrectos”, subrayó Boies. “Lo sabemos”.

Un análisis reciente del Washington Post reveló que los funcionarios de Trump han desafiado a uno de cada tres jueces que han fallado en su contra. La Corte Suprema dictaminó que, en gran medida, el presidente no puede ser procesado por delitos cometidos durante su mandato. El presidente Donald Trump ha ordenado al Departamento de Justicia que procese a las personas que considera sus enemigos, argumentando que está corrigiendo errores del pasado.

Mark Geragos, un conocido abogado defensor penalista, criticó una reciente decisión del juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh que afirma que es legal que los agentes de inmigración detengan a personas basándose en su apariencia o profesión.

“Si leemos lo que el juez Kavanaugh define ahora como sospecha razonable, aunque haya una cláusula expresa que excluye la etnia, todo lo relacionado con esa decisión tiene que ver básicamente con la etnia, y eso debería asustar a la gente”, argumentó Geragos.

Steve Zack, expresidente de la Asociación Americana de Abogados, critica la medida del Gobierno de Trump de sancionar a los bufetes de abogados que han contratado o representado a los adversarios de Trump.

“No se trata de una casualidad ni se basa solo en un bufete de abogados”, señaló Zack. “Es una política de intimidación, para intimidar a abogados, jueces y el uso de la Constitución para defender tus derechos”.

Stand up for Justice, Lawyers for Good Government y Lawyers Defending American Democracy ofrecen más información en línea sobre los esfuerzos de los abogados para defender el estado de derecho.