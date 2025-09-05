Los cómics dan vida a las nuevas protecciones para el cobro de deudas en Oregón

Nuevos cómics cortos ofrecen consejos a los residentes de Oregón que lidian con el cobro de deudas, a la vez que destacan los recientes avances del estado en materia de derechos del consumidor.

Con la aprobación de la Ley de Protección Financiera Familiar del año pasado, los residentes de Oregón están más protegidos contra prácticas injustas de cobro de deudas, incluyendo el embargo de salario.

Michelle Luedtke, directora de comunicaciones y participación de Oregon Consumer Justice, la organización sin fines de lucro responsable de los cómics, espera que el formato facilite la comprensión de la información y empodere a más personas para ejercer sus derechos.

“Tienes derechos sobre lo que un cobrador de deudas puede y no puede hacer”, señaló Luedtke. “Si les dices que no pueden contactarte en ciertos lugares, no pueden hacerlo. Si te contactan en horarios fuera de lo establecido, estás infringiendo la ley”.

Los cómics, titulados “Cómo lidiar con el cobro de deudas” y “Cómo abordar el cobro de deudas en los tribunales”, describen cómo responder a una demanda o un aviso de cobro de deudas y cómo negociar un plan de pagos. Están disponibles en línea en inglés y español en el sitio web de Justicia del Consumidor de Oregón.

Michael Fuller, abogado y fundador de Underdog Law Office, colaboró ​​en la creación de los cómics. Explicó que la nueva ley limita la cantidad de dinero que los cobradores pueden embargar del salario, según los ingresos de las personas.

“Antes, la vivienda corría peligro si no se podían pagar las deudas”, relató Fuller. “Ahora, gracias a estas nuevas leyes, es mucho menos probable que se embargue la vivienda para pagar las deudas”.

Señaló que la mayoría de los problemas de cobro de deudas se pueden solucionar de inmediato con una consulta con un abogado especializado en derecho del consumidor, pero advirtió que ignorar el problema solo lo empeorará.

“Si tiene un encuentro con un cobrador de deudas o alguien le llama para pedirle dinero, necesita tomarse un tiempo y programar una cita gratuita de cinco minutos con un abogado para hablar sobre sus derechos”, instó Fuller. “En la mayoría de los casos, estará protegido”.

Según el Laboratorio de Cobro de Deudas, más de 50,000 habitantes de Oregón son demandados por cobro de deudas cada año.