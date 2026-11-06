Republicanos de Trump sufren una derrota aplastante: qué significa para el mundo

El Partido Republicano de Donald Trump ha recibido una contundente derrota en las elecciones de medio período de EE. UU. Los republicanos comenzaron la noche con la esperanza de que las encuestas estuvieran equivocadas y de que, al menos, pudieran conservar el control del Senado. Pero a medianoche en Washington, el Partido Republicano se enfrentaba a lo que parecía ser su peor derrota en 50 años.

Las derrotas republicanas no se limitaron únicamente al tipo de distritos disputados que suelen preocupar a los partidos la noche de las elecciones. La magnitud de las derrotas fue abrumadora. Perdieron escaños en el Senado en estados profundamente republicanos como Texas y Carolina del Sur. Perdieron distritos que ellos mismos habían manipulado mediante el gerrymandering y en los que se suponía que eran imbatibles. Perdieron escaños que incluso los analistas más perspicaces consideraban seguros.

¿Por qué? Durante meses, las encuestas han mostrado que los votantes están hartos de los altos precios, de la guerra en Irán y de lo que cada vez más se conoce como la corrupción del gobierno de Trump. Un presidente que fue elegido por un estrecho margen con la promesa de una gestión económica estable, en cambio pasó dos años impulsando una agenda ideológica extrema que solo contaba con el apoyo de una minoría de estadounidenses. Ignoró lo que decían los votantes, y ahora estos le han dado un veredicto contundente.

Pero estos resultados tienen implicaciones que van más allá del resto del mandato de Trump. Rompen algunos de los patrones que han definido la política estadounidense durante décadas. De repente, los demócratas están ganando en lugares donde se les había descartado desde hace una generación. De repente, el mapa político estadounidense se ve diferente.

Tomemos el ejemplo de Texas. La última vez que un demócrata ganó las elecciones para senador en ese estado fue en 1988. Los demócratas no han ganado unas elecciones presidenciales en Texas desde Jimmy Carter en 1976. Sin embargo, anoche, el demócrata James Talarico logró una victoria contundente. Si las elecciones en Texas se vuelven políticamente competitivas de manera permanente, será mucho más difícil para los republicanos alcanzar la presidencia en el futuro.

El Partido Republicano mirará ahora con inquietud hacia las elecciones de 2028. Por primera vez desde 2016, es probable que se produzca un debate serio dentro del partido sobre si se debe dejar atrás el nacionalismo agresivo y la intolerancia del movimiento de Trump “Make America Great Again”. Los demócratas, por su parte, se enfrentan a sus propias dudas sobre cómo sacar provecho de sus victorias.

El futuro de la política exterior

Pero para el resto del mundo, es posible que el cambio no llegue tan rápido. A pesar de que su partido ha sufrido este revés electoral, Trump seguirá siendo presidente hasta 2028. Y dado que, a pesar de su función constitucional de declarar la guerra y ratificar tratados, el Congreso tiende a involucrarse menos en la política exterior, aún hay mucho que él puede hacer con ese poder.

De hecho, los presidentes de EE. UU. cuyos partidos obtienen malos resultados en las elecciones de mitad de mandato suelen volverse más activos en materia de política exterior de lo que lo habían sido anteriormente. Al tener prácticamente fuera de su alcance la posibilidad de aprobar una agenda nacional significativa, cuentan con más tiempo libre para reflexionar sobre las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Es probable que lo mismo ocurra con Trump.

El hecho de que las elecciones de mitad de mandato hayan terminado también significa que Trump ya no tiene que ser tan cauteloso con respecto a las consecuencias políticas de sus acciones. A medida que se acercaban las elecciones de mitad de mandato, el presidente se echó atrás ante la posibilidad de una confrontación militar importante con Irán y buscó una tregua en sus guerras arancelarias. Ahora, sin las restricciones políticas, podría volverse más errático e impredecible.

El Congreso no estaría completamente impotente para detenerlo, al menos en teoría. Pero la mayoría de las medidas que puede tomar, como cortar los fondos para la guerra con Irán o recuperar del presidente la facultad de establecer aranceles, requieren márgenes de control en ambas cámaras que es poco probable que los demócratas tengan, a pesar de sus formidables victorias.

Necesitarían una mayoría de dos tercios para anular un veto presidencial casi seguro ante cualquier intento de aprobar leyes que permitan alcanzar estos resultados. Por lo tanto, una pregunta clave es si esta derrota aplastante en las elecciones de mitad de período fue lo suficientemente grave como para que algunos congresistas republicanos se planteen seriamente unirse a los demócratas para frenar a Trump.

Algo que los demócratas sin duda podrán hacer es iniciar todo tipo de investigaciones sobre la conducta de la administración de Trump y de algunos de sus funcionarios. Es probable que sus esfuerzos se centren en la guerra con Irán, las transacciones financieras personales de Trump con líderes extranjeros y la gestión del Pentágono por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

De hecho, Hegseth podría ser una de las primeras víctimas de estas medidas; se especula que renunciará o será destituido antes de enfrentarse a un posible juicio político.

Pero, en última instancia, un cambio de rumbo en la política exterior de Estados Unidos depende de las decisiones del propio Trump. Un cambio de guardias entre sus asesores, o en el Congreso, tiene un alcance limitado a la hora de influir en un presidente que nunca se ha sometido voluntariamente a restricciones.

El mundo debería prepararse para la posibilidad de que un Trump políticamente herido y enojado decida ahora descargar sus frustraciones en el extranjero.

Andrew Gawthorpe es profesor de Historia y Estudios Internacionales en la Universidad de Leiden.