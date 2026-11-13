Votantes afroamericanos rechazan de manera abrumadora a Trump en elecciones de mitad de mandato

Sunita Sohrabji

American Community Media

Alrededor del 90 % de los votantes afroamericanos respaldó a los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en 2026, en comparación con aproximadamente el 80 % que apoyó a Kamala Harris en 2024, según la encuesta postelectoral de AP Voter; el 61 % afirmó que votó específicamente para expresar su oposición al presidente Donald Trump.

Se observaron patrones de voto similares entre los votantes latinos y asiático-estadounidenses.

Entre los hombres afroamericanos, aproximadamente uno de cada diez votó por un candidato republicano a la Cámara de Representantes este año, en comparación con aproximadamente uno de cada cuatro que apoyó a Donald Trump en 2024, según la encuesta de AP. Los candidatos afroamericanos también obtuvieron buenos resultados la noche de las elecciones del 3 de noviembre, logrando muchas primicias.

Una encuesta publicada el 4 de noviembre por BSP Research reveló que el 69 % de los votantes afroamericanos tenía una opinión muy desfavorable de Trump; el 57 % también tenía una opinión muy desfavorable de los republicanos en el Congreso.

Los votantes afroamericanos, junto con los latinos y los asiático-estadounidenses, marcaron la diferencia en muchos estados clave, lo que dio lugar a un “tsunami azul” que otorgó a los demócratas una contundente mayoría en el Senado, 53 a 47, y en la Cámara de Representantes, 250 a 157. En una contienda clave en Misisipi, cuyo resultado aún no se había anunciado el 9 de noviembre, el demócrata afroamericano Scott Colom mantiene una ventaja mínima frente a la republicana Cindy Hyde-Smith, quien busca la reelección.

101 años después

Para DaMareo Cooper, codirector ejecutivo del Centro para la Democracia Popular, los resultados de las elecciones intermedias de 2026 fueron una señal de que el arco del universo moral se inclinaba, en efecto, hacia la justicia.

“A mi bisabuelo lo mataron cuando intentaba ir a votar en 1927 en Newport, Tennessee”, dijo Cooper en una sesión informativa posterior a las elecciones el 4 de noviembre, organizada por Word In Black.

Los historiadores nunca han podido establecer un recuento completo de los afroamericanos asesinados por intentar votar o inscribir a otras personas. Sin embargo, los casos documentados a lo largo del último siglo indican que la trágica muerte del abuelo de Cooper ocurrió en medio de varias décadas de intentos por reprimir el voto afroamericano.

El Centro para la Democracia Popular y sus organizaciones aliadas llamaron a más de 2 millones de puertas en todo Estados Unidos, realizaron más de 1.5 millones de llamadas telefónicas y mantuvieron conversaciones con más de 300,000 personas, señaló Cooper. La clave para construir un electorado confiable es el compromiso constante con los votantes, no solo durante el ciclo electoral.

Para la Dra. Keisha Dickinson, profesora adjunta de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Morgan, esa labor consiste, entre otras cosas, en ayudar a los jóvenes votantes afroamericanos a comprender el proceso político y el poder que tiene su participación.

En conversaciones con jóvenes de Misisipi y Maryland, Dickinson descubrió que muchos sabían que sus antepasados habían luchado por el derecho al voto, pero no estaban tan familiarizados con los cargos públicos y las decisiones que influyen en su vida cotidiana. Algunos no sabían cuál era la diferencia entre un gobernador y un vicegobernador, comentó.

En Morgan State, los estudiantes organizaron una marcha hacia los centros de votación. Según Dickinson, participaron entre 200 y 300 estudiantes, muchos de los cuales se inscribieron y votaron por primera vez.

Los temas que importaban

El 60 % de los votantes afroamericanos afirmó que lo que más les preocupaba era la inflación y el costo de vida, según una nueva encuesta publicada el 4 de noviembre por BSP Research. Les seguían de cerca el empleo y la economía, la vivienda y los alquileres asequibles, y la atención médica asequible, según los resultados de la encuesta. A diferencia de la mayoría de los análisis sobre las elecciones de mitad de período, los precios de la gasolina ocuparon el sexto lugar entre las preocupaciones de los votantes afroamericanos. El 59 % de los votantes afroamericanos encuestados se mostró a favor de la guardería universal.

Más del 73 % de los votantes afroamericanos que participaron en la encuesta creen que la democracia está bajo ataque, y el 82 % afirma que apoyaría una nueva ley de derechos electorales.

Esos temores no carecen de fundamento: entre 2020 y 2022, más de 19 millones de personas fueron eliminadas de los registros electorales, según datos de US Election Assistance, citados por el Brennan Center for Justice. Solo en Misisipi, más de 230,000 votantes fueron desactivados antes de las elecciones de mitad de mandato, mientras que en Carolina del Sur, 1,2 millones de votantes han sido marcados como inactivos desde 2022, según datos de la ACLU de Carolina del Sur.

La guerra de Estados Unidos con Irán y la política exterior en general no figuraron entre las principales preocupaciones de los votantes afroamericanos. Los resultados completos de la encuesta se pueden consultar en: 2026electionpoll.us

“La democracia ha vuelto al lugar que le corresponde: a manos del pueblo”, afirmó Marc Philpart, director ejecutivo del California Black Freedom Fund, en una conferencia de prensa celebrada el 4 de noviembre y organizada por Mosaic California. “Los resultados que vimos anoche reflejan años de organización y trabajo para garantizar que se escuchen nuestras voces”.

Señaló que se invirtieron más de 24 millones de dólares en el ciclo electoral de mitad de mandato para lograr que los votantes afroamericanos se involucraran en temas clave. Se hizo eco de los comentarios de Cooper y señaló que los organizadores deben seguir trabajando con las comunidades durante todo el año.