Entrevista desde la lotería millennial hasta cómo superar las brechas bilingües a través de la lectura: Cómo la exploración cultural puede darse a través del bilingüismo, la vida cotidiana y la pasión por el fútbol

Arturo Hilario

El Observador

Mike Alfaro, escritor, artista y creador de contenido nacido en Guatemala, ha disfrutado muchísimo de la Copa Mundial de la FIFA en las últimas semanas. Llevó a sus padres a su primer partido en el SoFi Stadium de Los Ángeles y se sintió muy feliz de que un sueño que compartía con ellos se hiciera realidad.

“Por fin puedo llevar a mis papás a este evento. Son esas cosas de las que hablábamos cuando éramos chiquitos, ahora están aquí, en mi vecindario, a unos 15 minutos de distancia. Tengo que aprovecharlo”.

Mientras el mundo se prepara para ver la final del domingo 19 de julio entre Argentina y España, Alfaro espera que un libro infantil que escribió pueda ayudar a tender un puente entre los aficionados al fútbol y los nuevos seguidores, así como entre quienes hablan inglés y quienes hablan español.

¡GOOOOL! es uno de los libros infantiles más recientes de los 13 que Alfaro ha escrito dentro de la serie “Sí Sabo Kids”, en la que crea una combinación única de libros de actividades bilingües para el aprendizaje temprano del lenguaje que presentan conceptos como el fútbol, letras del español como la ñ y elementos típicos de los barrios locales, como la panadería.

“Creo que es perfecto para este verano. ¡GOOOOL! es ideal para enseñarles a los niños todo sobre la Copa del Mundo, también por el vocabulario que incluye. Es una linda historia en la que se puede aprender sobre el fútbol, todas las reglas, y además tiene palabras como ‘árbitro’. Y siempre le digo a la gente: si tus hijos piensan que los ‘tacos de fútbol’ son algo que se come, y no lo que se usa en los pies, entonces necesitas este libro. O sea, este libro es para ti”.

Sin embargo, antes de publicar esos 13 libros, Alfaro era más conocido por su ya omnipresente juego de cartas de mesa, la “Lotería Millennial”, una versión actualizada de la versión más emblemática del tradicional juego de mesa mexicano, similar al bingo y con tableros coloridos con ilustraciones, que se lanzó por primera vez en México en 1887.

La popularidad de la versión “Millennial” de Alfaro lo llevó a colaborar con grandes minoristas como Target y Walmart, así como con diversas marcas, lo que le ayudó a consolidarse no solo como creador de contenido que diseñó un juego de mesa, sino que también le permitió expandirse al mundo de los libros y dar rienda suelta a su pasión por crear recursos bilingües y culturales que él mismo utiliza como padre.

El bilingüismo y la paternidad

El camino de Alfaro para convertirse en defensor del bilingüismo comenzó con sus padres y continuó cuando él mismo se convirtió en padre.

“Mis papás crecieron en Guatemala. Yo crecí en Guatemala hasta los 18 años. Es un país donde se habla español. Mis papás solo hablaban español, pero sabían lo importante que era que yo aprendiera otro idioma para abrirme, por así decirlo, las puertas del mundo”.

“Me dieron libros en inglés y me matricularon en una escuela bilingüe. Y realmente se esforzaron mucho por ello; aunque no sabían hablar inglés, sabían que eso era lo que querían para mí, para su hijo”.

El hecho de que Alfaro se convirtiera en papá fue el otro gran factor que impulsó su cambio hacia la escritura de libros infantiles y lo llevó a ayudar a crear recursos para otras personas que no estaban fácilmente disponibles.

“Me convertí en papá y la educación bilingüe era algo que me hacía mucha ilusión. Ya sabes, para transmitírselo a mi hija”.

Mientras buscaba en línea herramientas educativas para compartir con su hija, descubrió por casualidad una brecha en el mercado.

Creo que mis libros también conllevan una responsabilidad, y trato de asegurarme de que tengan un efecto positivo, ya sea al crecer sabiendo que los vendedores ambulantes son una parte importante de la comunidad, o al descubrir que puede ser divertido intentar pronunciar la ‘r’ con vibración, o que el reguetón ya forma parte de Estados Unidos.

-Mike Alfaro

“Lo curioso es que una de las ideas me vino simplemente de una búsqueda en Google o en Amazon, porque cuando intentas enseñarles a los niños a hablar español, hacer la “r” vibrante es una de las cosas más difíciles que hay. Es algo muy difícil de enseñar. Así que estaba pensando en hacer un libro sonoro y pensé: ‘Sería genial tener un libro sonoro sobre la letra R y cómo hay que pronunciarla con ese sonido’”.

Al darse cuenta de que no existía ningún libro ni recurso que pudiera ayudar fácilmente a los niños a aprender a pronunciar la “r” con vibración, su experiencia previa en el mundo de la publicidad pronto cobró vida y empezaron a surgir ideas.

“Y, al igual que con los libros, no encontré nada. Era como si no hubiera recursos que pudieran ayudar con esto, aparte de algunos, ya sabes, pequeños tutoriales escritos o algo por el estilo. No había nada en formato de libro que pudiera ayudar a los niños o a los educadores. Y pensé: ‘Esa es una brecha en el mercado’”.

De ahí surgió “How Do You Roll Your R’s?”, un libro que ahora aparece fácilmente cuando se busca ese tipo específico de recurso para niños. Incluye doce botones de sonidos para que el aprendizaje se base directamente en la comparación con los sonidos del libro.

“La gente puede presionar un botón y escuchar cómo se pronuncian las palabras. Si eres un padre o una madre que no sabe cómo pronunciar la R con vibración, igual puedes usar este libro para enseñarle a tu hijo o hija a hacerlo. Recuerdo que a mi hija le costaba mucho. Usaba el libro, se lo enseñaba, y luego, ya sabes, con dos años y medio, ya pronunciaba la “R” con vibración perfectamente, diciendo “ferrocarril”, y yo pensaba: ‘¡Dios mío, estamos creando cosas que funcionan y ayudan, y que realmente se necesitan!’”

Así que ahora, a través de sus escritos, Alfaro quiere transmitirle a su hija pequeña las mismas lecciones que sus padres le enseñaron a él, pero al revés.

“Ahora lo estoy haciendo en español porque ella está creciendo en un país de habla inglesa. Está aprendiendo inglés de su mamá y de todas partes, así que tenía muchas ganas de contar con esos recursos para enseñarle español. Y me di cuenta de que había muchos padres que, en realidad, no sabían hablar español, pero querían que sus hijos lo hablaran”.

“Sí Sabo Kids”

En la cultura latina existe un término llamado “No Sabo Kid”, que es un término despectivo para referirse a los latinos que no hablan español con total fluidez.

Una encuesta realizada en 2023 por el Pew Research Center reveló que el 54 % de los hispanos que afirmaron hablar solo un poco de español han sido objeto de comentarios que los hicieron sentir mal por parte de otra persona hispana.

El término da lugar a muchas conversaciones sobre la identidad y lo que significa ser latino; en los últimos años se ha observado un aumento de la aceptación y la creación de vínculos en las comunidades latinas; en lugar de marginar a quienes no dominan el idioma, se les acoge y se les anima a seguir aprendiendo y hablando.

Esto ha abierto nuevas posibilidades para continuar con los esfuerzos de toda una vida por mantener vivo el bilingüismo en los hogares latinos de todo el país.

“Y así, muchos de los ‘No Sabo Kids’ crecieron y se convirtieron en ‘No Sabo Adults’, y ahora quieren que sus hijos aprendan español. Por eso quise crear libros que realmente fueran fáciles de usar para que los padres les enseñaran español a sus hijos o les leyeran, o en el caso de que en una familia uno de los padres hablara inglés y el otro español, quería que el padre que hablara inglés tuviera recursos para poder continuar con esa educación cuando el otro padre no estuviera presente”.

La idea de Alfaro de ayudar a su propia hija, así como a quienes no hablan español, a los tipo No Sabo y a todos los demás, se convirtió en el punto de partida de su colección “Sí Sabo Kids”, con la esperanza de convertir la vida cotidiana en algo divertido, educativo y, lo más importante, en un puente cultural.

“Ha sido muy divertido poder simplemente compartir tus ideas y ver cómo se van haciendo realidad. En este momento, se trata de ‘aprovechar la oportunidad mientras se puede’, y creo que hay un gran impulso en lo que estamos haciendo y, ya sabes, en lo que estamos creando. Por eso, solo quiero seguir creando cosas para las que veo que hay un vacío en el mercado”.

Destacando la vida cotidiana y la comunidad

La primera colección de la serie se tituló Los Street Vendors y constaba de tres libros que ponen de relieve la cultura latinoamericana a través de vendedores callejeros muy comunes, como “El Paletero”, “El Puesto de Flores” y “El Carrito de Frutas”. Todos ellos se inspiraron en la vida cotidiana de Alfaro en Los Ángeles.

“Me inspiré en los vendedores ambulantes que suelen pasar por mi calle. Y en la esquina de mi calle, prácticamente todos los jueves y domingos, hay puestos de tacos y se forma una fila que cruza toda la calle; es muy divertido”.

A medida que la colección se publicó y salió al mundo, los vendedores ambulantes y los vecinos comenzaron a ser víctimas de las redadas del ICE y del tormento y el miedo que estas provocaron en las comunidades de todo el país.

“Dio la casualidad de que, justo cuando se publicó el libro, muchos vendedores ambulantes estaban siendo atacados aquí por el ICE y por la comunidad. Así que casi sentía que estaba haciendo cosas para promover nuestra cultura y, de repente, surgía algo que intentaba atacarla, y mi libro estaba ahí para tratar de ofrecer, supongo que no un equilibrio, sino otra perspectiva sobre cómo la gente podría ver el valor de estas personas tan trabajadoras”.

“Y así me di cuenta de que tengo una plataforma, ya sabes, en la que puedo crear contenido para los latinos y sobre las cosas que nos encantan, ya sean los vendedores ambulantes, las piñatas o, incluso, nuestra pasión por el fútbol. Quiero crear cosas que reflejen eso y que, al mismo tiempo, ayuden a los niños a aprender español”.

Reflexiones sobre la Lotería Millenial

Años después de haber creado el proyecto artístico personal que se convirtió en su obra más popular, Alfaro reflexiona sobre la vida que ha llevado desde entonces y el trabajo que sigue realizando.

“Ese proyecto comenzó como un proyecto artístico personal. Había renunciado a mi trabajo, trabajaba en publicidad, y solo quería crear una pieza para mi portafolio, solo para mí, que reflejara cómo veía a los latinos de hoy en día, nuestra cultura, mi comunidad y mi generación. Así que empecé a hacer estas tarjetas para reflejar lo que estábamos viviendo y, de repente, conectaron profundamente con la gente.”

Al igual que le ha pasado varias veces en sus proyectos, se topó con un vacío o una necesidad en los espacios culturales que floreció una vez que lo convirtió en un juego o un libro. “Este era como un proyecto que quería ver en el mundo. Así que lo creé y, de nuevo, me topé con una necesidad. Y esa necesidad era la representación de, ya sabes, una versión moderna y divertida de quiénes somos, y hacerlo en spanglish”.

“Hay mucha gente a la que le gusta la Lotería, ya sabes, que habla spanglish, que tiene familiares que hablan español y otros que solo hablan inglés. Y esta es una forma de cerrar esa brecha. Así que fue genial verlo. Pero sí, todo se ha tratado de descubrir estas brechas en el mercado”.

Con la baraja de la Lotería, Alfaro se da cuenta de lo divertida y comunitaria que ha sido su obra, y de cómo ha visto y escuchado los recuerdos y las experiencias que han generado.

“Sabes, cuando te invitan a la casa de alguien, eso es como pasar al siguiente nivel. Y creo que me he dado cuenta de eso con los productos que he creado. Con Lotería Millennial, me invitaron a los salones de la gente. Me invitaron a momentos en los que están jugando con su familia. Me invitaron a eventos como Navidades y Posadas. Me invitaron a los hogares de la gente. Y más allá de todo lo demás, como el éxito, hay personas que tienen recuerdos de, tal vez, haberse quedado en un Airbnb y haber jugado este juego en su despedida de soltera, y ese es un recuerdo que conservarán, y mi juego está ahí. Es como si yo fuera parte de eso, y eso se siente increíble”.

Tras haber publicado trece libros como autor de literatura infantil, también tiene la oportunidad, aún más valiosa y personal, de formar parte de la vida de las personas.

“Con estos libros, me invitan a formar parte de algo que es muy importante para la gente: sus hijos, esa conexión, y el hecho de que me inviten. Así que creo que mis libros también conllevan una responsabilidad, y trato de asegurarme de que tengan un efecto positivo, ya sea que los niños crezcan sabiendo que los vendedores ambulantes son una parte importante de la comunidad, o que se den cuenta de que puede ser divertido intentar pronunciar la “r” con acento o que el reguetón ya forma parte de Estados Unidos”.

“Son cosas que conllevan una gran responsabilidad. Así que, en mi caso, simplemente me da mucho gusto que nos inviten a formar parte de esos espacios tan personales con nuestros libros y espero que la gente cree recuerdos en torno a ellos. Y, ya sabes, eso es realmente lo mejor que puede salir de todo esto, emocionalmente hablando, para mí”.

Y en cuanto a la final del Mundial y a ver fútbol más allá de los partidos de este verano, Alfaro dice que solo hay que asegurarse de que siempre sea en las transmisiones en español, especialmente si el objetivo es enseñar o practicar español.

“Hay que enseñarles estos conceptos básicos en español y ver los partidos en español. Verlos en Telemundo. Esa es una excelente manera de aprender un idioma y de que a los niños también les entusiasme. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. En esta casa no se ve fútbol en inglés”.

Sigue el trabajo de Alfaro en las redes sociales @MillennialLoteria @SiSaboKids.