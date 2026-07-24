‘Guerra psicológica’: Un vistazo al creciente uso de operaciones encubiertas en las cárceles de California

Cayla Mihalovich

CalMatters

Cuando Jason Zapata fue arrestado por supuestamente disparar al aire, lo metieron en una celda oscura y mal iluminada, con basura esparcida por el suelo y un teléfono público roto en la pared. No tenía más que un inodoro oxidado, un lavabo y tres bancos de madera que parecían no haber sido limpiados nunca.

Dos hombres mayores, con la cabeza rapada, estaban sentados al fondo, observando la pulsera del joven de 24 años que la cárcel usaba para mostrar su información personal. Uno medía más de 1,80 metros y pesaba 136 kilos. El otro estaba cubierto de tatuajes de pies a cabeza. Dijeron que eran pandilleros y que estaban encarcelados por asesinato.

Era el año 2015 y Zapata, un hombre hispano de complexión delgada, de 1,75 metros de estatura y 82 kilos de peso, nunca había estado encarcelado. Sus nuevos compañeros de celda en la cárcel del condado de Riverside le contaron que habían pasado años entrando y saliendo de las prisiones más violentas. Mientras se jactaban de las personas a las que habían apuñalado hasta la muerte, Zapata intentaba disimular el latido acelerado de su corazón.

“Tu vida está en sus manos”, dijo Zapata a CalMatters en una entrevista reciente. “En ese tipo de ambiente, te puede pasar cualquier cosa. No todos logran salir. Tienes que hacer lo que sea necesario para sobrevivir aquí”.

Cuando lo presionaron para que les dijera por qué estaba en la cárcel, intentó ser evasivo y mantuvo su inocencia. Pero con el paso de las horas, los hombres lo acusaron de faltarles al respeto por no confesar. Finalmente, lo amenazaron con una “calentada”, término carcelario en español que significa paliza o apuñalamiento.

Tres meses después, Zapata descubrió que todo era una farsa: sus compañeros de celda eran agentes encubiertos que intentaban obtener información sobre un asesinato sin resolver del año anterior. Formaban parte de lo que se conoce como una “operación Perkins”, una táctica policial controvertida en la que un agente o un civil se hace pasar por una persona encarcelada para obtener declaraciones incriminatorias de un sospechoso.

Las operaciones Perkins son muy comunes en California y han contribuido a obtener cientos de condenas por asesinato. Los fiscales afirman que son una poderosa herramienta de investigación que puede exonerar a personas o resolver crímenes. Esta táctica es tan popular que los agentes del orden del condado de Riverside, un foco de operaciones Perkins, comparten consejos sobre cómo llevarlas a cabo en conferencias por todo el estado.

Sin embargo, estas operaciones están siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de jueces, académicos y abogados defensores, quienes afirman que son coercitivas, conllevan el riesgo de confesiones falsas y se dirigen de manera desproporcionada a personas negras y latinas.

Un análisis de CalMatters sobre casos en los condados de Los Ángeles, San Diego, Riverside y Santa Clara revela que las operaciones de Perkins incluyen la falsificación de pruebas, celdas equipadas con dispositivos de grabación y pagos en efectivo de hasta 3,000 dólares diarios a agentes encubiertos, también conocidos como agentes Perkins. Estos agentes, a menudo descritos en los documentos judiciales como mayores y físicamente más corpulentos que sus objetivos, se presentaban frecuentemente como miembros experimentados de pandillas con antecedentes de violencia. En algunos casos, hasta cinco personas compartían celda con una sola persona.

“Es una guerra psicológica”, dijo Michelle Luna Reynoso, abogada penalista de San Diego. “¿Cómo es posible que esto no se considere un castigo cruel e inusual?”

‘Le podría pasar a cualquiera’

Zapata creció en un barrio de clase media en Hawthorne. Vivía con sus padres y su hermana mayor en un apartamento de dos habitaciones alquilado. Su padre trabajaba en Ford y su madre en Verizon. Le encantaba la comida casera de su mamá, patinar con sus amigos por Venice Beach y escuchar a Metallica y Tupac.

Pero cuando tenía 15 años, Zapata dijo que fue víctima de un crimen violento. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tras recibir varios disparos, su familia se mudó a Temecula. Su nueva casa de dos pisos, con piscina y palmera en el patio trasero, le hizo sentir que por fin había salido del barrio. Después de la preparatoria, asistió a un colegio comunitario en San Diego y se matriculó en clases de derecho, negocios y mecánica automotriz. Más tarde trabajó en un bar-restaurante mexicano y abrió una tienda en eBay para vender productos electrónicos. Y entonces, de repente, estaba en la cárcel.

Los dos agentes de Perkins se centraron en Zapata después de que una amiga de la víctima, de 15 años, lo acusara del asesinato cometido en 2014. En ese momento, ella se encontraba detenida por un asunto no relacionado y buscaba un acuerdo. Posteriormente, admitió que sus declaraciones no eran ciertas, según consta en los registros judiciales.

Zapata negó repetidamente su participación. Pero cuando los agentes lo amenazaron, temió lo que pudieran hacerle, así que les dijo lo que querían oír. Aun así, afirma que nunca admitió directamente haber cometido el asesinato.

Un juez fijó su fianza en un millón de dólares. El caso tardó aproximadamente ocho años en llegar a juicio. Cuando finalmente se celebró, los fiscales afirmaron que sus declaraciones a los agentes de Perkins equivalían a una confesión. El jurado estuvo de acuerdo. En enero de 2024, fue condenado a cadena perpetua por asesinato, con posibilidad de libertad condicional tras 25 años.

“Fue desgarrador escuchar el veredicto”, dijo Zapata. “Le podría pasar a cualquiera”.

A principios de este año, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de California revocó la condena de Zapata tras determinar que las fuerzas del orden violaron sus derechos durante la operación Perkins.

El fallo, que otorgó a Zapata un nuevo juicio, podría tener amplias repercusiones en otros casos similares al de Perkins, al menos diez de los cuales se encuentran actualmente pendientes ante la Corte Suprema de California. De estos, cuatro acusados son hispanos, cuatro son negros y dos son blancos. El más joven tenía 18 años en el momento de la operación de Perkins.

Muchos de los casos giran en torno a cuestiones similares. En algunos, los acusados alegan que los agentes de Perkins los persuadieron para que renunciaran a sus derechos Miranda, que les daban la potestad de guardar silencio o consultar con un abogado antes de un interrogatorio policial formal. En otros, los acusados argumentan que los agentes los coaccionaron para que hicieran declaraciones incriminatorias después de que invocaran repetidamente sus derechos Miranda.

California ha visto anteriormente desafíos legislativos y legales a las operaciones de Perkins, pero su tribunal supremo nunca ha intervenido.

En 2019, la Corte Suprema de California rechazó una petición para revisar el caso de un hombre del condado de Kern que fue objeto de una operación Perkins un día después de haber invocado sus derechos Miranda durante un interrogatorio policial.

Aunque el tribunal se negó a escuchar el caso, el juez Goodwin Liu tuvo duras palabras para las fuerzas del orden.

«El uso de artimañas engañosas para obtener confesiones de sospechosos que han invocado sus derechos Miranda parece ser una práctica policial generalizada en California», escribió. «Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que las protecciones de Miranda se eludan con tanta facilidad?».

La laguna legal de Miranda

Las operaciones Perkins se distinguen por su cronología: suelen tener lugar después de la detención y antes de la presentación de cargos. Este factor temporal es crucial, ya que una vez que se presentan cargos formales, se activan los derechos de la Sexta Enmienda y la persona no puede ser interrogada sin la presencia de un abogado.

Las protecciones de la Quinta Enmienda, incluidos los derechos Miranda, garantizan que un sospechoso no será sometido a interrogatorio bajo custodia sin previo aviso. Estas protecciones, derivadas del famoso caso Miranda contra Arizona de 1966 ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, están diseñadas para prevenir la coacción en un entorno dominado por la policía. Una vez invocados, todos los interrogatorios deben cesar.

Pero aproximadamente dos décadas después, el tribunal dictaminó que las declaraciones hechas por un sospechoso durante una operación Perkins son voluntarias; por lo tanto, la doctrina Miranda no aplica.

La sentencia de 1990 se basó en el caso de Lloyd Perkins, quien fue recluido en una celda de una cárcel de Illinois con un policía encubierto y un informante encarcelado. Lo involucraron en un plan falso para escapar de la cárcel. Mientras planeaban la fuga, le preguntaron si alguna vez había cometido un delito. Él respondió implicándose en un asesinato ocurrido años atrás. Posteriormente, Perkins argumentó que sus declaraciones no deberían haber sido admisibles como prueba porque no se le informaron sus derechos Miranda con antelación.

En una decisión de 8 votos contra 1, el tribunal supremo no estuvo de acuerdo. Los magistrados argumentaron que, siempre y cuando los sospechosos no sepan que están hablando con un agente del gobierno, no existen las presiones propias de un interrogatorio bajo custodia.

«Cuando un sospechoso se considera entre compañeros de celda y no entre agentes, no existe la presión coercitiva necesaria», escribió el exmagistrado Anthony Kennedy en la opinión mayoritaria. «La sentencia Miranda prohíbe la coacción, no el mero engaño estratégico que se aprovecha de la confianza mal depositada del sospechoso en quien supone que es un compañero de prisión».

Alexandra Natapoff, profesora de la Facultad de Derecho de Harvard y una de las principales expertas del país en informantes confidenciales , afirmó que la decisión creó una laguna legal en la doctrina Miranda.

“Las operaciones Perkins son intentos de las fuerzas del orden por aprovechar un vacío legal para obtener confesiones mediante el uso de informantes, sin que ello conlleve la constatación de que el sospechoso está siendo interrogado realmente; en otras palabras, sin que esté siendo presionado en un ambiente dominado por la policía para que confiese”, afirmó.

Natapoff afirmó que el uso de informantes y las operaciones de Perkins, en particular, son coercitivas, inhumanas y carecen de transparencia.

“Quizás el problema más conocido del uso de informantes —conocido porque es el que más litigios genera— es su falta de fiabilidad”, afirmó. “Sabemos que hay personas que confiesan falsamente crímenes que no cometieron porque sienten la necesidad de aparentar, presumir o protegerse de sus compañeros de celda”.

Pero Greg Totten, director ejecutivo de la Asociación de Fiscales de Distrito de California, dijo que los fiscales consideran las declaraciones en el contexto del caso en su conjunto.

“Buscamos corroboración, cuando podemos encontrarla, para asegurarnos de que las declaraciones sean intrínsecamente precisas y sólidas. Cumplimos con nuestra obligación”, afirmó. “En el sistema de justicia, tenemos la responsabilidad no solo de obtener condenas, sino también de proteger a los inocentes de ser procesados”.

‘No dejaban de interrogarme’

Según consta en los registros judiciales, los dos agentes de Perkins que investigaban el caso de Zapata compartieron celda con él durante un total de tres horas y veinte minutos. La celda estaba vigilada electrónicamente en tiempo real por James Dickey, investigador de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Tras aproximadamente una hora, los agentes de Perkins no habían obtenido ninguna información sobre el asesinato, así que Dickey sacó a Zapata de la celda. Lo llevó arriba y lo hizo participar en una rueda de reconocimiento, donde testigos ven a una serie de individuos para determinar si son los sospechosos del crimen en cuestión. De regreso a la celda, Dickey le dijo a Zapata que alguien lo había identificado como el autor de los disparos. Era mentira.

Según consta en los registros judiciales, Dickey le preguntó a Zapata si quería hablar con él sobre el asesinato. En ese momento, Zapata invocó su derecho a un abogado, alegando que no hablaría sin la presencia de un letrado.

Cuando Dickey devolvió a Zapata a su celda, le anunció que lo acusaría de asesinato. Cerró la puerta de la celda y se marchó. No se le proporcionó ningún abogado.

La estratagema de Dickey fue la primera de al menos tres tácticas de estimulación que las fuerzas del orden emplearon con Zapata, según consta en los registros judiciales. Dado que las personas encarceladas suelen ser reacias a hablar abiertamente sobre sus cargos, estas tácticas buscan “estimular” la conversación mediante la introducción de nueva información. Esto puede incluir resultados de ADN falsificados, ruedas de reconocimiento o grabaciones de videovigilancia que agentes como Dickey presentan a los sospechosos para que, sin darse cuenta, hablen del caso con la persona que creen que es su compañero de celda.

Iris Blandón-Gitlin, profesora de psicología en la Universidad Estatal de California en Fullerton que estudia las operaciones de Perkins , dijo que la estratagema de las pruebas falsas es una “táctica muy peligrosa” porque conlleva el riesgo de coacción, confesiones falsas e información errónea.

“Manipula la realidad de la gente”, dijo. “Y por eso se lo creen. No lo entienden, pero se lo creen y, por lo tanto, deciden confesar, incluso mintiendo”.

Según consta en los registros judiciales, cuando los agentes de Perkins oyeron a Dickey decir que Zapata sería acusado de asesinato, inmediatamente comenzaron a bombardearlo con preguntas.

“No dejaban de interrogarme”, declaró Zapata en el juicio.

Zapata siguió negando las acusaciones, pero según las transcripciones judiciales revisadas por CalMatters, los agentes le dijeron que no le creían y que les estaba faltando al respeto al no revelar detalles. Fue entonces cuando, según Zapata, comenzaron a amenazarlo con una “calentada”.

“No me cabía duda de que estaba en peligro inminente… En ese momento seguí mintiendo y diciendo lo que dije”, declaró Zapata. “No habría dicho lo que dije si no hubiera sido por las amenazas”.

Cuando Dickey subió al estrado, describió sus observaciones desde el otro lado de la cárcel, desde donde estaba viendo una transmisión en directo de la operación.

“El ambiente era positivo”, dijo. “No observé ninguna actitud agresiva ni amenazante”.

Pero muchas partes de la grabación eran inaudibles.

“En mi opinión, se trata de una grabación de muy mala calidad”, dijo el juez John Davis del Tribunal Superior del Condado de Riverside, quien finalmente permitió que se admitieran fragmentos de la cinta.

Cientos de condenas

El caso de Zapata se desarrolló aproximadamente un año después de la primera operación Perkins en el condado de Riverside. Desde entonces, Dickey y otros miembros de la fiscalía del condado de Riverside han recorrido el estado para capacitar a las fuerzas del orden en esta táctica.

En 2024, Dickey y el fiscal adjunto del condado de Riverside, David Tahan, presentaron una ponencia en un simposio sobre homicidios de la Asociación de Fiscales Adjuntos en Santa Rosa. Además de sus cargos oficiales, se presentaron como los “coordinadores de Perkins” de sus respectivas agencias y afirmaron haber llevado a cabo cientos de operaciones en todo California.

CalMatters obtuvo la presentación de diapositivas mediante una solicitud amparada en la Ley de Registros Públicos de California, presentada por la Fiscalía del Condado de Santa Clara, que asistió al simposio. Inicialmente, la fiscalía se negó a divulgar el documento, accediendo a hacerlo público únicamente después de que abogados del bufete Covington & Burling enviaran cartas de requerimiento en nombre de CalMatters.

La presentación revela que el condado de Riverside llevó a cabo su primera operación Perkins en 2014. Su programa de operaciones Perkins, al que Dickey y Tahan se refirieron como “un modelo estatal”, realiza múltiples operaciones cada semana, aproximadamente la mitad de las cuales se llevan a cabo para agencias externas no identificadas. Más de la mitad de las operaciones involucran asesinatos relacionados con pandillas, indicaron.

Dickey y el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside rechazaron la solicitud de entrevista de CalMatters. Tahan y la Fiscalía del Condado de Riverside no respondieron a las múltiples solicitudes de entrevista.

La presentación de 66 diapositivas incluía recomendaciones para reclutar agentes, cómo programar arrestos y “fórmulas para el éxito”. Dickey y Tahan describieron los pasos de una operación, comenzando con reuniones y sesiones informativas previas grabadas. A partir de ahí, comienza la operación, seguida de simulaciones, luego una entrevista y una sesión informativa posterior grabada. Concluye con la “presentación de informes y el análisis de pruebas”.

Según Dickey y Tahan, las operaciones Perkins del condado de Riverside están inspiradas en programas desarrollados por el departamento del sheriff y la fiscalía del condado de Los Ángeles, donde este tipo de operaciones son muy frecuentes.

Según consta en los registros públicos obtenidos por los abogados de CalMatters, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles estableció procedimientos uniformes para las operaciones Perkins en febrero de 2017. El exfiscal adjunto John Spillane anunció los nuevos procedimientos mediante una directiva especial, que exige a los fiscales adjuntos que presenten una lista de verificación de presentación de documentos, una lista de verificación de descubrimiento previo al juicio y una lista de verificación de cierre de casos para todas las operaciones Perkins.

Los registros judiciales de un caso presentado este año ante la Corte Suprema de California muestran que 85 de las 400 condenas por asesinato relacionadas con operaciones de Perkins en el condado de Los Ángeles ocurrieron después de que el sospechoso invocara sus derechos Miranda. Este recuento corresponde a solo una de las varias unidades dentro de la oficina, lo que sugiere que la cifra probablemente sea mucho mayor, según los registros.

“Estas operaciones generan condena tras condena”, afirmó Scott Sanders, abogado penalista que expuso el uso ilegal de informantes en las cárceles del condado de Orange hace más de una década. “Es un terreno fértil para la mala conducta. Estos casos llegarán a la Corte Suprema porque es un tema fundamental para comprender hasta dónde pueden llegar las fuerzas del orden en estas operaciones… Estos son los límites que uno pensaría que están fuera de control”.

Un compañero de celda del tamaño de un linebacker

Los diez recursos presentados contra Perkins ante la Corte Suprema de California provienen de los condados de San Diego, Riverside y Los Ángeles. El más antiguo data de 2014.

Uno de los casos involucra a Michael Goehner, quien fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 48 años por asesinato en marzo de 2024. Goehner, que es blanco, ha mantenido su inocencia desde su arresto en agosto de 2021, cuando tenía 25 años. En su petición, alegó que dos agentes de la prisión de Perkins lo disuadieron repetidamente de hablar con un abogado y, en cambio, le aconsejaron que alegara legítima defensa cuando habló con las autoridades.

En otro caso, David Allen, que es negro, fue arrestado bajo sospecha de asesinato en 2016 en el condado de Los Ángeles cuando tenía 28 años. Durante un interrogatorio, los agentes mintieron y le dijeron que tenían pruebas claras de su culpabilidad, lo que Allen negó repetidamente.

Tras invocar su derecho a guardar silencio en cuatro ocasiones, los registros judiciales muestran que los detectives continuaron ilegalmente el interrogatorio. Le dijeron que no volvería a ver a su hija «porque se negaba a decir la verdad», según consta en los documentos judiciales. Finalmente, admitió haber actuado como vigía durante el tiroteo. Sin embargo, sus declaraciones no podían utilizarse en el juicio, según les comunicó posteriormente un fiscal a los detectives, «a menos que se lograra que Allen repitiera la declaración ante un agente de policía encubierto».

Tres días después, Allen se encontró en una celda con un hombre que se identificó como miembro de una pandilla. Allen fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua tras hacer declaraciones incriminatorias al agente Perkins. En una petición ante la Corte Suprema de California , argumentó que se habían violado sus derechos de la Quinta Enmienda y el debido proceso federal, y solicitó la anulación de su condena.

“Al crear deliberadamente un ambiente coercitivo en la cárcel e insertar a un compañero de celda corpulento, miembro de una pandilla, para inducir al apelante a una conversación incriminatoria, las fuerzas del orden hicieron precisamente lo que estos casos prohíben: utilizaron el engaño y un intermediario para eludir una protección constitucional ya activada”, escribió el abogado de Allen en la petición.

La Asociación de Fiscales de Distrito de California y la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles sostuvieron que las declaraciones de Allen fueron voluntarias y argumentaron que las operaciones Perkins benefician tanto a la fiscalía como a la defensa. En documentos judiciales, la fiscalía afirmó que estas operaciones son “vitales para el proceso de búsqueda de la verdad” en su Unidad de Revisión de Condenas, que examina las alegaciones de inocencia. Desde su creación en 2015, la fiscalía ha declarado que aproximadamente un tercio de sus 16 exoneraciones se derivaron de las operaciones Perkins.

“En cada uno de estos casos, las pruebas obtenidas de las operaciones de Perkins demostraron por completo la inocencia del acusado condenado”, escribieron los abogados. “Estas personas inocentes no habrían sido exoneradas de no ser por las operaciones de Perkins”.

Pero Jasmin Harris, directora de políticas de la Coalición por la Inocencia de California, dijo que la oficina ha tergiversado el “éxito” de las operaciones de Perkins.

«Es una exageración —un paso demasiado lejos— que afirmen que esto es una herramienta cuando, en realidad, solo la usan para sentirse mejor al revocar una condena después de que el solicitante haya cumplido con los requisitos legales», dijo. «No creemos que se deba usar el engaño, ni antes ni después de una condena».

Disparidades raciales en quiénes son los objetivos

La Asociación de Defensores Públicos de California y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles instaron a la Corte Suprema de California a examinar detenidamente esta práctica policial altamente coordinada, ya que afirman que produce disparidades raciales extremas y perpetúa prácticas policiales con sesgos raciales.

“Las operaciones de Perkins a menudo se presentan como investigaciones de ‘pandillas’, que durante mucho tiempo se han dirigido a comunidades de color históricamente sometidas a una vigilancia policial excesiva”, escribieron los abogados en un escrito presentado en apoyo de Allen.

Citaron datos recientes de la Oficina del Defensor Público del Condado de Riverside, que hallaron importantes disparidades raciales al analizar 881 casos de homicidio entre enero de 2015 y junio de 2023, incluyendo 145 objetivos de la Operación Perkins. El análisis reveló que los acusados negros tenían más de cuatro veces más probabilidades de ser objetivo de una Operación Perkins que los acusados blancos. Los acusados latinos fueron objetivo a una tasa más del doble que la de los acusados blancos.

Martín Flores, experto en pandillas especializado en operaciones de Perkins, ha testificado en más de 100 casos relacionados con este tipo de operaciones en los condados de San Diego, Riverside, Orange, Los Ángeles y Santa Bárbara. Según él, los agentes se presentan como “miembros veteranos y activos con influencia en la cárcel del condado y en las calles”.

“Se trata de alguien que, en apariencia, puede hacerte la vida imposible o perjudicial en la cárcel del condado”, dijo. “En mi opinión, la mayoría de estas operaciones de Perkins se tratan de impresionar al agente… ¿Y por qué es importante? Porque se trata de supervivencia. Si te ves débil y vulnerable, te convertirás en la presa”.

Los defensores públicos de San Diego también han manifestado su preocupación por el sesgo racial en las operaciones de Perkins. En un análisis de aproximadamente 40 operaciones de Perkins, descubrieron que los agentes utilizaban sistemáticamente un lenguaje discriminatorio por motivos raciales, incluyendo insultos y estereotipos culturales, para generar una falsa sensación de confianza y obtener declaraciones incriminatorias.

Estos hallazgos surgieron en el caso de Adrian Rodríguez, un joven hispano que se encontraba en un centro de detención juvenil por violar su libertad condicional en mayo de 2023. Rodríguez, que entonces tenía 18 años, fue trasladado a una cárcel para adultos, donde compartió celda con dos agentes de la prisión de Perkins que se identificaron como miembros de una pandilla. Uno de ellos tenía tatuajes de cuernos de diablo en su cabeza calva y declaró haber apuñalado a su compañero de celda 70 veces mientras cumplía condena en una prisión federal por intento de asesinato, según consta en los documentos judiciales.

Posteriormente, las autoridades informaron a Rodríguez que había sido detenido por asesinato. Su caso aún no ha llegado a juicio y se ha declarado inocente.

En octubre de 2025, Rodríguez presentó la primera petición en California amparada en la Ley de Justicia Racial en relación con una operación de Perkins. Esta ley, aprobada en 2020, permite impugnar un procesamiento, una condena o una sentencia que se considere basada en prejuicios raciales. El mes pasado, el Tribunal Superior de San Diego dictaminó que Rodríguez había cumplido con la carga de la prueba para proceder a una audiencia probatoria.

En su petición, Rodríguez argumentó que el agente de Perkins mostró parcialidad hacia él al explotar su identidad latina, lo que lo llevó a hacer declaraciones incriminatorias. Detalló cómo un agente utilizó “manipulación racializada” durante la operación, incluyendo el uso de un insulto racista casi 70 veces.

Un análisis pericial incluido en su petición reveló que los acusados hispanos en el condado de San Diego tienen el doble de probabilidades de ser objeto de una operación Perkins en comparación con los acusados blancos. Según documentos judiciales, las probabilidades aumentan para los adolescentes hispanos, quienes tienen siete veces más probabilidades de ser objeto de una operación Perkins que los adolescentes blancos.

La fiscal de distrito de San Diego, Summer Stephan, declaró a CalMatters en una entrevista que las operaciones de Perkins “se aplican de forma generalizada, dondequiera que parezca que un asesinato despiadado puede resultar beneficioso… sin importar la raza, el género, la orientación sexual, los antecedentes culturales ni nada más”.

Según explicó, las operaciones de Perkins, si se realizan con meticulosidad, son una de las mejores herramientas para descubrir la verdad. Añadió que la operación requiere muchos recursos, lo que significa que todo debe hacerse siguiendo al pie de la letra las normas.

“Como toda herramienta disponible para buscar justicia, puede usarse indebidamente”, dijo. “Si no se usa casi cualquier herramienta correctamente y siguiendo las normas, se va a estropear. Esto no refleja la herramienta de investigación en sí, sino a quienes la usan y a que no la utilizan correctamente”.

Zapata espera un nuevo juicio

Aproximadamente una década después de que Zapata se encontrara en una celda con dos agentes de Perkins, se le concedió un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito dictaminó que sus declaraciones no debieron haber sido admitidas en el juicio. Zapata dijo que se quedó sin palabras. Caminaba de un lado a otro en su celda mientras leía la decisión.

“Cuando un sospechoso invoca su derecho a un abogado y no renuncia a él, y un agente de la ley conocido continúa ‘estimulando’ una operación Perkins de una manera que equivale a un interrogatorio bajo custodia, las declaraciones incriminatorias resultantes del sospechoso son inadmisibles”, escribieron los magistrados.

Un mes después, la Fiscalía del Condado de Riverside solicitó a la Corte Suprema de California que anulara la opinión de apelación, argumentando que contradice la jurisprudencia establecida y crea confusión.

El 13 de mayo, la Corte Suprema de California rechazó la solicitud. Esto significa que Zapata pronto será trasladado de prisión a una cárcel del condado de Riverside, donde esperará un nuevo juicio.

Zapata dijo que, por ahora, es una victoria. Intenta mantenerse positivo, consciente de que regresa a un condado donde cree que la mala conducta está muy extendida.

“No sé si podré tener un juicio justo cuando regrese”, dijo. “En este momento estoy luchando por mi vida. Sé que soy inocente, así que la verdad me hará libre. Espero que cuando llegue allí, lo reconozcan y actúen en consecuencia. Ojalá pueda volver a casa pronto”.

Cayla Mihalovich es becaria de noticias locales en California.

Robert Meeks colaboró en este artículo.

Este proyecto se llevó a cabo con el apoyo de una subvención del Centro Ira A. Lipman para el Periodismo y los Derechos Civiles y Humanos de la Universidad de Columbia, en colaboración con Arnold Ventures.