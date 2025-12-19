El nuevo presidente de Chile promete mano dura con los inmigrantes

SANTIAGO, Chile. De pie en una esquina del centro de Santiago, con el calor de la tarde reflejándose en los rascacielos que se alzan sobre nuestras cabezas, se acerca un hombre. Es de mediana edad, viste pantalones caqui manchados y una camiseta gastada. “¿De dónde son?”, pregunta, y nos da un pulgar hacia arriba cuando se lo decimos.

México y Estados Unidos. “Buenos”, dice en español, y añade: “Los venezolanos, malos”. A continuación, coloca los brazos como si apuntara con un rifle hacia el cielo y grita: “Kast se deshará de ellos”.

Los venezolanos, el nombre en sí mismo conlleva cierto estigma aquí, pronunciado casi como un epíteto para transmitir el desdén y la frustración de los chilenos exasperados por una sensación de creciente inseguridad y disminución de oportunidades.

El 14 de diciembre, los chilenos eligieron al candidato de extrema derecha y exdiputado José Antonio Kast, un declarado defensor del exdictador chileno Augusto Pinochet. Gracias a una ley recientemente aprobada que establece la obligatoriedad del voto en Chile, asume el cargo de presidente con el mayor número de votos de la historia del país.

Kast, cuyo padre fue miembro del Partido Nazi de Hitler en su Alemania natal y oficial del ejército del Tercer Reich, ha seguido el ejemplo de Trump y ha prometido expulsar del país a millones de inmigrantes recién llegados —muchos de ellos procedentes de Venezuela, otros de Colombia y Haití— tras asumir el cargo.

“El año más exitoso en cuanto a expulsiones será 2026, después de que tomemos el control del gobierno”, prometió Kast en un debate reciente con su rival, Jeanette Jara, del Partido Comunista. Jara ocupó el cargo de ministra de Trabajo bajo el mandato del presidente saliente, Gabriel Boric.

Chile ha experimentado una afluencia masiva de inmigrantes, y la población nacida en el extranjero se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de poco más del 4 % a casi el 9 % en 2025. Y aunque las estadísticas de delincuencia se han mantenido relativamente estables —de hecho, Chile es uno de los países más seguros de América Latina—, muchos aquí insisten en que se sienten menos seguros.

Una encuesta de Ipsos realizada en octubre reveló que el 63 % de los encuestados mencionaba la seguridad como una de las principales prioridades de los votantes, un porcentaje superior al de México y Colombia, a pesar de que las tasas de homicidios en estos países son cuatro veces más altas que en Chile.

“Lo quemaron vivo”, dice nuestro taxista, Rodrigo (que pidió que solo usáramos su nombre de pila), al describir un ataque reciente contra una familia en un suburbio de clase trabajadora a las afueras de la capital. “Eso nunca solía pasar aquí”, añade. Cuando le preguntamos si los culpables eran venezolanos, admite que no lo sabe, antes de pasar a hablar del Tren del Aragua, la organización criminal venezolana que se encuentra en el centro de la agitación geopolítica desde Washington hasta Santiago.

El presidente Trump prácticamente ha declarado la guerra al grupo, citando su presencia en ciudades estadounidenses como base para aplicar políticas de deportación draconianas. También lo ha vinculado al autócrata venezolano Nicolás Maduro como justificación para lo que cada vez más parece una campaña destinada a provocar un cambio de régimen.

“Hoy en día, los venezolanos representan casi un tercio de todos los extranjeros registrados legalmente que viven en Chile”, afirma el profesor Hugo Fruhling, fundador del Centro de Estudios de Seguridad Pública de la Universidad de Chile. “Se les han atribuido muchos casos de violencia”.

Según Fruhling, experto en temas de seguridad pública en América Latina, las primeras oleadas de migrantes procedentes de Venezuela y países vecinos que comenzaron hace una década eran más ricas y tenían un mayor nivel educativo. Los recién llegados, afirma, suelen ser más pobres y disponen de menos recursos para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

Su llegada, que comenzó aproximadamente en la época de la pandemia de COVID-19, coincidió con un periodo de crecimiento económico anémico en Chile y una escasez de viviendas disponibles. Como resultado, muchos quedaron relegados a la clandestinidad.

“No es solo que algunos de ellos puedan estar relacionados con grupos criminales en sus propios países”, explica Fruhling, “sino que, de hecho, a muchos de ellos les resulta difícil ganarse la vida aquí por medios legítimos”.

Una consecuencia de todo esto ha sido la aparición de campamentos, asentamientos ilegales en Santiago y otras partes del país, comunidades que suelen regirse por formas internas de autogobierno y en las que la presencia policial es mínima, si no inexistente. Muchos de ellos están poblados casi en su totalidad por inmigrantes.

Apenas dos días después de las elecciones, las autoridades de Maipú, localidad situada en el extremo suroeste de Santiago, anunciaron el desmantelamiento de un asentamiento en el que vivían cerca de 400 personas, entre ellas unos 200 niños y adolescentes. Según los informes, el 94 % de los residentes del campamento son inmigrantes.

Fruhling afirma que, para muchos chilenos, estos lugares se han convertido en un símbolo visible de las consecuencias de la migración masiva. “Cuando la gente ve todo esto, lo atribuye a los venezolanos”, explica. “Pero, obviamente, es una exageración”.

Más allá de las expulsiones, otra característica clave de la plataforma electoral de Kast que tuvo gran resonancia entre los votantes chilenos fue su enfoque de mano dura contra los delincuentes y, por extensión, contra los inmigrantes. Durante su campaña, Kast visitó dos veces El Salvador para recorrer la famosa prisión CECOT, construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a donde Estados Unidos ha enviado a cientos de inmigrantes deportados.

Bajo el título Plan Implacable, o Puño de Hierro en español, la propuesta de Kast pinta un panorama aterrador en el que los delincuentes extranjeros campan a sus anchas por las calles mientras los chilenos permanecen encerrados en sus casas, “paralizados por el miedo”. Kast ha prometido penas más largas y la construcción de 100 000 nuevas plazas penitenciarias en el país, con celdas sin ventanas, sin electricidad y sin ningún tipo de acceso al mundo exterior.

Según Fruhling, varios factores complican las repetidas promesas de Kast de expulsar a los migrantes en masa, entre ellos la falta de voluntad de países como Venezuela para readmitirlos. Y mientras que Trump pagó a países como El Salvador para que aceptaran a los deportados, Chile carece de los recursos financieros de que dispone Estados Unidos. Eso deja el encarcelamiento como única opción.

La población carcelaria de Chile asciende actualmente a unas 60 000 personas. Muchos prevén que esa cifra aumentará considerablemente en los próximos años. Algunos, entre ellos activistas chilenos locales, temen que la redada criminal de Kast pueda acabar extendiéndose hasta atraparlos también a ellos, en un retorno a los días más oscuros de la era Pinochet.

Fruhling afirma que, de todas las promesas de Kast, el encarcelamiento es la más fácil de cumplir.

“Esa será una de las metas más fáciles de alcanzar para Kast, y en la que será más fácil mostrar resultados”, afirmó. “Se construye un lugar donde se los pone a todos, se los captura y, hasta que son recibidos por su país de origen, se los mantiene allí”.

Manuel Ortiz contribuyó con información para este reportaje. Se elaboró con el apoyo de Global Exchange y Social Focus.