Horóscopo 2026

Aries

Habrá mucha actividad planetaria en tu mapa astral. Neptuno, Saturno y Ceres, navegarán por tu signo. Para ti ocurrirá un cambio significativo tanto de amistades como de labores. Irás en asenso, y sabrás tomar las mejores decisiones. Este 2026 es para que alcances el éxito que te mereces. Disfrutarás más de la vida, lucirás muy bien, y gozarás de mucho romance y popularidad.

Números de la suerte: 3-12-19-20-44-55

Tauro

Llegó un nuevo año y su influencia astral, te llenará de optimismo y de buena salud. Invertirás más tiempo y recursos, en el cuidado y mantenimiento de tu apariencia. Harás las pases con personas con las cuales enfrentaste rencillas. El karma te tiene preparada una gran sorpresa a mediados de año. Recibe con gratitud las bendiciones que recibirás.

Números de la suerte: 11-13-16-32-34-40

Géminis

El planeta Urano entrará en tu signo durante el mes de abril, y estará allí por varios años. Este aspecto planetario sacudirá tu vida de muchas maneras, apartará de tu camino personas y circunstancias que no te son convenientes. Y principalmente, elevará tu autoestima como nunca antes. La verdad, serás más dichoso y te alejarás de todo aquello que no te aporta nada positivo.

Números de la suerte: 18-21-29-32-50-61

Cáncer

El planeta Júpiter transitará en tu signo la primera mitad del año, posteriormente se moverá a tu segunda casa astral, que rige tu sector financiero y de bienes materiales. Es pronostico que algo muy bueno te sucederá. Verás muchos de tus deseos convertidos en realidad. La salud pudiera experimentar algunos altibajos, pero es presagio que lograrás sanar con relativa facilidad.

Números de la suerte: 10-21-31-42-52-60

Leo

El 2006 será un año muy productivo. Júpiter visitará tu signo, situación astral que ocurre cada doce años. Todo mejorará, incluyendo tu aspecto y tu economía. Saldrás de viejos problemas, te liberarás de cargas que ya no te pertenecen. Llegarán a tus manos oportunidades para ganar más dinero. San Gabriel Arcángel te hará llegar un premio muy merecido.

Números de la suerte: 1-5-14-48-49-58

Virgo

Definitivamente no serás la misma persona en este 2026. Situaciones que antes te causaban pesar, simplemente dejarán de existir. Retomarás tu energía, y te valorarás como el ser humano generoso e inteligente que tú eres. Cualquier situación referente a documentos o trámites, será resuelta con prontitud. Un amor del pasado puede retornar a tu presente. Elige con sensatez.

Números de la suerte: 9-29-39-42-54-63

Libra

El amor y el romance, serán temas que estarán presentes en tu agenda durante todo el año. Harás una limpieza sentimental en tu corazón, y dejarás de padecer por pesares del ayer. Te sentirás más motivado, y verás los problemas que se presenten, como oportunidades para mejorar y para ser más fuerte. En octubre y noviembre, tu planeta regente estará retrógrado, sé cauteloso en ese lapso.

Números de la suerte: 4-16-41-42-47-56

Escorpión

Tú serás uno de los signos más beneficiados, este 2026 será un año de suerte para ti. Tu energía será renovada por completo. Alcanzas un gran logro durante los primeros cuatro meses. Hay posibilidad de hacer viajes y de conocer sitios, que has deseado visitar por varios años. Hiciste muchas obras positivas en 2025, por ello este nuevo año te trae una muy buena recompensa.

Números de la suerte: 13-17-22-31-40-50

Sagitario

En este año 2026 tendrás una importante misión en la vida. Con tu buena vibra y la energía que te caracteriza, podrás mejorarle la vida a la gente que te rodea. Olvida antiguos sufrimientos y dedícate a ser más feliz que antes. Toda esa buena vibra que le ofrezcas a los demás, volverá a ti convertida en grandes bendiciones del cielo. Un problema llega a su fin.

Números de la suerte: 16-17-29-39-40-52

Capricornio

Tu casa astrológica de dinero y de finanzas, se verá influenciada por Plutón durante todo el año. Este planeta es símbolo de finales y de inicios. De pronto llegarán a tu mundo personas más evolucionadas, buenas oportunidades y un buen karma. Verás la vida desde un plano más jovial, y te sentirás rejuvenecido. Procura bienestar para ti en los tres factores esenciales: cuerpo, mente y espíritu.

Números de la suerte: 6-12-48-51-62-65

Acuario

El planeta Plutón hará un tránsito en tu signo durante todo el 2026. Te ocurrirán situaciones fuera de lo común. Hasta es probable que seas testigo de algunos episodios de carácter paranormal. Establecerás una mejor comunicación con tu Ángel guardián, le prestarás más atención a tus presentimientos y corazonadas. El amor te dará muchas sorpresas y satisfacciones

Números de la suerte: 1-8-31-34-55-66

Piscis

Saturno y Neptuno abandonarán tu signo, uno lo hará en enero y el otro en febrero. Te quitarás un peso de tus hombros. Este 2026 será el inicio de una vida más tranquila, y sobre todo más gratificante. Únicamente debes de ser más moderado con tus gastos, porque habrá periodos en los que tenderás a gastar de más. Crecerás espiritualmente y podrás ser feliz en el amor.

Números de la suerte: 4-19-28-37-46-48