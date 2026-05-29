Horóscopo de Junio

Aries

Junio te trae suerte en tu sector social, de comunicaciones y de trabajo. Si enfrentaste alergias o altibajos de salud, el presagio es que muy pronto te recuperarás. Ten cuidado con situaciones y ambientes inconvenientes. Por fin harás esa compra que tanto deseas.

Para la suerte quema incienso de salvia.

Números de la suerte: 1-7-19-21-30-32

Tauro

Tendrás un lapso afortunado a la hora de hacer compras importantes, balancear tu presupuesto y reponerte de gastos que surgieron repentinamente. Todo el mes te será beneficioso en el sector financiero. La salud no presentará inconvenientes. El Arcángel Miguel, te concederá lo que más necesitas.

Números de la suerte: 20-29-44-45-56-67

Géminis

¡Feliz cumpleaños! Inicias un ciclo solar lleno de novedades, retos y metas que con seguridad vas a cumplir. Te rodeará un ambiente festivo, sobrarán actividades sociales e invitaciones. Del día 25 en adelante, tu planeta regente estará retrógrado, y durante tres semanas pueden ocurrir muchos desafíos. Para la suerte en el amor adquiere cuarzos de color rosa.

Números de la suerte: 11-14-18-50-60-66

Cáncer

Disfrutarás de buenos momentos con tu familia y amigos cercanos, al mismo tiempo debes tomar distancia de situaciones y personas problemáticas, especialmente la última semana del mes cuando Mercurio estará retrógrado. Para repeler energías negativas, lleva contigo un escapulario o un símbolo religioso sagrado.

Números de la suerte: 5-12-13-22-23-45

Leo

Júpiter entrará en tu signo a fin de mes, aún así su influencia la sentirás desde el día primero de junio. Júpiter es el máximo benefactor del zodiaco, tu vida definitivamente ha de mejorar, sin embargo; puede ser también un periodo de desafíos y dificultades, que lograrás vencer para alcanzar una vida mejor. Hazte un enjuague con agua de romero el día 30.

Números de la suerte: 18-31-35-39-52-53

Virgo

Éste será un mes en el que pondrás orden y organización a tu alrededor. Existen situaciones y circunstancias que deben quedar atrás. Ya no pienses en lo que pudo o no pudo ser. Tu futuro cercano luce muy bien, llena tus pensamientos de paz y de optimismo. Reza unas oraciones a Santa María. Tu deseo será concedido.

Números de la suerte: 13-17-22-31-40-44

Libra

Los efluvios astrales de Venus tu planeta regente, traen consigo muchas oportunidades, momentos felices y dicha a tu entorno. Deja atrás sentimientos impropios y resentimientos. Perdona, olvida y sigue por el camino que los Ángeles han reservado para ti. Tendrás que hacer mantenimiento con el auto. Paciencia. Para renovar la energía en casa, ofrenda velas blancas.

Números de la suerte: 9-11-26-34-46-51

Escorpión

Hay buenos augurios para ti durante este mes, tendrás motivos para ver y sentir la vida desde un estado lleno de optimismo. Si te ocurrió algún percance de salud, éste será pasajero y el augurio es de total recuperación. Para protección espiritual ofrenda velas a Santa Bárbara.

Números de la suerte: 15-20-30-41-43-49

Sagitario

Volverás a entablar contactos con conocidos y amigos, que no veías ya hace mucho tiempo. La vida te regalará momentos felices y ocasiones agradables. Podrás levantar tu optimismo y tu auto estima resurgirá. Para ganar un buen karma, realiza actividades que beneficien a otras personas y a ti mismo.

Números de la suerte: 4-5-18-24-31-33

Capricornio

Estarás en un periodo muy afortunado para el romance y todo tipo de relaciones afectivas. El trabajo te dará satisfacciones y recompensa. Será un mes tranquilo, lleno de novedades y momentos de gozo. Solamente ten cuidado con tus posesiones y objetos valiosos, especialmente del día 22 en adelante. Atrae paz y fortuna quemando velas con aroma de vainilla.

Números de la suerte: 19-25-30-35-43-55

Acuario

Trata de enmendar errores y malos entendidos con tus seres queridos. De ese modo te sentirás en paz contigo mismo, y lograrás al mismo tiempo liberarte de pesares. No se puede cambiar el pasado, pero sí es posible mejorar el presente con actitudes bondadosas y con buenos sentimientos. Un par de cuarzos verdes te traerán buena suerte.

Números de la suerte: 1-17-21-26-41-43

Piscis

Se aconseja que durante los próximos tres meses, seas cauteloso con tus decisiones financieras. No será el mejor momento para hacer inversiones o para lanzarte a negocios que representen riesgo. Más adelante en el año llegará la oportunidad que esperas. Para la salud y la suerte, reza oraciones a San Gabriel.

Números de la suerte: 14-33-44-52-56-64